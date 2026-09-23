La începutul acestei luni, Franţa a şocat celelalte state membre ale UE când a insistat ca magnatul ruso-uzbek din domeniul metalurgiei Alişer Usmanov (foto, dreapta) să fie eliminat de pe lista sancţiunilor UE, invocând motive de securitate naţională. Luxemburgul a cerut apoi acelaşi tratament pentru Mihail Fridman (foto, stânga), care a intentat o acţiune în valoare de 16 miliarde de dolari împotriva ţării, au declarat marţi pentru Reuters diplomaţi ai UE, potrivit News.ro.

În urma unui compromis, reprezentanţii UE au convenit să-i elimine pe cei doi miliardari în schimbul unei prelungiri pe o durată de trei ani - în loc de perioada obişnuită de şase luni - a măsurilor împotriva celorlalte persoane şi entităţi sancţionate.

Letonia a fost ultima ţară care s-a opus într-un proces neobişnuit de tensionat. Termenul limită pentru reînnoirea sancţiunilor era la miezul nopţii pe 22 septembrie, după o prelungire faţă de data iniţială de expirare, 15 septembrie.

Aprobarea sancţiunilor necesită unanimitate în UE. În cele din urmă, Letonia s-a abţinut de la vot, au declarat diplomaţii, ceea ce a permis adoptarea acordului. Decizia a fost aprobată oficial marţi după-amiază, printr-o procedură cunoscută sub numele de „procedură scrisă”.

„Decizia de a-i scoate de pe lista sancţionaţilor pe Usmanov şi Fridman este ruşinoasă şi nejustificabilă. Moscova sărbătoreşte”, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, într-o postare pe X, îndemnând ţările UE să impună propriile restricţii naţionale asupra celor doi oligarhi.

Prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, a afirmat că Riga va încerca să impună propriile sancţiuni, abţinându-se totodată de la această procedură de sancţionare colectivă. El a adăugat că Franţa a fost de acord să înceapă discuţii cu Letonia privind aderarea la o iniţiativă franceză de descurajare nucleară.

„Şantajul” azer

Incidentul a tulburat liderii europeni care sperau să prezinte un front mai unit împotriva Rusiei după recenta schimbare de guvern din Ungaria. Fostul lider maghiar Viktor Orban a reprezentat adesea un obstacol în ceea ce priveşte sancţiunile şi sprijinul acordat Ucrainei.

Au fost necesare întâlniri la nivel înalt în Europa şi în marja Adunării Generale a ONU de la New York din această săptămână pentru a ajunge la un acord, au declarat diplomaţii.

UE a impus sancţiuni împotriva ambilor oligarhi în 2022, în urma invaziei ruse în Ucraina, sancţiuni care includ interdicţii privind tranzacţiile şi călătoriile în UE, precum şi îngheţarea activelor deţinute în blocul comunitar.

Letonia întreprinsese anterior acţiuni legale pentru menţinerea sancţiunilor UE împotriva lui Fridman şi a partenerului său de afaceri ruso-leton, Petr Aven. Pentru Riga, legătura lui Fridman cu Aven este un punct sensibil, au declarat diplomaţii. Aven a fost privat de cea mai înaltă distincţie civilă a ţării în 2022 pentru că nu a condamnat invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Franţa a fost supusă presiunilor din partea Azerbaidjanului, unde sunt reţinuţi cel puţin doi cetăţeni francezi, au declarat trei diplomaţi europeni pentru Reuters săptămâna trecută. Aceştia au adăugat că Parisul a sugerat în privat că Baku îl foloseşte pe Usmanov pentru a „şantaja” Parisul în legătură cu cei doi cetăţeni francezi reţinuţi în Azerbaidjan, o afirmaţie respinsă de Baku.

Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, făcuse anterior presiuni pentru scoaterea lui Usmanov de pe lista neagră, deşi rămâne neclar de ce a procedat astfel.