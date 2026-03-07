Horoscop săptămâna 9 - 15 martie 2026. Jupiter revine la mișcarea directă și aduce schimbări importante pentru zodii

Horoscopul săptămânii 9 – 15 martie 2026 aduce o dinamică astrală importantă pentru toate semnele zodiacale, marcată de revenirea lui Jupiter la mișcarea directă pe 11 martie.

Considerat marele benefic al astrologiei, Jupiter deblochează situații care au stagnat în ultimele luni și deschide noi oportunități în plan personal, financiar și profesional. Horoscop Berbec săptămâna 9 - 15 martie 2026 Săptămâna 9-15 martie 2026 le aduce nativilor Berbec o dinamică intensă între viața privată și cea profesională. Luni, aspectul armonios dintre Mercur și Jupiter, marele benefic, le oferă Berbecilor o claritate mentală deosebită, facilitând discuții constructive cu membrii familiei. Marți, Venus în tranzit prin casa personalității se armonizează cu Pluton din sectorul planurilor de viitor, moment care le amplifică magnetismul personal și le deschide ușa către colaborări noi, capabile să le consolideze veniturile. Citește și Surpriză pentru femeile aflate în situații vulnerabile, din Iași. Cum au fost surprinse de 8 Martie Pe 11 martie, Jupiter își reia mișcarea directă în sectorul căminului, deblocând astfel planuri sau proiecte legate de casă care stagnau. Pe 12 martie, aspectul dizarmonic dintre Luna din sectorul carierei și Saturn din propriul semn indică o tensiune între ambițiile profesionale și responsabilitățile personale. Totuși, a doua zi, datorită susținerii astrale, intuiția îi ghidează excelent pe Berbeci în deciziile de la locul de muncă. Săptămâna se încheie intens cu întâlnirea dintre Lună și Pluton, care aduce la suprafață revelații neașteptate și generează schimbări majore în cercul social. Horoscop Taur săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Taur încep săptămâna cu o capacitate excelentă de relaționare cu partenerul sau cu cei cu care desfășoară activități profesionale. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur din sectorul prietenilor și Jupiter din zona comunicării le aduce vești favorabile și sprijin din partea anturajului. Marți, un aspect armonios între Venus, micul benefic, și Pluton din zona carierei îi ajută pe Tauri să își consolideze poziția profesională printr-o abordare discretă, dar strategică. În plus, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct, deblocând negocieri, contracte sau planuri de călătorie care trenau. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna din sectorul convingerilor și Saturn poate aduce blocaje sau ezitări în proiectele de viitor. Totuși, a doua zi, nativii primesc imboldul de a se implica activ în inițiative noi, grație susținerii puternice venite dinspre sectorul social. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în zona imaginii publice, moment care marchează o decizie importantă sau o transformare în direcția profesională. Horoscop Gemeni săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Gemeni încep săptămâna cu oportunități excelente în planul profesional. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur din sectorul carierei și Jupiter din zona veniturilor le aduce nativilor șanse de a-și crește câștigurile prin decizii inspirate. Marți, un aspect armonios între Venus, micul benefic, din sectorul prietenilor și Pluton din zona idealurilor și lărgirii orizonturilor favorizează alianțe valoroase și discuții de impact. Totodată, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct, deblocând situații financiare care stagnau de ceva timp. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna din sectorul resurselor comune și Saturn din zona proiectelor de viitor poate aduce nemulțumiri legate de o investiție. Totuși, a doua zi, nativii Gemeni primesc o susținere puternică în carieră pentru a depăși un impas. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în zona convingerilor, moment care declanșează schimbări profunde de mentalitate.

Horoscop Rac săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Rac încep săptămâna cu mult optimism. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur din sectorul credințelor și principiilor și Jupiter, aflat chiar în semnul lor, le aduce o viziune clară și oportunități excelente de dezvoltare personală. Marți, un aspect armonios între Venus din zona carierei și Pluton din sectorul resurselor comune îi ajută să atragă sprijin financiar pentru un proiect profesional. Totodată, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct în casa personalității, oferindu-le nativilor Rac un plus de încredere și deblocând inițiativele care trenau. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna din sectorul parteneriatelor și Saturn din zona carierei poate genera nemulțumiri între cerințele profesionale și angajamentele din relația de cuplu. Totuși, a doua zi, nativii primesc o susținere puternică pentru a comunica eficient și a depăși impasul alături de partener. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în sectorul finanțelor la comun, moment care declanșează decizii de impact privind bugetul cuplului sau al parteneriatelor din sfera profesională. Horoscop Leu săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Leu încep săptămâna cu introspecție și clarificări financiare. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur din sectorul resurselor comune și Jupiter din zona subconștientului le aduce o soluție discretă legată de un buget sau de un credit/datorie. Marți, un aspect armonios între Venus din zona schimburilor de experiență profesională și Pluton din sectorul parteneriatelor îi ajută să consolideze o colaborare importantă. În plus, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct, eliminând anumite ezitări interioare care îi țineau pe loc. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna din sectorul muncii și Saturn din zona convingerilor poate genera opinii divergente la serviciu sau o serie de sarcini care le încurcă programul. Totuși, a doua zi, nativii Leu reușesc să se organizeze eficient, sprijiniți de o dinamică excelentă în zona banilor. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în sectorul relațiilor, moment care declanșează discuții decisive în cuplu sau în asocierile de afaceri. Horoscop Fecioară săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Fecioară încep săptămâna favorabil în planul relațional. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur din sectorul parteneriatelor și Jupiter din zona proiectelor de viitor le aduce discuții și sprijin din partea anturajului. Marți, un aspect armonios între Venus din sectorul resurselor comune și Pluton din zona muncii îi ajută să își eficientizeze sarcinile și să obțină avantaje financiare la serviciu. Totodată, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct, deblocând planurile pe termen lung care stagnau. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna din sectorul iubirii și Saturn din zona banilor la comun poate genera limitări financiare legate de anumite investiții în activitățile de relaxare. Totuși, a doua zi, nativii comunică excelent și găsesc rapid soluții împreună cu partenerul de viață. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în sectorul rutinei zilnice, moment care declanșează schimbări profunde în modul de lucru.

Horoscop Balanță săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Balanță încep săptămâna cu progrese remarcabile în planul profesional. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur din sectorul muncii și Jupiter din zona carierei le aduce recunoaștere și o eficiență maximă la serviciu. Marți, un aspect armonios între Venus din sectorul parteneriatelor și Pluton din zona iubirii îi ajută să reaprindă pasiunea în cuplu sau să înceapă o poveste romantică intensă. Totodată, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct în zona carierei, deblocând oportunitățile de avansare. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna din sectorul familiei și Saturn din zona relațiilor poate aduce neînțelegeri între responsabilitățile casnice și nevoile partenerului. Totuși, a doua zi, nativii restabilesc armonia în cămin, susținuți de o organizare excelentă a treburilor zilnice. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în sectorul iubirii, moment care declanșează trăiri profunde și revelații sentimentale de impact. Horoscop Scorpion săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Scorpion încep săptămâna cu o energie creativă excelentă și planuri pentru vacanță. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur și Jupiter din zona perfecționării profesionale și străinătății le aduce nativilor inspirație, vești bune de departe sau planuri de călătorie. Marți, un aspect armonios între Venus din sectorul muncii și Pluton din zona familiei îi ajută să își eficientizeze programul zilnic și să creeze o atmosferă stabilă în cămin. Totodată, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct, deblocând chestiunile legate de educație, o deplasare sau rezolvarea unor chestiuni birocratice. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna din sectorul comunicării și Saturn din zona rutinei zilnice poate genera blocaje în discuțiile cu colegii sau programări amânate. Totuși, a doua zi, nativii își recapătă fluiditatea în exprimare, susținuți de un val de curaj în plan sentimental. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în sectorul familiei, moment care declanșează transformări profunde sau decizii importante legate de locuință. Horoscop Săgetător săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Săgetător încep săptămâna cu decizii importante pentru casă și administrarea banilor. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur din sectorul familiei și Jupiter din zona resurselor comune le aduce o rezolvare financiară favorabilă legată de cămin. Marți, un aspect armonios între Venus din sectorul iubirii și Pluton din zona comunicării îi ajută să își exprime sentimentele și să poarte discuții captivante în cuplu. Totodată, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct, deblocând o chestiune financiară sau un credit care trenase în ultima perioadă. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna din sectorul veniturilor și Saturn din zona plăcerilor poate genera cheltuieli neprevăzute sau o limitare temporară a bugetului pentru relaxare. Totuși, a doua zi, nativii redresează situația, găsind soluții financiare. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în sectorul comunicării, moment care declanșează revelații și discuții de impact cu apropiații. Horoscop Capricorn săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Capricorn încep săptămâna cu dialoguri constructive. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur din sectorul comunicării și Jupiter din zona parteneriatelor le aduce negocieri de succes sau un acord important în cuplu. Marți, un aspect armonios între Venus din sectorul familiei și Pluton din zona banilor îi ajută să facă o investiție inspirată pentru confortul locuinței. Totodată, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct, deblocând o colaborare profesională sau o chestiune relațională. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna aflată în propriul semn și Saturn din zona căminului poate genera presiuni sau responsabilități apăsătoare în familie. Totuși, a doua zi, nativii își recapătă dinamismul, susținuți de discuții și decizii ferme luate alături de cei din jur. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în sectorul financiar, moment care declanșează transformări profunde privind sursele de venit. Horoscop Vărsător săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Vărsător încep săptămâna cu oportunități financiare legate de munca lor. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur din sectorul banilor și Jupiter din zona muncii le aduce vești excelente despre venituri sau o recompensă binemeritată pentru eforturile depuse. Marți, un aspect armonios între Venus din sectorul comunicării și Pluton, aflat chiar în semnul lor, îi ajută să fie extrem de convingători și să atragă atenția. Totodată, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct, deblocând un proiect profesional sau o chestiune de sănătate. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna din sectorul subconștientului și Saturn din zona comunicării poate aduce frământări interioare sau o reținere în a se exprima deschis. Totuși, a doua zi, nativii își recapătă claritatea, susținuți de decizii financiare inspirate care le redau încrederea. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în propriul semn, moment care declanșează o dorință puternică de reinventare personală. Horoscop Pești săptămâna 9 - 15 martie 2026 Nativii Pești încep săptămâna cu multă inspirație și creativitate. Luni, pe 9 martie, un aspect armonios între Mercur, aflat chiar în semnul lor, și Jupiter din sectorul iubirii le aduce momente romantice și șansa de a se exprima cu mult farmec. Marți, un aspect armonios între Venus din zona banilor și Pluton din sectorul subconștientului îi ajută să descopere soluții financiare ingenioase sau să își depășească temeri mai vechi legate de câștiguri. Totodată, pe 11 martie, Jupiter revine la mersul direct, deblocând o poveste de dragoste sau un proiect personal la care lucrează de mai mult timp. Pe 12 martie, un aspect tensionat între Luna din sectorul prietenilor și Saturn din zona financiară poate aduce limitări sau cheltuieli neașteptate legată de o activitate comună cu prietenii. Însă, a doua zi, nativii preiau ferm inițiativa pentru a redresa situația, fiind susținuți de o claritate mentală deosebită. Săptămâna se încheie intens sub influența întâlnirii dintre Lună și Pluton în sectorul subconștientului, moment care declanșează revelații profunde și un proces de vindecare interioară.

