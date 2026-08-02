Incendiul acoperă cerul cu un fum dens și blochează traficul pe mai multe drumuri, în timp ce autoritățile avertizează că situația este extrem de periculoasă, relatează News.ro, care citează CNN.

Incendiul „Old Trails” – alimentat de condiții meteorologice extreme care favorizează propagarea focului – a mistuit aproape 3.000 de acri (aproximativ 1.200 de hectare), a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, George Geissler, responsabilul forestier al statului Washington, adăugând că aproximativ 4.000 de clădiri sunt amenințate în zonă.

Amploarea totală a pagubelor nu este încă clară, însă autoritățile au precizat că incendiul afectează deja diverse construcții.

„Cred că vom fi șocați când vom vedea, la apus sau la răsărit, imaginile care vor ieși la iveală din acea zonă”, a declarat maior-generalul Gent Welsh, din cadrul Gărzii Naționale a statului Washington.

Evacuări de urgență și mii de locuințe amenințate

A fost emis ordinul de evacuare de cel mai înalt nivel (Nivelul 3) pentru mai multe zone din regiunea Spokane din cauza incendiului „Old Trails”, au anunțat oficialii locali responsabili cu gestionarea situațiilor de urgență, îndemnând locuitorii să „plece imediat, din cauza condițiilor care pun viața în pericol”. Un centru de evacuare a fost deschis la un colegiu comunitar pentru locuitorii care își părăsesc casele.

La nivelul întregului stat, peste 200.000 de acri (peste 80.000 de hectare) ard în urma a 12 incendii de mari dimensiuni, a anunțat biroul guvernatorului.

Incendiul „Old Trails” este unul dintre numeroasele focare active în comitatul Spokane, unde mii de locuințe au fost vizate de ordine de evacuare, au declarat pentru CNN oficialii responsabili cu gestionarea situațiilor de urgență.

Guvernatorul statului Washington, Bob Ferguson, a instituit, sâmbătă dimineață, starea de urgență la nivel statal și a interzis aprinderea focului în aer liber, după ce Serviciul Național de Meteorologie a emis o avertizare Cod Roșu pentru „situație deosebit de periculoasă” în centrul și estul statului Washington – o clasificare rară, rezervată celor mai severe condiții meteorologice care favorizează incendiile.

Este pentru prima dată când serviciul meteorologic emite o astfel de avertizare în statul Washington. Aceasta înseamnă că „noi incendii pot scăpa rapid de sub control, intervenția aeriană poate fi limitată de vânt și fum, iar pompierii forestieri – deja suprasolicitați – se vor confrunta cu condiții și mai periculoase”, a precizat Departamentul pentru Resurse Naturale din Washington.

„Avem incendii care ard chiar în interiorul localităților. Avem evacuări de nivelul 3, așa cum nu am mai văzut până acum. Este o serie de evenimente extrem de periculoasă și de complexă”, a spus Welsh.

Condițiile meteo extreme alimentează flăcările

Incendiul „Old Trails” a izbucnit sâmbătă, în jurul prânzului, iar pompierii statali au fost mobilizați în jurul orei 13:30, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (Fire Marshal) din statul Washington. Cauza incendiului este în curs de investigare.

Ferguson a declarat că, spre sfârșitul după-amiezii, a primit vestea că „Spokane se îndrepta rapid spre o situație de criză”.

„Suntem alături de locuitorii din Washington care își pierd casele și sunt evacuați”, a spus guvernatorul, descriind momentul în care a văzut imagini video cu locuințe în flăcări.

Imaginile video surprind fumul ridicându-se deasupra comitatului Spokane, sâmbătă, pe măsură ce incendiile de vegetație se extindeau în zonă. Nori portocalii și cenușii pluteau deasupra caselor și parcurilor, transformând peisajul într-unul apocaliptic.

„E ca și cum ar exploda o bombă nucleară în cartierele noastre”, a declarat Brent Dallman, locuitor din Spokane, pentru postul KHQ, afiliat CNN.

„Totul este concentrat într-o zonă dens populată, așa că situația este cu adevărat tragică”, a adăugat acesta.

Spitale, parcuri și infrastructură critică, amenințate de flăcări

Pe lângă locuințe, incendiul „Old Trails” amenință Parcul de Stat Riverside și a impus evacuări la spitalul pentru veterani din Spokane, la stația de epurare a apei și la uzina de valorificare energetică a deșeurilor, au precizat oficialii orașului.

În apropierea incendiului „Old Trails”, incendiul „Fairview” impune, de asemenea, evacuări de Nivel 3 în zona Spokane.

Serviciul Național de Meteorologie a emis o avertizare rară de incendiu pentru comitat, utilizată atunci când există incendii active în zone locuite aflate sub incidența ordinelor de evacuare de urgență.

„Resursele de pompieri și de intervenție medicală de urgență din regiunea noastră sunt solicitate la maximum, în timp ce mai multe incendii de vegetație de mari dimensiuni continuă să ardă”, a transmis Departamentul de Pompieri din Spokane Valley.

Vineri, Ferguson a mobilizat 110 membri ai Gărzii Naționale din Washington pentru a sprijini eforturile de stingere a incendiilor.

De asemenea, Biroul Inspectorului pentru Situații de Urgență din statul Washington a mobilizat 13 echipe operative speciale.

Autoritățile avertizaseră anterior cu privire la „vânturi puternice, la cote istorice” și la umiditatea scăzută, factori care alimentau un risc ridicat de comportament extrem al incendiilor și o propagare foarte rapidă a acestora în zona Spokane.

Intensitatea vântului a crescut sâmbătă. În multe zone s-au înregistrat rafale de 30-45 de mile pe oră (aproximativ 48-72 km/h) și vânt constant de 15-25 de mile pe oră (aproximativ 24-40 km/h), potrivit Serviciului Național de Meteorologie. Vântul va continua să se intensifice în următoarele ore, iar rafalele maxime prognozate vor persista până la ora 20:00.

Avista, o companie de energie, a întrerupt, sâmbătă, alimentarea cu electricitate a sute de locuințe din anumite zone, „din cauza condițiilor meteorologice critice și extreme care favorizează incendiile”. O altă companie, Inland Power & Light, a raportat, de asemenea, întreruperi ale alimentării cu energie cauzate de condițiile meteorologice.

Washington se confruntă cu unul dintre cei mai dificili ani din istorie

Incendiile de vegetație se extind în timp ce statul Washington traversează al patrulea an consecutiv de secetă la nivel statal, potrivit biroului guvernatorului. Peste 1.000 de incendii au mistuit aproximativ 425.000 de acri de la începutul anului — cea mai mare suprafață arsă din 2021 încoace, conform Departamentului pentru Resurse Naturale.

Peste 4.000 de persoane acționează pentru stingerea incendiilor din întregul stat, au declarat oficialii în cadrul conferinței de presă.

„Anul acesta a fost deja unul dintre cei mai intenși ani în ceea ce privește incendiile de vegetație din istoria noastră, iar abia am început luna august”, a declarat Dave Upthegrove, comisarul pentru terenuri publice, în comunicatul de presă.