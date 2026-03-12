Atenție, însă! Scrumbia se vinde la preț de trufanda - pleacă cu 45 de lei din Deltă și, la Galați, de exemplu, ajunge la 60 de lei.

Scumbia și-a făcut deja loc în pescării. În timp ce unii clienți sunt descurajați de preț, alții nu pot rezista tentației.

Virginica Baciu, vânzătoare pescărie: „După bugetul fiecăruia, mai mult sau mai puțin, de exemplu acum am primit un telefon de la o doamnă că vrea mai mult, să trimită și la copii, în străinătate”

Primele scrumbii au ajuns în plasele pescarilor din Deltă pentru că vremea s-a încălzit.

Alexandru Sutac, pescar profesionist: „Ne surprinde pe an ce trece scrumbia, căci apare din ce în ce mai devreme. Marea e clar mult mai caldă, mai ales în zona Dunării”

Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică: „Este o specie migratoare care trăiește în Marea Neagră, iar la început de primăvară se strânge la gurile Dunării pentru a începe migrația. Condiția primordială este temperatura Dunării"

Vârful migrației și al capturilor va fi atunci când apa atinge 11 grade Celsius. Acest lucru este foarte posibil să se întâmple abia după Paște.

Corespondent PROTV: „Perioada de prohibiție, anul acesta, pentru cele trei brațe ale Deltei, este între 31 martie și 9 aprilie. Adică, pe 5 aprilie, de Florii, există riscul ca piața să fie destul de săracă."

Cota totală admisă de pescuit la scrumbie, stabilită de autorități pentru 2025, a fost de aproximativ 600 de tone la nivel național. Specialiștii estimează, însă, că această cifră nu s-a atins din cauza capturilor slabe.