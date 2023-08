Maraton pe Via Transilvanica, o experiență inedită. „O cursă destul de intensă”

Peste 500 de concurenţi din întreaga ţară au participat în weekend la maratonul Via Transilvanica, în Pasul Tihuța din Bistrița Năsăud.

Evenimentul este organizat de Asociaţia „Tăşuleasa Social”, din care face parte și ultra-maratonistul Tiberiu Uşeriu.

Competiția promovează mișcarea în aer liber și traseul Via Transilvanica, ce se întinde pe 1.400 de kilometri, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin. Străbate nu mai puțin de 10 județe.

După o pauză de un an, maratonul Via Transilvanica a revenit cu o nouă ediție. Au fost 3 probe de concurs - mountain-bike 40 de km, semimaraton 22 de km şi cros pe o distanță de 10 km.

Cursa nu a fost ușoară, mai ales că a fost și foarte cald. Printre participanți s-a aflat și o profesoară de sport, care merge frecvent la astfel de maratoane.

Paraschiva Borș, profesoară de sport: „Mă îndrept spre finiș sunt prima fată după 9 km 700, o oră și cinci minute, totul bine, alerg că îmi place, alerg că pot”.

Pentru alții a fost prima experiență de acest fel.

Participant: „O experiență unică, având în vedere că e prima de genul ăsta pentru mine”.

Participantă: „O parte a fost frumos, dar te a terminat la urcare, în patru labe am mers, noi și ursul”.

Participant: „E o cursă, pot să zic medie. Nu e un traseu lung, dar o cursă destul de intensă, având în vedere că sunt 40 de km pe o diferență de 300 de metri”.

Asociația Tășuleasa Social își propune să promoveze astfel mișcarea, dar și Via Transilvanica.

Tibi Ușeriu, organizator Via Transilvanica: „În primul rând să promovăm mișcarea în masă, pentru că, cred că ne lipsește asta foarte mult. După promovăm Via Transilvanica, acest traseu. Noi am realizat aici un traseu școală și se aleargă în circuit pe acest traseu”.

Participant: „Traseul Via Transilvanica este unul minunat, aici în ținutul dintre măguri. E foarte alergabil, foarte frumos, prin pădure, prin poieni, prin tot felul de cătune. Frumos”.

Câștigătorii maratonului au fost răsplătiți cu premii în bani, medalii şi cupe sub formă de mini-borne, cu logoul asociației.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 28-08-2023 08:42