Focar de infecție într-un apartament din Găești. Un bărbat crește pisici, câini, găini şi porumbei. „E un miros a hoit”

Oamenii spun că nu mai pot deschide ferestrele din cauza mirosului greu care vine de la etajul al doilea, unde trăiesc pisici, câini, găini şi porumbei.

Vecinii se plâng şi de zgomotele pe care le fac bietele ființe lăsate de izbelişte. De câteva zile, proprietarul e de negăsit.

În imaginile filmate de o vecină se văd mai multe găini în balconul de la etajul al doilea. Câţiva muncitori care lucrează la izolarea blocului au surprins însă multe alte orătănii, înghesuite în aceeaşi locuinţă. Locatarii spun că acolo stă un bărbat singur care şi-a transformat apartamentul într-un coteț.

Mariana Dumitru, locatară: „Nu mă întrebaţi cum dorm, cum pot să stau în casă! Nu pot să deschid un geam, nu pot să deschid nimic. Nu ştii dacă e de putrefacţie, de bălegar, de găinaţ. De un an de zile. Nu poţi să stai în casă, pur şi simplu”

Oamenii sunt convinşi că unele păsări sau animale au murit şi au intrat în putrefacţie

Ion Vișan, locatar: „Are găini moarte înăuntru, ne-au arătat băieţii care lucrează pe schelă. E mirosul extraordinar de urât. Nu e de găsit, a fost Poliţia după el, şi la el acasă, la ţară şi la serviciu, nu îl găseşte nimeni. A luat pisicile şi a plecat”

Cel vizat nu a mai dat pe acasă de două zile, spun vecinii.

Gheorghița Vișan, locatară: „Mirosul, cu toată mizeria. Şi pe geamuri mi s-a scurs mizeria. Şi când l-am chemat să se uite, a zis că nu e de la el.”

Reporter: Ce creşte?

Gheorghița Vișan: „Are găini, porumbei, pisici, câini, e un miros a hoit”.

Reclamațiile nu au avut niciun efect

Locatarii spun că au făcut reclamaţii peste reclamaţii, atât la asociaţia de proprietari, cât şi la poliţie şi la alte instituţii abilitate, din păcate însă, până acum, nimeni nu a luat nicio măsură. Se tem că singura rezolvare o vor găsi doar în instanţă, dar asta, cine ştie peste cât timp.

Mariana Rodica Stan, administrator la Asociaţia de proprietari: „Eu am căutat-o pe maică-sa şi i-am zis. A spus că are probleme psihice. De când a fost în străinătate are probleme”.

Oamenii speră că rudele bărbatului se vor implica, vor lua de acolo vietăţile şi vor face curăţenie în apartamentul care a devenit un focar de infecţie.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 12-10-2022 08:12