Meduzele albastre au pus stăpânire pe litoralul românesc. Cum explică cercetătorii fenomenul

Mii de meduze albastre au acoperit plajele de la Sulina până la Vama Veche, pe zeci de kilometri, și au transformat malul mării într-un loc straniu.

Creaturile marine, aflate la capătul ciclului de viață, sunt aduse de valuri și curenți la mal, iar puținii turiști care încă mai sunt pe litoral au fost surprinși de aceste imagini. Biologii spun că meduzele nu sunt periculoase, dar nu le atingeți, pentru că pot provoca iritații.

Mii de meduze albastre, cea mai mare specie de acest gen de la noi, sunt aduse la mal de valuri, pe tot litoralul românesc.

Corespondent PROTV: „Pe o porțiune de câțiva kilometri, plaja din Mamaia este acoperită de meduze albastre. Sunt unele lângă altele. Am văzut și exemplare care au un diametru de o jumătate de metru. Specialiștii spun că nu sunt periculoase, însă cel mai bine ar fi să nu le atingem pentru că pot provoca arsuri sau urzicături."

Turiștii care ies pe plajă la plimbare sunt uimiți de acest fenomen.

Turist: „Foarte frumos”.

Reporter: Ai mai văzut atâtea meduze la un loc?

Turist: „Nu nu. Apa le-a adus pe toate, marea asta agitată, foarte frumos oricum."

Un alt turist consideră însă că meduzele „nu arată prea bine."

Apariția acestor meduze albastre, denumite științific Rhizostoma Pulmo, este un fenomenul natural care se repetă adesea toamna.

Adrian Bîlbă, doctor în științe: „Au o circulație care ușor ușor se încetinește, o capacitate de înot care se degradează ușor și în consecință ajung să fie aruncate de valuri la mal. Ele sunt meduze de apă caldă, apa încă este caldă, dar și-au terminat ciclul biologic.”

George Harcotă, cercetător INCDM: „Ele sunt meduze de Marea Neagră, se găsesc atât de la Sulina până la Vama Veche, pe tot litoralul românesc. Specia Ryzostoma Pulmo poate să ajungă până la 50-60 de cm lungime."

Meduzele se vor descompune lent, și până la sfârșitul lunii octombrie vor dispărea de pe plaje.

