Accidentul s-a produs pe Bulevardul General Vasile Milea, la intersecția cu strada Luptei. Din primele informații, ambulanța SMURD s-a ciocnit cu un autoturism.

La fața locului au fost mobilizate: o ambulanță SMURD cu medic, trei ambulanțe SAJ, o autospecială de descarcerare, una de stingere și o ATPVM, declanșându-se planul roșu.

În timp ce conducea un autoturism pe strada Luptei către strada Paltinului, la intersecția cu Bulevardul General Vasile Milea, din cauze care urmează a se stabili, un sibian de 54 de ani a intrat în coliziune cu o ambulanță care se deplasa pe Bulevardul General Vasile Milea dinspre Șelimbăr către centru, arară Poliția Sibiu.

În urma coliziunii, șoferul autoturismului și mama pacientului minor au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

De asemenea, membrii echipajului au fost transportați la spital pentru investigatii suplimentare, iar un copil de 5 luni a fost dus la spital în vederea tratării afecțiunilor preexistente. Din primele evaluări, nu ar fi suferit răni în accident.