Cunoscută sub numele de Blanc de Meudon sau „creta de Meudon”, aceasta este folosită în mod obișnuit pentru vopsele sau ca produs de curățare. Însă, în fața temperaturilor sufocante, există relatări că oameni ingenioși au folosit materialul cretos ca remediu împotriva căldurii, acoperind ferestrele școlilor și ale locuințelor private, scrie BBC.

Amestecată cu apă și apoi aplicată pe sticlă, aceasta formează un strat alb-lăptos care lasă să pătrundă lumina, dar reflectă căldura. Un număr tot mai mare de cercetări sugerează că în spatele acestei soluții „DIY” există o bază științifică reală.

Pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense din cauza creșterii temperaturilor globale – reprezentând un pericol major mai ales în mediul urban – ar putea o simplă „vopsea albă” să ajute oamenii să facă față mai bine caniculei?

Răcirea radiativă explică efectul

Vopseaua albă – aplicată de obicei pe pereți și acoperișuri – este cunoscută pentru efectul său de răcire. În general, suprafețele albe reflectă lumina și căldura, în timp ce cele închise la culoare le absorb. Acest principiu poate fi folosit pentru a răci clădirile și orașele.

O vopsea albă comercială aplicată pe o suprafață poate reduce temperatura de pe partea opusă cu cel puțin 1,7°C, comparativ cu temperatura ambientală de la prânz.

Vopselele special concepute pentru răcire, precum cele „ultra-albe”, pot reduce temperatura interioară cu mai multe grade, nu doar prin reflectarea luminii solare, ci și prin disiparea căldurii printr-un proces numit „răcire radiativă”.

Proprietățile cretei explică eficiența

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Purdue din SUA arată că o vopsea ultra-albă poate reflecta până la 98,1% din lumina solară, în timp ce vopseaua albă obișnuită reflectă aproximativ 85%.

Creta ar putea avea efecte similare datorită componentei sale principale, carbonatul de calciu (CaCO₃), care este foarte reflectiv și rezistent la radiația solară.

„Creta este în mare parte CaCO₃. „Absoarbe foarte puțină lumină, inclusiv în spectrul vizibil, ceea ce o face albă. De asemenea, nu absoarbe UV și foarte puțină lumină infraroșie apropiată, ceea ce o face excelentă pentru reflectarea luminii solare.”, explică un cercetător de la Purdue.

Cererea pentru cretă crește în Franța

Această proprietate a dus la utilizarea particulelor de carbonat de calciu în noi tipuri de vopsele „super-răcoritoare”.

În plus, creta a fost folosită și ca strat pentru textile care menține purtătorul mai rece, datorită capacității de a reflecta radiațiile ultraviolete și infraroșii.

Deși este considerată relativ sigură pentru mediu, utilizarea cretei în interior poate implica riscuri respiratorii prin inhalarea particulelor.

Potrivit presei franceze, cererea pentru Blanc de Meudon a dus la epuizarea stocurilor în mai multe regiuni, pe fondul temperaturilor de peste 40°C.

Inițial folosită pentru albirea vitrinelor sau în sere, soluția a devenit virală pe rețelele sociale, iar școlile și locuințele au început să o adopte.

Unii experți avertizează însă că nu este o soluție miraculoasă, subliniind că izolarea acoperișurilor rămâne esențială.

În paralel, vopsirea acoperișurilor în alb („cool roofing”) câștigă teren ca metodă sustenabilă de combatere a căldurii extreme, o practică deja tradițională în sudul Europei.

Un studiu sugerează că astfel de acoperișuri ar fi putut reduce temperatura din Londra cu aproximativ 0,8°C în timpul unui val de căldură, prevenind sute de decese legate de temperaturi extreme.