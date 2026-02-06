Horoscop cu Mercur în Pești din 6 februarie 2026. Ce arată astrele despre intuiție, emoții și comunicare

Tranzitul, urmat de faza retrogradă dintre 25 februarie și 20 martie, favorizează introspecția, creativitatea și o înțelegere mai profundă a propriilor trăiri. Horoscopul fiecărui semn evidențiază atât oportunitățile de claritate interioară, cât și momentele de ambiguitate în plan practic. Odată cu intrarea lui Mercur în zodia Pești, modul de gândire și comunicare trece printr-o schimbare vizibilă. Rațiunea și logica își pierd din intensitate, lăsând loc unei abordări mult mai blânde și intuitive. În această perioadă, mesajele nu mai sunt doar simple cuvinte, ci sunt transmise și primite prin filtrul sentimentelor, punându-se mai mult preț pe starea pe care o transmite un dialog decât pe date concrete. Mercur, planeta comunicării, își începe tranzitul în Pești pe 6 februarie, iar între 25 februarie și 20 martie 2026, va fi în mișcare retrogradă. Acest interval este o invitație pentru toți cei care vor să privească în interiorul lor, să își analizeze reacțiile emoționale și să înțeleagă ce anume le provoacă sensibilitate. Este un răgaz bun pentru a lăsa în urmă supărări vechi și pentru a găsi liniștea interioară. Această influență se va încheia pe 14 aprilie 2026, când Mercur intră în Berbec. Deși pot apărea momente în care lucrurile par neclare sau anumite informații se pierd, această etapă este excelentă pentru activități creative și pentru a demonstra mai multă înțelegere față de cei din jur. Intuiția devine cel mai bun ghid, ajutându-i pe oameni să se apropie unii de alții la un nivel mult mai profund. Citește și Cherimoya, mărul cremos supranumit „fructul zeilor”. Are un gust surprinzător și un aspect bizar Ce impact are Mercur în Pești pentru fiecare semn zodiacal Berbec / Ascendent în Berbec Nativii Berbec tind să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a-și analiza trecutul și frământările interioare. De asemenea, nativii vor simți că au nevoie de mai mult timp petrecut în liniște, gândurile lor devenind mult mai profunde. Este o perioadă în care instinctul îi poate ajuta să rezolve dileme mai vechi. Taur / Ascendent în Taur Nativii Taur se vor concentra pe dialogurile cu prietenii și pe pregătirea unor planuri pe termen lung. De asemenea, se pot pune bazele unor proiecte comune, însă trebuie să fie foarte atenți la discuțiile de grup, deoarece pot apărea și confuzii. Chiar dacă impulsul de a face planuri de viitor este puternic, este indicat să amâne semnarea oricăror acte importante și să verifice de mai multe ori condițiile oricărei colaborări noi.

Gemeni / Ascendent în Gemeni Pentru Gemeni, viața profesională și relația cu superiorii trece printr-o perioadă mai agitată odată cu intrarea lui Mercur în Pești. Comunicarea la locul de muncă poate deveni ambiguă, așa că este esențial ca nativii să verifice orice informație de două ori, pentru că există riscul să piardă din vedere detalii importante din cauza unui optimism prea mare. Deși pot primi oferte noi, cel mai probabil acestea vor avea nevoie de timp până să devină realitate. Rac / Ascendent în Rac Nativii Rac simt o nevoie puternică de a-și lărgi orizonturile, fie prin călătorii, fie prin studii sau explorări spirituale. Aceștia sunt atrași de experiențe care le schimbă viziunea asupra lumii și le oferă perspective noi culturale. Totuși, trebuie să fie vigilenți când își organizează deplasările, deoarece lipsa de atenție poate duce la amânări neplăcute. Leu / Ascendent în Leu Nativii Leu își îndreaptă atenția către resursele financiare deținute la comun sau privind banii proveniți din alte surse. Discuțiile despre bani, împrumuturi sau viața intimă pot deveni foarte intense din punct de vedere emoțional. Aceștia trebuie să fie prudenți pentru a evita disputele legate de valorile materiale și să nu ia hotărâri financiare importante sub presiunea momentului. Fecioară / Ascendent în Fecioară Pentru Fecioare accentul cade pe relațiile de cuplu și pe parteneriatele profesionale. Nativii obișnuiți cu ordinea pot fi deranjați de o comunicare mai vagă din partea partenerului. Aceștia vor învăța că nu pot controla totul prin logică și că, în această perioadă, este mai util să asculte cu răbdare decât să încerce să corecteze totul prin critici.

Balanță / Ascendent în Balanță Nativii Balanță se vor ocupa mai mult de sarcinile zilnice și de rutina de la muncă. Pot apărea discuții necesare pentru a clarifica situații mai vechi, încurcate. Aceștia trebuie să fie extrem de atenți la mesajele pe care le transmit pentru a evita greșelile de redactare sau de înțelegere. De asemenea, au nevoie de mai multă odihnă și de un program bine stabilit pentru a-și păstra energia. Scorpion / Ascendent în Scorpion Nativii Scorpion traversează o perioadă marcată de creativitate și dorință de relaxare. De asemenea, tind să își exprime sentimentele prin dovezi de iubire și gesturi romantice. Totuși, este indicat să fie atenți cu promisiunile pe care le fac celor dragi, deoarece, în entuziasmul lor, pot spune lucruri pe care le va fi greu să le îndeplinească mai târziu. Săgetător / Ascendent în Săgetător Atenția nativilor Săgetător se mută spre cămin și relația cu membrii familiei. Pot apărea discuții despre reamenajarea casei, însă planurile lor ar putea fi puțin cam greu de pus în practică acum. Săgetătorii trebuie să comunice cât mai clar cu membrii familiei și să nu tragă concluzii greșite din cauza unor explicații incomplete.

Capricorn / Ascendent în Capricorn Pentru Capricorni răbdarea va fi esențială în toate discuțiile de zi cu zi. Mesajele și negocierile pot fi marcate de o lipsă totală de claritate, ceea ce le poate îngreuna activitatea. Este recomandat să verifice orice detaliu înainte de a lua o decizie. Chiar dacă primesc propuneri noi, aceștia trebuie să analizeze cu mare atenție termenii oricărui contract înainte de a accepta. Vărsător / Ascendent în Vărsător Nativii Vărsător sunt preocupați de gestionarea banilor, cheltuielilor și este necesar să fie foarte atenți să nu cumpere lucruri de care nu au nevoie doar pentru a-și stăpâni anumite stări emoționale. De asemenea, este indicat să se ferească de investițiile care promit câștiguri mari fără efort, deoarece acestea pot fi înșelătoare. Pești / Ascendent în Pești Nativii Pești resimt cel mai puternic această influență, fiind foarte intuitivi, dar și ușor de indus în eroare. Nativii vor funcționa ca un magnet pentru emoțiile celor din jur, ceea ce le poate încețoșa gândirea. Deși sunt foarte atrăgători prin modul lor de a gândi, le poate fi dificil să se exprime pe înțelesul tuturor sau să ia decizii bazate pe logică.

Etichete: , , , , Dată publicare: