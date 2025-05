Horoscop săptămânal cu Cristina Demetrescu. Ce ne rezervă astrele între 5 și 11 mai 2025. Lecții, tensiuni și decizii mari

Suntem, săptămâna aceasta, între două colțuri ale crucii fixe. Probabil că toată lumea simte asta. Este foarte greu să ignori faptul că cerul este prins în acești clești astrali, iar Luna se duce de la „moarte”, aflată în zodia Leu, până la Luna Neagră, aflată în zodia Scorpionului.

Vestea bună este că, începând de luni, 5 mai, planeta Pluton, care este implicată și ea în această cruce, începe să retrogradeze și să se desprindă. Marte merge înainte, Pluton merge înapoi, astfel încât, undeva pe la jumătatea lunii mai, cel puțin acest braț contondent al crucii fixe se va desface și, într-o oarecare măsură, ne vom mai relaxa și noi.

Adică putem cumva să ne revenim, să ne liniștim din toată această stare de tensiune, pe care probabil fiecare a resimțit-o – fie în viața personală, fie în alte aspecte.

Pilda acestei perioade – deloc ușoare – este că „cine râde la urmă, râde mai bine”. Adică trebuie să așteptăm să treacă această perioadă ca să putem trage concluziile reale.

Este greu de simțit bucuria într-un astfel de moment, pe care, repet, fiecare îl resimte diferit. Unii au alte griji – poate griji financiare, poate griji legate de copii, de sănătate și așa mai departe.

Doar că planeta care retrogradează este o planetă care stă pe o zodie de grup. Noi trăim o epocă în care toți suntem într-o barcă – iar această barcă este la rândul ei ambarcată pe o navă mai mare. Iar această navă ne poartă înainte sau înapoi. Acum, lucrurile par să se întoarcă la cum erau, practic, anul trecut.

Vărsătorul este o zodie în care Pluton va sta 20 de ani. Pe primele grade, el se manifestă ca un musafir nepoftit: îți intră în casă, îți dărâmă lucruri, nu-i place, îți aruncă vopsea pe pereți, îți sparge masa. Se comportă efectiv ca un elefant într-o menajerie de sticlă. Retrogradarea acestei planete înseamnă că „monstrul”, cum s-ar spune, se mai calmează puțin, se mai liniștește.

Cert este că opoziția cu Marte – opoziție prezentă încă de anul trecut, din septembrie, octombrie, noiembrie – urmează să se desfacă. Acești doi malefici, care guvernează Scorpionul, o zodie a morții și renașterii, își vor slăbi priza.

Probabil că, uneori, atunci când nu vedem „moartea cu ochii” – când nu avem situația critică în față – nu ne putem reveni sau trezi. Sunt lecții prin care trecem, dar din care putem învăța.

Săptămâna 5-11 mai începe cu conjuncția Lună–Marte în Leu, ceea ce înseamnă că deciziile noastre pentru viitor sunt foarte importante. Ce hotărâm acum nu va putea fi schimbat prea curând. Pluton, aflat în Vărsător, are rolul de a lărgi tabloul. Asta va face și Marte când va ajunge, între 4 și 18 mai, în conjuncție cu Pluton.

Așadar, urmează să trecem de la o viziune îngustă la una mai largă și să încercăm, sub presiunea împrejurărilor, a planetelor, a forțelor universului și a colectivului, să lărgim perspectiva – să vedem imaginea de ansamblu. Nu doar să ne fixăm pe un detaliu, ca și cum am vedea un fir de praf pe o masă și, din cauza acelui fir de praf, să aruncăm toată masa la gunoi. Trebuie să gândim mai amplu.

Horoscop 5-11 mai 2025 - Berbec

La Berbec pot apărea situații în cuplu. De exemplu, Berbecul poate observa că lucrurile nu mai evoluează. Lucrurile nu mai evoluează de ceva timp, mai ales pentru cei care își doresc copii, sau pentru cei care își pun speranțele într-o căsătorie, sau cred că, alături de partener, pot construi ceva frumos.

Probabil că, aici, săptămâna este una a deciziilor. Va trebui, cumva, să alegem: ori la bal, ori la spital.

Bineînțeles, în viața Berbecului e vorba și de discuții legate de investiții, de copii: dacă le cumpărăm copiilor case, dacă le lăsăm moșteniri. Sunt toate aceste discuții – ajutăm copiii, dar, pe de altă parte, trebuie să-i lăsăm și pe ei să crească prin propriile eforturi.

Atenție, însă: săptămâna aceasta pot apărea distracții periculoase pentru Berbeci.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Taur

La Tauri, dacă sunt implicate mai multe familii – adică Taurul este căsătorit, are soție, soția are familia ei, iar Taurul, bineînțeles, are și el propria familie – pot apărea incompatibilități de viziune între aceste familii. De exemplu, dacă vă adunați toți la masă, poate fi vorba despre un proiect care vizează întreaga familie.

Cine stă cu copilul? Cine ajută financiar la casă? Acolo pot apărea tensiuni legate de aceste responsabilități. Din acest motiv, anumite proiecte imobiliare s-ar putea să stagneze în această perioadă.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Gemeni

Gemenii, evident – ca noi toți – nu trăiesc într-o peșteră. Sunt înconjurați de oameni și pot apărea probleme dacă există incompatibilități între colegi. Geamănul, poate fără să vrea, nu își evaluează interlocutorii cu suficientă sensibilitate și s-ar putea să apese pe niște „butoane” sensibile. Iar reacțiile colegilor ar putea să nu fie tocmai cele mai plăcute.

Totuși, lucrurile nu se strică definitiv; e vorba mai degrabă de mici tensiuni, nu de rupturi majore în relațiile de muncă.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Rac

Racii n-au spor. Și, pe lângă lipsa de spor financiar, trebuie să facă și niște cheltuieli ca să „țină obrazul fin”. A început sezonul nunților, botezurilor… și, până la urmă, n-avem ce face: trebuie să respectăm toate aceste coduri de bune maniere.

Ce să vezi? Racul ajunge să se zgârcească exact cu cei dragi – cu copiii, cu apropiații. Așa că, atenție: victimele reducerilor de buget ale Racului sunt chiar persoanele apropiate.

Atenție și la cheltuielile medicale, mai ales legate de dantură. Totodată, Racii care au probleme cardiace sau endocrinologice ar trebui să fie mai atenți săptămâna aceasta.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Leu

Pentru Lei, săptămâna începe cu conjuncția Lună–Marte în zodia Leului. Leul trebuie să ia niște decizii rapid, „pe repede înainte”. E nevoie să rezolve o problemă legată de confort: poate trebuie să se mute dintr-o casă, să reamenajeze, sau să mute pe cineva.

Dacă este vorba despre casă, ar fi bine să evite opulența. Să nu cumpere lucruri scumpe și inutile, ci mai degrabă să se concentreze pe aspecte practice, pe lucruri funcționale, care îi aduc confort real. Mai important decât să strălucească un candelabru în sufragerie (cu care nu are ce face) este să aibă un spațiu în care să se simtă bine.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Fecioară

Pentru Fecioară, săptămâna poate aduce o stare conflictuală. Fecioara simte că e prinsă într-un conflict, dar nu înțelege exact ce caută acolo sau care este cauza reală. E posibil ca problema să vină chiar din interiorul ei, iar în loc să caute adevărul, riscă să se afunde mai mult, mergând spre teorii ale conspirației sau interpretări greșite.

Marte va rămâne în această zonă până în iunie, iar perioada nu este una foarte confortabilă. Ar fi indicat să evite călătoriile lungi (sau chiar scurte) dacă nu se simte bine. Iar dacă a promis cuiva că va pleca undeva, ar trebui să-și reconsidere decizia, în funcție de starea sa fizică și emoțională.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Balanță

Balanța trebuie să fie mai atentă în această perioadă, să controleze mai bine cu cine stă la masă, cu cine pleacă în concediu. Nu are o conjunctură foarte favorabilă în mediile de grup.

Chiar și atunci când are de rezolvat anumite probleme și depinde de alții, Balanța ar trebui să fie prudentă. Nu este o perioadă potrivită nici pentru a împrumuta bani, nici pentru a face investiții bazate pe promisiuni din partea altora.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Scorpion

Scorpionii sunt puși în fața unor decizii la locul de muncă. Vor fi puțini Scorpioni care vor „încasa” bine această perioadă, pentru că Scorpionul va fi nevoit să suporte consecințe și dacă face ce trebuie, și dacă nu face ce trebuie.

Pe de altă parte, va trebui să ia niște decizii importante, care pot provoca mici revolte. Aici mă refer inclusiv la Scorpionii-tată, care, chiar dacă nu sunt șefi la serviciu, sunt cap de familie și trebuie să ia decizii esențiale acasă.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Săgetător

Săgetătorii rămân excentrici și în această săptămână – și, poate, exact asta îi ajută cel mai mult. Totuși, nu își evaluează întotdeauna bine costurile. Aceste „excentricități” pot însemna cheltuieli pentru călătorii, pentru studii, pentru experiențe inedite.

Poate că Săgetătorul vrea neapărat o diplomă care costă mult… dar întrebarea este: chiar are nevoie de ea sau o face doar pentru orgoliu? Contează mai mult ceea ce acumulează în interior, în experiență și cunoaștere. Dar, oricum, fără aceste mici „opulențe”, Săgetătorul parcă nu poate merge mai departe – face parte din felul lui de a fi.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Capricorn

Capricornii trebuie să evite să repete aceleași greșeli. Poate au mai investit o dată, poate au mai împrumutat bani, poate s-au mai jucat o dată cu fonduri de investiții sau criptomonede… dar acum e momentul să fie mai precauți.

Este o perioadă în care ar fi bine să spună „nu” unor colaborări cu prieteni, mai ales în afaceri. Sfatul astrelor? Să meargă în continuare pe propriile idei, pe drumul lor, fără să se lase influențați de promisiunile altora.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Vărsător

Pentru Vărsători, este important să-și aleagă cu atenție interlocutorii. Discuțiile pot începe armonios, amiabil, dar pot degenera pe neașteptate. De altfel, relațional, Vărsătorii au avut perioade mai bune.

Ei resimt puternic tensiunile opoziției Marte–Pluton și, chiar dacă acum au multă forță interioară, ar fi mai bine să evite discuțiile în contradictoriu. Altfel, riscă să piardă prieteni sau să strice relații importante.

Horoscop 5–11 mai 2025 – Pești

Pentru Pești, săptămâna vine cu un sfat clar: să fie cinstiți atunci când se angajează în ceva. Nu este vorba neapărat de rea intenție, dar pot exista niște condiții speciale: poate nu are cine să stea cu copilul, poate e vorba de o problemă de sănătate, poate e o sarcină iminentă.

Este important să spună aceste lucruri din start, ca să nu ajungă într-o situație dificilă – să promită ceva, dar apoi să descopere că nu pot respecta programul de muncă sau angajamentele din cauza problemelor de acasă.

