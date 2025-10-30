Magazinele au maximum 30 de zile pentru a înlocui produsele defecte. Comercianții riscă amenzi uriașe

30-10-2025 | 20:17
Comercianții care refuză să înlocuiască în 30 de zile produsele care nu corespund descrierii sau sunt defecte riscă amenzi de până la 25.000 de lei.

Doina Plăcintă

Deși sancțiunea exista și până acum, inițiatorii spun că legea nu era clară, astfel că vânzătorii nu respectau întotdeauna obligația. Propunerea de modificare legislativă, a fost votată de Parlament și a mers la promulgare.

Legea actuală nu prevedea clar care este termenul de la care un vânzător riscă sancțiuni dacă nu înlocuiește un produs neconform. Potrivit inițiatorilor proiectului această lacună duce acum la refuzuri nejustificate sau la termene de returnare foarte lungi.

Client: „De cele mai multe ori te lovești de refuzuri. Le readuci aminte totuși că poți face o sesizare la ANPC, atunci mai renunță și fie înlocuiesc produsul fie îți dau credit de magazin.”

Client: „S-a întâmplat cu aerul condiționat. Mi s-a spus că nu știu câți metri pătrați face și apoi nu a mai făcut. L-am lăsat acasă în debara, stă acolo aruncat.”

Uneori comercianții sunt dați în judecată.

Norina Haidu, avocat: „Am avut cazuri care încă nu s-au finalizat, deși o acțiune a fost introdusă deja de mai bine de un an. În cazul meu este vorba de utilaje agricole. Se ridică la valoarea de zici de mii de euro. Produsele erau atât neconformare cât și defecte”.

În prezent, modificarea prevede clar după cât timp un vânzător care refuză să își îndeplinească obligațiile este amendat.

Daniel Gheorghe, inițiator lege: „Există această eroare, cu privire la acest articol. Unde este stipulat termenul de 30 de zile. Practic acest articol nu era acoperit de ceea ce presupune o măsură contravențională. Acum nu mai există loc de interpretare.”

Corespondent PRO TV: „Cumpăr acest fier de călcat dintr-un magazin online sau fizic, iar când ajung acasă îmi dau seama că nu respectă calitatea, randamentul ori lipsesc accesorii, pot contacta imediat vânzătorul. Dacă comerciantul nu îmi va înlocui produsul în 30 de zile va fi amendat.”

Sancțiunile pot ajunge la 25.000 de lei.

