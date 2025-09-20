Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului. Cum a fost realizat cel mai spectaculos drum din țară | GALERIE FOTO

Stiri Diverse
20-09-2025 | 16:21
transfagarasan
Foto: Facebook / CNAIR

CNAIR celebrează sâmbătă 51 de ani de la inaugurarea Transfăgărășanului, considerat un „pisc al ingineriei românești”. 40 de persoane au murit pe durata construcției drumului.

autor
Lorena Mihăilă

„Astăzi, 20 septembrie 2025, marcăm 51 de ani de la inaugurarea oficială a Transfăgărășanului (DN 7C), unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România 100%, un pisc al ingineriei românești, proiectarea și execuția fiind integral românească”, se arată într-o postare pe Facebook.

La 51 de ani de la inaugurarea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, CNAIR aduce un omagiu celor care l-au conceput, l-au construit și l-au păstrat în funcțiune până astăzi, celor care prin muncă și sacrificiu, au creat un simbol al României moderne.

„Transfăgărășanul este una din dovezile incontestabile ale performanțelor ingineriei românești. Dorim să continuăm aceste performanțe, iar în ultimii ani, am dovedit capacitatea României de a construi infrastructură modernă, chiar și în situații dificile.”, consideră ing. Cristian Pistol, Director General al CNAIR.

Citește și
valea oltului
Sezonul estival sufocă drumurile spre munte. Recomandările polițiștilor pentru cei care tranzitează Valea Oltului

Scurt istoric al Transfăgărășanului

Construcţia drumului a fost încredinţată Trupelor de Geniu, conduse la vremea respectivă de Generalul Locotenent Vasile Slicariu până în 1972, succedat de generalul Emil Andriescu, iar execuţia efectivă urma să fie făcută, în special, de Regimentele 1 Geniu de la Râmnicu Vâlcea şi 52 Geniu de la Alba Iulia, sub comanda Colonelului Nicolae Mazilu, o personalitate a Trupelor de Geniu, ulterior Comandant al Şcolii de Ofiţeri de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, iar după construcția drumului, a fost avansat la gradul de General de Brigadă (r).

„Din păcate, realizarea Transfăgărășanului nu a fost posibilă fără jertfă: aproximativ 40 de vieți omenești au fost pierdute în timpul construcției, un tribut adus unei lucrări care astăzi impresionează întreaga lume”, se mai arată în postare.

Generalul de Brigadă (r) Nicolae M. Mazilu, declara în cartea sa „Enigma Transfăgărăşanului”:

„Pentru noi, cei ce l-am construit, el rămâne «dragul nostru Transfăgărăşan», cu toate că pe timpul construcţiei era un balaur cu o sută de capete, o sută de capete cu tot atâtea guri, care timp de peste patru ani s-au hrănit cu milioane de metri cubi de rocă (dislocată cu explozivi), cu brazi seculari, cu unelte, maşini, utilaje şi… din păcate, chiar cu vieţi omeneşti! Aproape 40 de morţi şi încă pe atâţia răniţi au constituit jertfa de sânge pentru îmblânzirea acestui balaur uriaş! Aşa cum Meşterul Manole n-a putut înălţa Mănăstirea Argeşului, până n-a sacrificat în zidurile ei ce avea el mai scump, aşa şi «Transfăgărăşanul» şi-a cerut tributul lui de materiale, sudoare, lacrimi, vieţi omeneşti şi sânge!” … Pentru noi, constructorii, «Transfăgărăşanul» a însemnat, pe lângă afirmarea noastră ca specialişti, şi cea mai mare încleştare fizică şi nervoasă din viaţa noastră. Am fost ca în război!”.

Pe traseu au fost ridicate monumente precum „Poarta Geniștilor” (la cota 1200m) și „Poarta Întâlnirii” (la cota 1600 m), care comemorează momentele-cheie din epopeea construcției.

Elemente tehnice ale Transfîșărășanului

• Lungimea totală a drumului este de 91 km, împărțiți astfel: 40 km terasamente din pământ, 21 km terasamente din material stâncos și 30 km de lărgire a drumului existent;

• Lățimea părții carosabile este de 6 metri, la care se adaugă supralărgiri în curbe, iar lățimea platformei este de 8 metri, tot cu supralărgiri în zonele de curbe;

• Partea carosabilă este acoperită cu îmbrăcăminte asfaltică;

• Traseul are 800 de curbe în plan orizontal, iar serpentinele însumează o lungime totală de 5432 metri, cu raze minime de 15 metri, racordate prin curbe progresive – clotoide;

• Declivitățile variază între 6% și 8% pe o distanță de 23,293 km, iar pe alte segmente sunt mai mici de 6%, cu unele porțiuni punctuale de 9% și 9,23%;

• Altitudinea maximă atinge 2.040 metri, în zona km 117;

• Sunt cinci tuneluri cu o lungime totală de 1226,10 metri, cel mai lung măsurând 878 metri;

• Pe întreg traseul s-au executat terasamente în volum de 3,8 milioane metri cubi din pământ și stâncă, zidărie în volum de 290 de mii metri cubi pe o lungime de 8036 metri, 28 de poduri și viaducte, 515 podețe, 80 km de parapete și 1108 metri de copertine.

Mii de turiști vizitează Transăgărășanul

Renumit pentru frumusețea sa aparte, Transfăgărășanul atrage anual foarte mulți turiști din țară și din străinătate.  Acesta se regășește și în mai multe topuri la nivel mondial, dar și într-un clasament al Tripadvisor despre locurile care merită vizitate în țara noastră.

Deși atracția principală e drumul în sine – al doilea cel mai înalt drum asfaltat din România – există câteva opriri obligatorii.

Mai multe despre acestea pot fi citite pe Știrile PRO TV.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, CNAIR, istorie, transfagarasan,

Dată publicare: 20-09-2025 16:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Un motociclist de 73 de ani a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul aștepta în coloană când a fost atacat
Stiri actuale
Un motociclist de 73 de ani a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul aștepta în coloană când a fost atacat

Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetăţean străin, a fost muşcat de un urs pe Transfăgărăşan, în zona Valea lui Stan din judeţul Argeş.

Sezonul estival sufocă drumurile spre munte. Recomandările polițiștilor pentru cei care tranzitează Valea Oltului
Stiri actuale
Sezonul estival sufocă drumurile spre munte. Recomandările polițiștilor pentru cei care tranzitează Valea Oltului

Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C - Transfăgărăşan, pe DN 7 - Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti.

Ploaie torențială și viitură pe Transfăgărășan. Traficul a fost blocat
Stiri actuale
Ploaie torențială și viitură pe Transfăgărășan. Traficul a fost blocat

O ploaie torențială a creat probleme, joi seară, pe Transfăgărășan, în zona Piscu Negru.

Aglomerație pe Transfăgărășan din cauza numărului mare de turiști. Polițiștii atenționează șoferii
Stiri actuale
Aglomerație pe Transfăgărășan din cauza numărului mare de turiști. Polițiștii atenționează șoferii

Traficul rutier pe DN7C - Transfăgărăşan înregistrează duminică după-amiază valori mari, iar circulaţia este îngreunată din cauza fluxului mare de turişti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Pedepse dure pentru cei care hrănesc animale sălbatice. „Dacă dai o singură dată mâncare unui urs, l-ai condamnat la moarte”
Stiri Sociale
Pedepse dure pentru cei care hrănesc animale sălbatice. „Dacă dai o singură dată mâncare unui urs, l-ai condamnat la moarte”

Ministerul Mediului va crește „drastic” amenzile pentru cei care hrănesc animalele sălbatice, unul din principalele motive ale tragediilor precum cea de pe Transfăgărășan, unde un turist italian a fost ucis de o ursoaică.

Recomandări
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament
Stiri Politice
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde.

Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
Stiri externe
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat, vineri, spațiul aerian al Estoniei. S-au întors la bază abia după ce au intervenit avioane de luptă italiene, finlandeze și suedeze.

România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen
Stiri actuale
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen

Statul român a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Septembrie 2025

02:04:14

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28