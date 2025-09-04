„Peștele nu mai are loc”. Litoralul românesc, invadat de meduze albastre. Specialiștii avertizează turiștii să nu le atingă

04-09-2025 | 19:36
Imagini spectaculoase pe litoral. Mii de meduze ajung în plasele pescarilor aproape de mal și chiar pe plajă. Sunt meduze albastre, numite astfel din cauza culorii din apa Mării Negre.  

Yvette Mîrza

Fenomenul este unul natural și meduzele nu reprezintă un pericol pentru oameni. Totuși, specialiștii ne sfătuiesc să nu le atingem, pentru că ne pot provoca iritații neplăcute pe piele.

În Agigea, în larg, marea părea de gelatină când au ajuns pescarii. Abia au putut trage plasele în barcă. Erau pline cu meduze și prea puțin pește.

Alexandru Sutac, pescar:Extrem de multe, din ce în ce mai multe pe an ce trece și nu văd un sfârșit. Efectiv, peștele nu mai are loc să intre în taliană și n-avem ce să facem.”

Rhizostoma Pulmo sau meduza albastră seamănă cu o ciupercă sau cu o umbrelă și apare de obicei la începutul toamnei.

meduze
Mii de meduze albastre au invadat litoralul românesc pentru că apa e tot mai caldă. Atenție, nu trebuie atinse

Corespondent PROTV:Plajele de pe litoral sunt pline de meduze, fiindcă sunt aduse de curenți direct pe țărm. Aveți grijă unde călcați și cel mai bine ar fi să nu le atingeți. Ele nu sunt periculoase, însă pot provoca urzicături sau arsuri."

Bărbat: „M-au pișcat niște meduze. Mai în larg, la aproximativ un metru și jumătate. Foarte puțin, să zic, o iritație.”

Bărbat:Foarte multe, dar nu ne e frică de ele, e mediul lor natural. Mari, cu mult albastru prin ele și foarte multe pe plajă, moarte."

Meduza albastră, gigantul Mării Negre

Specia trăiește în larg, dar ajunge aproape de țărm în această perioadă.

Adrian Filimon, cercetător INCDM: „Ajung la finalul ciclului de dezvoltare, îmbătrânesc și urmează să moară, devin mai ușoare și plutesc la suprafața apei, unde sunt purtate de curenți în anumite zone și creează aglomerări.”

Meduza albastră este cea mai mare din Marea Neagră.

