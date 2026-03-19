La ce oră răsare și apune soarele la echinocțiul de primăvară 2026 în România. Când începe să fie ziua mai lungă

În România, acest fenomen astronomic aduce o distribuție aproape simetrică a luminii, iar orele de răsărit și apus se aliniază în jurul intervalului de 12 ore de lumină.

În 2026, poziția Pământului față de Soare determină momente specifice pentru apariția și dispariția discului solar la orizont, ușor diferite de la un oraș la altul. Diferențele apar din cauza poziționării geografice și a unor factori precum refracția atmosferică, care face ca ziua să fie, în realitate, puțin mai lungă decât noaptea chiar și în ziua echinocțiului.

Când are loc echinocțiul de primăvară 2026

Echinoctiul de primavara din 2026 se produce în luna martie, la ora 14:46 UTC (respectiv 16:46, ora României), marcând începutul primăverii astronomice în emisfera nordică și debutul toamnei în emisfera sudică.

În acest moment, Soarele traversează ecuatorul ceresc, semnalând trecerea către sezonul cald. Practic, el se află deasupra ecuatorului Pământului, ceea ce determină o distribuție aproape egală între durata zilei și a nopții la nivel global.

Când începe primăvara astronomică în 2026

Primăvara astronomică debutează odată cu Echinoctiul de primavara, în jurul datei de 20 martie în emisfera nordică. În această perioadă, ziua și noaptea au aproximativ aceeași durată.

Data exactă variază ușor de la un an la altul, ca urmare a înclinării axei Pământului și a mișcării sale eliptice în jurul Soarelui, factori care influențează momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc.

Anul Nou astrologic 2026

Anul Nou astrologic are loc începând cu 20 martie 2026, când Soarele pătrunde în zodia Berbec, marcând atât debutul primăverii astronomice, cât și începutul unui nou ciclu astrologic. Acest tranzit aduce o energie revigorantă, caracterizată prin curaj, inițiativă și hotărâre.

Este o perioadă în care zodiile sunt stimulate să iasă din inerție, să-și asume responsabilități noi și să găsească soluții creative pentru a-și îmbunătăți diverse aspecte ale vieții. Tranzitul favorizează acțiunile directe și deciziile luate cu încredere, oferind un impuls puternic pentru planurile personale și profesionale.