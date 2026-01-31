După o perioadă de stagnări, blocaje și reevaluări, acest horoscop anunță reluarea unor procese amânate, revelații neașteptate și dorința de a face schimbări curajoase, mai ales în plan financiar, relațional și profesional. Intuiția devine un aliat important, iar flexibilitatea va fi cheia pentru a gestiona imprevizibilul pe care astrele îl aduc în această săptămână.

Horoscop Berbec săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Nativii Berbec încep săptămâna cu o organizare riguroasă la locul de muncă asupra sarcinilor cotidiene.

Posibil să aibă loc evenimente neașteptate legate de o situație financiară, însă Berbecii pot găsi soluții ingenioase la provocările apărute. Pe fondul acesta astral, pe 3 februarie, Uranus revine la mișcarea directă prin casa banilor, deblocând venituri care au stagnat, oferindu-le idei revoluționare pentru creșterea veniturilor.

Pe 5 februarie, pot să apară unele provocări, odată cu formarea unui aspect tensionat între Mercur și Uranus, însă Luna în tranzit prin Balanță, într-un aspect armonios cu Uranus, poate aduce o rezolvare sau o înțelegere, un compromis, care să rezolve situația tensionată. Dacă se ține cont de opiniile fiecăruia, lucrurile se pot aranja.

Începând din 6 februarie, odată cu intrarea lui Mercur în Pești, pe o casă ascunsă, a subconștientului, izolării și trecutului, Berbecii pot deveni mai retrași, preferând să se bazeze pe intuiție în luarea deciziilor, să analizeze mai mult situațiile cu care se confruntă.

Săptămâna se încheie cu un aspect tensionat între Venus și Uranus, care le poate aduce dorința de a face schimbări radicale în planul financiar sau sentimental, Venus fiind planeta care le guvernează banii și relațiile.

Horoscop Taur săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Pentru nativii Taur, evenimentul important al săptămânii este revenirea lui Uranus la mișcarea directă, pe 3 februarie, în semnul lor. Acest lucru le redă nativilor sentimentul de libertate și le permite să accelereze schimbările personale pe care le-au amânat.

Pe 5 februarie se formează un aspect tensionat între Mercur și Uranus, iar Taurii pot avea impulsul să facă niște declarații șocante sau să ia decizii pripite în sfera profesională. Este nevoie să nu reacționeze după impuls și să caute să aplaneze niște conflicte dacă nu vor să strice relațiile cu șefii.

Al doilea eveniment astral este intrarea lui Mercur în Pești pe 6 februarie, care le poate facilita comunicarea cu prietenii sau grupurile din care fac parte, unde pot primi sprijin emoțional. Taurii pot avea și idei pe care vor să le pună în practică. De asemenea, pot relua legătura cu persoane cu care nu au mai vorbit de mult sau să cunoască persoane noi cu care să rezoneze din punctul de vedere al viziunilor de viață.

Finalul săptămânii anunță un aspect intens, conflictual, între Venus, guvernatoarea lor, și Uranus, planeta imprevizibilului care se află în casa personalității, ceea ce poate aduce răsturnări de situație în relațiile de cuplu sau o nevoie acută de independență care îi va surprinde pe cei din jur.

Horoscop Gemeni săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Nativii Gemeni se concentrează în săptămâna analizată pe chestiuni legate de locuință și familie, pe organizarea unei reuniuni cu familia, însă este posibil să apară și unele situații neașteptate, care să dea planurile peste cap.

Pe 3 februarie, revenirea lui Uranus la mișcarea directă prin Taur le deblochează Gemenilor sectorul subconștientului, ajutându-i să se elibereze de unele temeri, emoții sau trăiri și să găsească soluții intuitive la probleme mai vechi. Posibil să vadă unele situații dintr-o altă perspectivă după ce au analizat mai multe luni.

Pe 5 februarie, deși nativii pot avea o agitație mentală din cauza unui aspect tensionat format între Mercur, guvernatorul lor, și Uranus, planeta imprevizibilului, Gemenii vor trebui să fie atenție la toate informațiile care circulă pentru a le pune cap la cap să înțeleagă o situație care vizează o chestiune birocratică. Efortul pe care îl depun ar putea să le ușureze munca, dar vor vedea rezultatele pe termen lung.

Din 6 februarie, Mercur intră în Pești în casa carierei oferindu-le o viziune plină de inspirație și succes în comunicarea cu superiorii, autoritățile sau cu persoane din străinătate.

Săptămâna se încheie sub semnul neprevăzutului odată cu formarea unui aspect tensionat între Venus și Uranus, care scoate la lumina dorințe ascunse sau situații neașteptate care le vor solicita adaptabilitatea.

Horoscop Rac săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Nativii Rac încep săptămâna cu multe întâlniri, discuții, negocieri și deplasări, având câteva zile foarte productive, dar care nu sunt lipsite de evenimente neprevăzute.

Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă pe 3 februarie și nativii vor simți cum viața lor socială prinde din nou viteză, se întâlnesc cu prietenii și se deblochează anumite proiecte profesionale care au stagnat.

Totuși, pe 5 februarie, Racii ar trebui să fie prudenți pentru că aspect tensionat dintre Mercur și Uranus poate aduce schimbări de planuri sau tensiuni cu parteneri, în timp ce Luna în tranzit prin Balanță îi îndeamnă să caute liniște și armonie acasă.

Din 6 februarie, Mercur în tranzit prin Pești le deschide apetitul pentru cunoaștere, călătorii, cursuri de perfecționare profesională sau participarea la evenimente sociale.

Săptămâna se încheie cu posibile surprize în grupul de prieteni, iar aspectul tensionat dintre Venus și Uranus indică faptul că unele legături pot trece prin transformări neașteptate.

Horoscop Leu săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Pentru nativii Leu săptămâna debutează cu preocupări pentru planurile personale, administrarea bugetului și recupararea unor sume de bani dintr-o colaborare sau un parteneriat.

Pe 3 februarie, Uranus, planeta imprezivibilului, revine la mișcarea directă prin casa carierei, imaginii și reputației profesionale și deblochează proiecte care au bătut pasul pe loc, aducând colaborări noi sau apar schimbări la nivelul conducerii.

Ziua de 5 februarie le cere multă diplomație Leilor, deoarece Mercur și Uranus formează un aspect tensionat care poate aduce informații, idei, viziuni diferite sau conflicte la locul de muncă. Noroc cu tranzitul Lunii prin Balanță, prin casa comunicării, care poate ajuta în aplanarea conflictelor și o mai bună interacționare cu ceilalți, apelând la compromis și empatie.

Din 6 februarie, Mercur intră în Pești, orientând atenția Leilor spre gestionarea banilor și bunurilor comune, banilor partenerului, dar și privind anumite plăți, impozite, taxe.

Săptămâna se încheie cu un aspect tensionat format între Venus și Uranus, aspect ce poate genera un conflict între ambițiile profesionale și dorințele de libertate personală.

Horoscop Fecioară săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Începutul săptămânii le aduce nativilor Fecioară claritate și putere de organizare pentru că beneficiază de tranzitul Lunii prin semnul lor și sunt foarte eficienți în sarcini și rezolvarea diverselor provocări.

Pe 3 februarie, Uranus, planeta imprevizibilului, revine la mișcarea directă prin Taur, pe casa studiilor, pregătirii profesionale, călătoriilor, chestiunilor birocratice, facilitând contactul cu diversele instituții. De asemenea, nativii care în ultimele luni au analizat o situație din punct de vedere profesional sau sentimental, acum au o altă perspectivă și sunt gata să acționeze.

Pe 5 februarie, aspectul tensionat format între Mercur și Uranus îi poate pune în situații neașteptate legate de un context profesional, privind viziuni diferite cu colegii sau eforturi pentru a face niște schimbări care să le aducă beneficii pe termen lung și o mai bună organizare a muncii.

Din 6 februarie, Mercur intră în Pești și le activează casa parteneriatelor. Comunicarea cu ceilalți devine mult mai fluidă și bazată pe intuiție și Fecioarele vor încerca să clarifice anumite situații.

Finalul săptămânii le aduce o provocare sentimentală sau o schimbare bruscă de opinie, cauzată de un aspect tensionat dintre Venus și Uranus, care îi forțează să renunțe la vechile tipare relaționale.

Horoscop Balanță săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Debutul săptămânii îi găsește pe nativii Balanță într-o fază de introspecție, iar tranzitul Lunii prin casa subconștientului și izolării favorizează odihna și analiza interioară înainte de noi acțiuni.

Pe 3 februarie, revenirea lui Uranus la mișcarea directă în Taur, pe casa resurselor comune și a intimității, deblochează situații financiare complexe, cum ar fi creditele sau intrarea în posesia unor bani din alte surse decât salariile.

Pe de altă parte, dacă în ultimele luni au existat incertitudini legate de încrederea în partener, acum Balanțele capătă o viziune clară și sunt gata să facă schimbări radicale.

Pe 5 februarie, aspectul tensionat dintre Mercur și Uranus poate aduce vești neașteptate legate de un proiect creativ sau de o investiție, existând riscul unor dispute cu prietenii din cauza unor viziuni diferite.

Din 6 februarie, intrarea lui Mercur în Pești le orientează atenția spre sectorul muncii și sănătății. Comunicarea cu colegii devine mai empatică, iar intuiția îi va ajuta să găsească soluții ingenioase pentru sarcinile zilnice.

Finalul săptămânii aduce un aspect tensionat între Venus și Uranus, care poate declanșa o nevoie bruscă de libertate în cuplu, forțându-i pe nativi să reevalueze ce înseamnă cu adevărat siguranța emoțională.

Horoscop Scorpion săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Primele zile ale săptămânii sunt marcate de o activitate socială intensă, iar Luna în Fecioară îi susține pe Scorpioni să își organizeze planurile de viitor și să colaboreze eficient cu grupurile din care fac parte.

Pe 3 februarie, Uranus revine la mișcarea directă în casa parteneriatelor, marcând un moment de cotitură în relație. Orice stagnare din ultimele luni dispare, iar nativii sunt acum pregătiți să acționeze, fie prin consolidarea unei legături, fie prin ruperea bruscă a uneia care îi limita.

Pe 5 februarie, aspectul tensionat dintre Mercur și Uranus poate genera discuții aprinse în familie sau în legătură cu locuința, provocate de dorința de independență a partenerului sau de schimbări imprevizibile de planuri.

Din 6 februarie, Mercur intră în Pești și le activează casa iubirii și a creativității. Scorpionii vor comunica mult mai ușor ceea ce simt, folosind un limbaj plin de sensibilitate, facilitând reconectarea cu copiii sau cu persoana iubită.

La finalul săptămânii, aspectul tensionat dintre Venus și Uranus aduce o provocare în planul imaginii și carierei, forțându-i să aleagă între păstrarea aparențelor și exprimarea sentimentelor.

Horoscop Săgetător săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Începutul săptămânii le aduce nativilor Săgetător succes în planul profesional, iar Luna în Fecioară le oferă rigoarea necesară pentru a finaliza proiecte importante.

Pe 3 februarie, Uranus revine la mișcarea directă în casa muncii și rutinei zilnice. Acest tranzit facilitează implementarea unor schimbări organizatorice la birou, oferindu-le perspectiva necesară pentru a se elibera de sarcini care îi epuizau.

Pe 5 februarie, aspectul tensionat format între Mercur și Uranus poate aduce schimbări de ultim moment în programul zilnic sau informații surprinzătoare în timpul unor deplasări, cerându-le mult tact în negocieri pentru a evita conflictele de idei.

Din 6 februarie, odată cu intrarea lui Mercur în Pești, atenția se mută spre cămin și familie. Discuțiile cu rudele devin mai armonioase, iar intuiția îi ghidează în rezolvarea unor chestiuni locative mai vechi.

Spre finalul săptămânii, aspectul tensionat dintre Venus și Uranus le poate aduce Săgetătorilor o revelație legată de sistemul de credințe sau o dorință de a evada dintr-o rutină plictisitoare, provocându-i să experimenteze moduri noi de a-și petrece timpul liber.

Horoscop Capricorn săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Primele zile ale săptămânii sunt favorabile studiului și clarificării unor principii de viață, iar tranzitul Lunii prin Fecioară le oferă Capricornilor dorința de a se perfecționa.

Pe 3 februarie, Uranus își reia mișcarea directă în casa iubirii, creativității și copiilor. Dacă în ultimele luni planul sentimental a fost confuz, acum nativii văd lucrurile mai clar și sunt dispuși să facă gesturi neașteptate pentru a-și recâștiga fericirea sau pentru a lansa un proiect curajos.

Pe 5 februarie, aspectul tensionat dintre Mercur și Uranus poate aduce instabilitate financiară sau discuții imprevizibile legate de valoarea muncii lor, fiind necesară o abordare flexibilă pentru a nu pierde o oportunitate.

Din 6 februarie, Mercur în Pești le facilitează comunicarea cu anturajul apropiat. Devine mai ușor să transmită mesaje, iar negocierile bazate pe intuiție vor avea mai mult succes decât cele pragmatice.

Finalul săptămânii le aduce o provocare legată de resursele la comun, unde Venus într-un aspect tensionat cu Uranus îi forțează să renunțe la dorința de control pentru a păstra armonia într-o relație de încredere.

Horoscop Vărsător săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Începutul săptămânii le aduce Vărsătorilor interes pe gestionarea unor emoții profunde sau a unor resurse financiare, iar Luna în Fecioară îi ajută să pună ordine în datorii sau obligațiile contractuale.

Pe 3 februarie, Uranus, guvernatorul lor, revine la mișcarea directă prin sfera vieții de familie și bazelor emoționale. Schimbările în locuință sau în dinamica cu părinții, care au stagnat capătă acum un curs rapid, oferindu-le libertatea de mișcare pe care o căutau.

Pe 5 februarie, Mercur aflat în semnul lor face un aspect tensionat cu Uranus, ceea ce poate declanșa reacții verbale bruște sau decizii radicale luate sub impulsul momentului, în special în relațiile cu cei din casă.

Din 6 februarie, Mercur intră în Pești, activându-le sectorul banilor munciți. Este un moment bun pentru a-și asculta instinctul în privința unor surse noi de venit sau pentru a găsi modalități creative de a-și valorifica talentele.

Spre sfârșitul săptămânii, relațiile de cuplu pot trece printr-un test, deoarece Venus într-un aspect tensionat cu Uranus scoate la iveală nevoi de independență care vin în contradicție cu așteptările partenerului, impunând o redefinire a spațiului personal.

Horoscop Pești săptămâna 2 – 8 februarie 2026

Săptămâna începe cu interes pe relații și parteneriate, iar tranzitul Lunii prin Fecioară le oferă nativilor Pești capacitatea de a analiza obiectiv nevoile partenerului sau ale celor cu care lucrează, dar și de a aduce echilibru în colaborări.

Pe 3 februarie, Uranus revine la mișcarea directă în casa comunicării și deplasărilor. Ideile care păreau blocate încep să prindă contur, iar relația cu persoanele din anturaj se poate schimba neașteptat. De asemenea, este o perioadă bună pentru a acționa în baza unor informații noi, descoperite recent.

Pe 5 februarie, aspectul tensionat dintre Mercur și Uranus le poate aduce nativilor agitație mentală sau revelații care le tulbură liniștea interioară, fiind nevoie de atenție în modul în care interpretează anumite situații.

Din 6 februarie, Mercur intră chiar în semnul lor, oferindu-le o claritate mentală deosebită și o capacitate sporită de a-i convinge pe ceilalți prin blândețe și înțelegere. Cuvintele nativilor capătă acum o greutate aparte.

Finalul săptămânii vine cu o provocare în planul muncii și sănătății, iar aspectul tensionat între Venus și Uranus forțează o schimbare de rutină. Nativii ar putea fi nevoiți să renunțe la un vechi obicei sau să accepte o turnură imprevizibilă la locul de muncă.

