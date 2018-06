Incendiu la o casă din București. Pompierii au intervenit cu 6 autospeciale

Pro TV

Flăcări violente au amenințat sâmbătă seara o casă din sectorul 2 al Capitalei, în care locuiesc o bătrână și fiul sau.

Potrivit femeii, holul de la intrare, construit în mare parte din lemn, s-a aprins - și amenința să cuprindă întregul imobil, însă pompierii au intervenit rapid și au lichidat incendiul.

Claudiu Cicoș, ISU București: "Focul s-a manifestat pe aproximativ 100 de metri pătrați, la o locuință de 300 de metri pătrați, am reușit să localizam incendiul fără să existe posibilități de propagare, am evitat pagubele pe cât am putut."

Vâlvătaia a izbucnit în jurul orei 22, în timp ce bătrâna se află în baie. După ce a simțit un miros ciudat, această a ieșit să vadă ce se întâmplă, apoi a cerut ajutorul vecinilor, care au sunat imediat la 112.

Pompierii au intervenit cu 6 autospeciale. Tot ei l-au scos din casă și pe fiul bătrânei, care dormea în acel moment.

Din fericire, nici o persoană nu a fost rănită.

