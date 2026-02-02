Ziua amintește de momentul în care Pruncul Iisus a fost adus la Templu și întâmpinat de dreptul Simeon. Află ce simbolizează, de fapt, acest gest și ce tradiții se respectă în această zi.

Ce este Întâmpinarea Domnului și de ce se sărbătorește pe 2 februarie

Întâmpinarea Domnului, sărbătorită pe 2 februarie, marchează momentul în care pruncul Iisus a fost dus la Templu de către Maria și Iosif, la patruzeci de zile după naștere. Era o rânduială veche, prin care orice copil întâi născut era închinat lui Dumnezeu, iar mama trecea printr-un ritual de curățire. Acolo, Iisus este întâmpinat de doi oameni credincioși, Simeon și Ana, care Îl recunosc ca fiind Mesia.

Pentru credincioși, sărbătoarea are o semnificație simplă și frumoasă: este momentul în care Hristos este „întâmpinat” de oameni și este văzut ca lumina care vine în lume. De aceea, mulți părinți duc și astăzi copiii la biserică la patruzeci de zile după naștere, ca o continuare a acestei tradiții, notează Crestinortodox.ro.

În cultura populară, ziua este cunoscută și ca Stretenia sau Ziua Ursului. Este o dată legată de credințe despre vreme și despre trecerea de la iarnă la primăvară. Se spune că în această zi se „întâlnesc” cele două anotimpuri și se poate ghici cum va fi vremea în următoarele săptămâni.

Semnificația spirituală a sărbătorii Întâmpinarea Domnului

Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare importantă în tradiția creștină, dar sensul ei poate fi explicat foarte simplu. Pe 2 februarie, creștinii își amintesc momentul în care pruncul Iisus a fost dus la Templu, unde a fost recunoscut ca Mesia de doi oameni credincioși, Simeon și Ana. Pentru credincioși, această scenă vorbește despre întâlnirea dintre om și Dumnezeu, o întâlnire dorită și așteptată.

Din punct de vedere spiritual, gestul lui Simeon, care Îl ia pe Iisus în brațe, este văzut ca o apropiere dintre om și Dumnezeu. Simeon reprezintă omul care Îl caută pe Dumnezeu cu răbdare și nădejde, iar faptul că Îl recunoaște pe Iisus arată că Dumnezeu vine în întâmpinarea celui care Îl caută cu sinceritate.

Sărbătoarea este legată și de simbolul luminii. Iisus este numit lumina care aduce adevăr și speranță în lume, iar intrarea Lui în Templu este văzută ca un moment în care această lumină se arată oamenilor. De aceea, în multe locuri, credincioșii aduc lumânări la biserică pentru binecuvântare, ca semn al acestei lumini care îi însoțește în viața de zi cu zi.

Un alt mesaj important al sărbătorii este cel al smereniei și al apropierii dintre oameni. Pruncul Iisus, neajutorat și blând, arată modul în care Dumnezeu a ales să vină în lume: nu cu putere și forță, ci cu simplitate și iubire.

Tradiții și obiceiuri ortodoxe

În aceeași zi cu Întâmpinarea Domnului, în tradiția populară românească se ține Stretenia, cunoscută și ca Ziua Ursului. Este o zi plină de credințe vechi, legate de sănătate, vreme și noroc. Un obicei cunoscut era ungerea cu grăsime de urs. Oamenii credeau că, făcând asta pe 2 februarie, puteau primi din puterea și sănătatea ursului. Ritualul era folosit mai ales pentru copii, ca să fie puternici. Bolnavii erau uneori afumați cu păr de urs, în speranța că se vor vindeca.

Despre Stretenie se spunea și că este o zi cu multe ceasuri rele. Cine se năștea sau făcea nuntă în această zi nu ar fi avut parte de noroc, iar viața urma să fie plină de încercări. Astfel de credințe erau luate în serios în satele de altădată. Ursul, numit în popor și Ăl Mare sau Martin, era considerat un fel de „meteorolog” al satului, conform Creștinortodox.ro.

Oamenii urmăreau comportamentul lui pentru a ghici cum va fi vremea. Dacă în această zi era soare, se spunea că ursul iese din bârlog, își vede umbra și se sperie, întorcându-se înapoi. Asta însemna că iarna va mai ține încă șase săptămâni. Dacă cerul era înnorat și ursul nu își vedea umbra, rămânea afară, semn că frigul începe să slăbească și primăvara se apropie. Mai exista și credința că vremea din această zi anunță cum va fi vara. Dacă pe 2 februarie este cald, vara va fi călduroasă și bogată. Dacă este frig, viscol sau ger, vara va fi rece și săracă în roade.

Rugăciuni speciale pentru Întâmpinarea Domnului

Iată ce rugăciuni speciale poți rosti cu ocazia marii sărbători Întâmpinarea Domnului și nu numai:

Rugăciune pentru Domnul nostru Iisus Hristos

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule Unule Născut și Cuvântul lui Dumnezeu, Care mai înainte ai fost văzut de prooroci, ca prin oglindă, în ghicitură și mai pe urmă, în aceste zile, Te-ai născut nestricat cu trupul din Preasfânta Fecioară Maria și în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru întâmpinarea întregii lumi, Te-ai arătat ca Prunc, purtat în brațele Dreptului Simeon pentru mântuirea tuturor celor din Adam! Cât de proslăvită și de prealuminată este aducerea Ta în brațele Născătoarei de Dumnezeu în biserica Domnului și Întâmpinarea Ta de către bătrânul Simeon. Astăzi cerurile se veselesc și pământul se bucură de venirea Ta, Dumnezeule, de venirea Dumnezeului și Împăratului nostru. De demult Moise s-a urcat în munte ca să vadă slava Ta, dar nu a putut să-Ți vadă fața Ta, pentru că i-ai arătat doar spatele. În această zi prealuminoasă a întâmpinării Tale, Tu Te-ai arătat pe Tine Om, strălucind de nespusă dumnezeiască lumină, ca împreună cu Simeon să Te vedem față către față, să Te pipăim cu mâinile și să Te primim în brațele noastre ca să Te cunoaștem pe Tine ca Dumnezeu venit în trup. Pentru aceasta proslăvim nespusă coborârea Ta și marea Ta iubire de oameni, că prin venirea Ta ai dăruit acum bucurie cerească neamului omenesc căzut de demult în păcat. Că Tu prin dreapta Ta judecată ai izgonit pe strămoșii noștri din raiul desfătării în lumea aceasta, iar acum ne-ai miluit și iarăși ne-ai deschis locașurile cerești și ai prefăcut plânsul nostru întru bucurie, iar Adam nu se mai rușinează pentru neascultare și nici nu se va mai ascunde de la fața Ta, fiind chemat de Tine, pentru că Tu ai venit acum ca să iei asupră-Ți păcatele lui, să-l speli cu sângele Tău și să-l îmbraci pe el, gol fiind, în haina mântuirii, în podoaba veseliei și să-l înfrumusețezi pe el, ca pe un mire. Iar pe noi, pe toți, care prăznuim dumnezeiasca Ta întâmpinare, învrednicește-ne ca împreună cu fecioarele înțelepte să Te întâmpinăm pe Tine, Mirele nostru Ceresc, cu candelele credinței și curăției aprinse să privim cu ochii credinței dumnezeiasca Ta față, să Te purtăm în inimi, în toate zilele vieții noastre, ca să ne fii nouă Dumnezeu și noi să fim poporul Tău. Iar în slăvita și înfricoșătoarea zi a venirii Tale, când toți sfinții vor ieși în văzduh pentru marea Ta întâmpinare, învrednicește-ne și pe noi să Te vedem, și astfel pururea cu Domnul vom fi. Slavă milosârdiei Tale, slavă Împărăției Tale, slavă purtării Tale de grijă, Unule iubitorule de oameni, că a Ta este împărăția și puterea și slava, împreună cu Cel fără de Început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor”. Amin.

Rugăciunea pentru Preasfânta Stăpâna noastră Născătoare de Dumnezeu

„O, Preasfântă Fecioară, care strălucești prin curăție cerească, porumbiță preablândă, mielușea neprihănită, ajutătoare bună a lumii, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, tu ești începutul și mijlocul și sfârșitul bucuriei noastre de acum, că dintru tine a strălucit Soarele Dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, pe Care L-ai adus în sfintele tale brațe în a patruzecea zi, în locul cel sfânt, întru întâmpinarea noastră și spre bucuria și mântuirea întregii lumi. Pentru aceasta te fericim și te proslăvim, pentru că tu ești cortul lui Dumnezeu și prin tine S-a sălășluit între noi, pentru ca să fim poporul Lui. Tu ești ușa cerească vestită de Iezechiel, prin care iarăși ni s-a deschis intrarea în locașurile raiului. Tu ești scara cea înaltă văzută de Iacob, prin care Dumnezeu S-a pogorât pe pământ. Tu ești pod care duce de pe pământ la cer. Pentru aceasta te rugăm să privești spre noi, ca ceea ce ai intrat în locul cel sfânt purtând pe mâini Focul dumnezeiesc, binecuvântată. Cu focul rugăciunii tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veșnic al gheenei. În locul cel sfânt ai venit pentru curățirea cea după lege, ție netrebuindu-ți curățire, Fecioară Curată, și prin aceasta învață-ne cum se cuvine a ne păzi în neprihănire și curăție și cum să purtăm nevoința fecioriei, că tu, fiind mai presus decât Heruvimii, ai venit la biserică, laolaltă cu femeile necurate. Tu, o, Maică Preasfântă, însăți fiind biserica lui Dumnezeu care ai adus la biserica legii pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, învrednicește-ne și pe noi să iubim mai mult în lumea aceasta bisericile Fiului tău, să le cercetăm în toate zilele vieții noastre, acolo să vedem frumusețea Domnului, pentru că mai bine este să petrecem o zi în curțile Domnului, decât să locuim în locașurile păcătoșilor. Dăruiește-ne și nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiți, în brațele inimii noastre, pe Fiul tău și Dumnezeul nostru, ca să fim părtași pururea Preacuratului Său Trup și Sânge, și ajută-ne să ne păzim în frica lui Dumnezeu și să nu întinăm biserica trupului nostru. Și așa întâmpinând totdeauna, o, Maica lui Dumnezeu, pe Fiul tău în inimile și în sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile tale să dobândim și acea întâmpinare în văzduh a Domnului și așa vom slăvi și vom cânta împreună cu toți sfinții pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor”. Amin.



