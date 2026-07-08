Jack Peterson, operatorul acum concediat, le-a urat pasagerilor americani o zi a Independenței fericită pe 4 iulie, în timp ce trenul rula pe șine, adugând și o mică glumă, arată New York Post.

Incline Railway din Tennessee este o cale ferată de agrement, o atracție turistică de 131 de ani de pe Muntele Lookout din Chattanooga, Tennessee.

„Celor foarte, foarte puțini americani de aici, o Zi a Independenței fericită”, le-a spus Peterson pasagerilor săi, potrivit unui videoclip TikTok, care a devenit ulterior viral.

„Celorlalți, bun venit în cea mai mare țară de pe fața planetei, iar dacă nu sunteți de acord, puteți pleca”, a glumit apoi operatorul, chiar când trenul cobora într-un unghi periculos.

Cu toate acestea, unii călătorii sensibili s-au simțit ofensați de întâmpinarea patriotică, un bărbat cerând chiar conductorului să „tacă” în timp ce trenul cobora pe una dintre cele mai abrupte căi ferate din lume.

Pasagerul ofensat care a determinat concedierea conductorului

Un pasager Nathan Scherer, care era în vacanță cu familia sa, a postat clipul pe rețelele sociale cu hashtag-urile „rasism” și „xenofobie” – unde a fost vizionat de peste 530.000 de ori.

Și nu doar atât. Scherer l-a reclamat pe Peterson, un angajat cu jumătate de normă, la Autoritatea de Transport Regională din Zona Chattanooga (CARTA), operatorul Incline.

„M-a întristat foarte tare, tot timpul în timpul coborârii”, a declarat Charles Scherer, tatăl lui Nathan Scherer, pentru WTVC.

„Și m-am tot gândit: «compania trebuie să știe despre asta pentru că el era singurul care reprezenta compania și am avut un sentiment că ei nu știu că spune asta». Am vrut să ne asigurăm că nu am avut probleme cu Incline, am avut doar o problemă cu faptul că ar trebui să știți că face astfel de comentarii”, a adăugat Scherer senior, explicând că a fost jenat pentru că nepoata sa se afla în tren.

„Sunt foarte patriot”

Conductorul Peterson, la rândul său, s-a apărat, spunând că nu a intenționat ca mesajul său să fie interpretat negativ.

„Sunt foarte patriot; era Ziua Independenței SUA. Sărbătoream împreună cu colegii mei americani (nativi sau nenativi)”, a declarat Peterson.

„Cred cu adevărat că suntem cea mai mare țară de pe pământ. Declarația mea că, dacă nu-ți place țara și nu crezi că suntem cei mai buni, atunci poți pleca, este o libertate a SUA pe care multe alte țări nu o au”, a spus el.

„Nu este un lucru rasist sau xenofob. Dacă nu crezi în a face această țară mai bună, atunci de ce ești aici?”, a adăugat el.

Cum s-au justificat reprezentanții companiei

Oficialii CARTA au dezvăluit că Peterson a fost concediat imediat după incident.

„Vreau să îmi cer scuze direct pasagerilor care au experimentat acest lucru și tuturor celor care au văzut videoclipul și s-au simțit ofensați. Nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Avem toleranță zero pentru limbajul care denigrează sau exclude pe oricine călătorește cu noi”, a declarat Scott Wilson, oficial CARTA, pentru WTVC.

„Timp de 131 de ani, Incline Railway a primit vizitatori din Chattanooga și din întreaga lume. Fiecare pasager care urcă în trenul nostru merită să se simtă respectat și binevenit, iar noi suntem dedicați să ne asigurăm că așa se întâmplă întotdeauna” a conchis reprezentantul companiei feroviare.