Filmul, care explorează contradicțiile și anxietățile vieții moderne, este inclus în competiția pentru Leul de Aur.

La 52 de ani, Penelope Cruz a strălucit într-o rochie roșie. Alături i-a fost soțul ei, actorul Javier Bardem. Cei doi joacă în filmul Bunker - despre o căsnicie de lungă durată ajunsă sub presiune, după ce partenerul - un arhitect de succes - acceptă să construiască un buncăr pentru un miliardar.

Florian Zeller, regizor și scenarist: „Filmul este mai degrabă o încercare de a explora acel loc din noi înșine unde toți suntem tentați, din frică, dar și din lene, să ne construim propriul buncăr, care, în cele din urmă, devine o închisoare”.

Florian Zeller a scris scenariul special pentru cuplul Cruz-Bardem.

Florian Zeller, regizor și scenarist: „Îi ador. Îi consider printre cei mai mari actori încă activi în domeniu. Încă de la început, am fost interesat de ideea de a-i avea împreună pe ecran, pentru că mi s-a părut o modalitate unică de a surprinde ceva special la ei ca un cuplu adevărat”.

javier Bardem, actor: „Suntem foarte buni în a separa și a crea o distincție clară între ficțiune și realitate. Altfel, nu am putea rezista în această meserie. Dacă ne certăm? Nu, nu, niciodată”.

Penélope Cruz: „Cum, niciodată? Ne știm de peste 30 de ani. Cum ar fi fost să nu ne fi certat niciodată?”.

La Veneția a fost prezentat și un documentar maraton - de patru ore - despre Elon Musk. Pelicula prezintă ascensiunea mulți-miliardarului din epoca de pionierat a internetului și până când a devenit una dintre cele mai influente personalități ale lumii.

Regizorul a povestit că un obstacol în realizarea documentarului a fost faptul că oamenilor le-a fost teamă să vorbească public despre șeful SpaceX.

Alex Gibney, director: „Povestea lui se dovedește a fi cea a unui escroc abil, a unui manipulator al pieței bursiere. Averea și puterea să provin din umflarea artificială a acțiunilor. Cred că ceea ce m-a impresionat cel mai mult, mai ales la început, când încercam să conving oamenii să vorbească, a fost teama extraordinară pe care o aveau de a vorbi, o teamă aproape existențială”.

Elon Musk l-a acuzat pe realizatorului documentarului că a căutat cu orice preț să îl denigreze