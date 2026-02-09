Horoscop 9-15 februarie 2026, cu Cristina Demetrescu. O săptămână cu decizii și schimbări. Previziuni pentru zodii

Cristina Demetrescu a dezvăluit previziunile astrologice pentru săptămâna 9-15 februarie 2026 în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Descoperă ce impact au mișcările planetare asupra fiecărei zodii.

Mai sunt câteva zile de traversat ale lui Saturn în Pești, până pe data de 14. Ieșirea sa din Pești, pe 14, reprezintă evenimentul major al acestei săptămâni. Saturn intră pentru următorii 2 ani și 3 luni în zodia Berbecului, până pe 13.04.2028, marcând începutul unei noi etape astrologice. În perioada următoare, Saturn se va întâlni cu Neptun, formând o conjuncție — termenul astrologic pentru întâlnirea a două planete importante. Neptun va rămâne în Berbec pentru următorii 13 ani, ceea ce sugerează un nou început în numeroase planuri. Urmează o eră a inovației, curajului, independenței, luptei individuale și a resetărilor. Deși multe lucruri pot fi reluate „de la zero”, acest lucru nu presupune un zero absolut, ci un nou început construit pe experiențele acumulate până în prezent. În zilele rămase până pe 14, este necesară răbdarea și închiderea corespunzătoare a etapelor aflate în finalizare. În această perioadă, oamenii se pot manifesta mai accentuat prin încăpățânare, refuz sau egoism, efect al influenței planetare cu „două tăișuri”. Citește și Invazia roboților umanoizi. Peste un milion de unități ar putea munci în locul oamenilor până în 2030 Mercur și Venus, planete personale, se află în zodia Pești, unde rămân pentru a încheia anumite „socoteli karmice”. Peștii reprezintă ultima zodie a zodiacului. Destinul (Nodul Lunar) va rămâne în această zonă până pe 18 august. În plus, Mercur va retrograda, oferind un timp suplimentar celor care nu au clarificat până pe 14 mai ceea ce trebuie încheiat — un interval de conștientizare acordat de Univers. Totuși, dinamica evenimentelor se va accelera. Careurile formate de Venus și Mercur în Pești cu Luna Neagră din Săgetător pot genera în această săptămână tendințe de tip „OCD” — o atenție sporită la detalii, perfecționism și nevoia de control. Există situații în care este benefic să nu fie ignorate anumite imperfecțiuni. În proiectele începute acum, verificarea atentă și repetată poate fi de ajutor. Per ansamblu, perioada poate aduce agitație și o stare de ușoară dezorientare.

Horoscop Berbec - 9-15 februarie 2026 Berbecul este chemat să își asume viața cu mai multă maturitate și să permită proceselor de creștere să se desfășoare natural, fără forțare. Nu mai este vorba despre a se lupta pentru a face lucruri pe care până acum nu și le-a dorit, ci despre intrarea într-o eră nouă. În același timp, Berbecul trebuie să fie pregătit să treacă la următorul nivel, cu mult curaj. Acest „nivel următor” va fi resimțit de fiecare în parte și este legat de o preocupare tot mai mare pentru identitate. Pentru mulți nativi, perioada poate aduce interes pentru teste ADN de tot felul — fie teste de paternitate, fie teste de proveniență genetică sau etnică, așa cum sunt ele populare în prezent. În esență, apare o preocupare accentuată față de propria identitate și diverse forme de cercetare personală în acest sens. Horoscop Taur - 9-15 februarie 2026 Taurul poate descoperi un nou univers, însă acest lucru depinde în totalitate de propria sa atitudine. Pasivitatea trebuie evitată, deoarece tranzitul actual se desfășoară prin ultima casă astrologică, considerată cea mai dificilă pentru acest semn. Această poziționare poate aduce Taurul mai aproape de teme precum boala, singurătatea, dușmăniile sau constrângerile, deoarece este un teritoriu zodiacal asociat cu astfel de încercări menite să producă o trezire interioară. Cu toate acestea, „iluminarea” depinde exclusiv de Taur și de disponibilitatea sa de a privi dincolo de aparențe. Situația poate fi comparată cu sentimentul de a te afla într-o înfundătură în propriul univers, dar cu intuiția că există o ușă secretă, accesibilă doar prin percepție subtilă și dorința de a descoperi mai mult. Nimeni altcineva nu poate indica această cale — doar Taurul însuși o poate simți și urma. Această perioadă poate stimula dorința de retragere, introspecție sau chiar activități solitare (precum pescuitul), ca formă de căutare interioară. În același timp, influența astrală poate aduce o vulnerabilitate mai mare la stări de epuizare sau probleme de sănătate, dacă nativul nu este atent la propriile limite.

Horoscop Gemeni – 9–15 februarie 2026 Gemenii trec, de asemenea, la „nivelul următor”. Perioada aduce o restrângere a cercului social, ceea ce, paradoxal, le poate oferi mai mult timp pentru ei înșiși și pentru propria evoluție. În special pentru Gemenii tineri, foarte activi social și implicați în numeroase grupuri, urmează o etapă de „filtrare”. Cercurile de prieteni devin mai mici, dar mai selecte și mai valoroase. Acest proces îi apropie mai mult de vocațiile lor și de ceea ce contează cu adevărat pentru ei. După o perioadă de ajustare, Gemenii vor fi din nou pregătiți să se deschidă către cercuri sociale mai largi, dar cu o identitate mai clară și cu lecțiile învățate în această etapă. Horoscop Rac – 9–15 februarie 2026 Pentru Raci urmează o perioadă asociată cu cea mai înaltă treaptă profesională. Pentru nativii tineri, un asemenea context astral se va repeta abia peste aproximativ 30 de ani, ceea ce îi face deosebit de semnificativ. Cei aflați la o vârstă mai matură sunt încurajați să profite pe deplin de acest moment favorabil. Este o perioadă propice pentru a construi lucruri durabile în timp și pentru a se concentra intens pe profesie, pe nume, pe reputație și pe obiectivele socio-profesionale. Chiar dacă nu este vorba strict despre carieră, Racii pot identifica un scop important prin care să contribuie pozitiv la lume și să lase o amprentă semnificativă.

Horoscop Leu – 9–15 februarie 2026 Pentru Lei există perspective de călătorie, însă nu neapărat în sens turistic. Accentul cade pe expansiune, studii și dezvoltare personală sau profesională la nivel mai înalt. Pentru unii nativi, pot apărea teme legate de recunoaștere internațională sau chiar de obținerea unei alte cetățenii. Aceste procese pot fi însă laborioase și vor necesita răbdare, perseverență și multă sârguință. Lei vor fi puși în situația de a trece prin diverse teste, evaluări sau etape de calificare, dar acestea au rolul de a-i pregăti pentru următorul nivel al evoluției lor. Horoscop Fecioară – 9–15 februarie 2026 Pentru Fecioară urmează o perioadă de schimbare majoră de 2 ani și trei luni. Această transformare este profundă: ceea ce reprezintă nativii în prezent și ceea ce vor deveni până în aprilie 2028 poate fi foarte diferit, ca și cum ar fi alte persoane. Intrarea lui Saturn în Berbec aduce o avalanșă de idei și impulsuri mentale. Deși Fecioara tinde în mod natural să fie precaută, este important ca teama să nu mai blocheze acțiunea. Chiar dacă unele decizii se pot dovedi greșite, un pas riscant poate fi mai benefic decât o stagnare sigură.

Horoscop Balanță – 9–15 februarie 2026 Pentru Balanță, intrarea lui Saturn în Berbec activează puternic zona relațiilor — „bucătăria” parteneriatelor, cum este numită simbolic. Dacă partenerii (soți, parteneri de viață sau de afaceri) nu evoluează împreună, fie chiar și pe direcții diferite, relațiile pot deveni tensionate. În unele cazuri pot apărea despărțiri, iar în altele o răcire emoțională, în care cuplul rămâne formal unit, dar fiecare trăiește separat, în plan personal. Nu sunt favorizate căsătoriile făcute strict din motive sociale, deoarece acestea pot aduce dezamăgiri. În același timp, Balanțele pot trece prin teste în relații, însă iubirea rămâne factorul care poate „salva barca”. Este necesară și prudență în privința unor posibile procese în instanță. Horoscop Scorpion – 9–15 februarie 2026 Pentru Scorpion, accentul cade pe proiecte profesionale noi și idei originale pe care să le dezvolte de la zero. Chiar dacă nativii au deja un loc de muncă stabil, pot apărea inițiative suplimentare care trebuie construite treptat în următorii 2 ani și trei luni, fără a renunța brusc la sursele actuale de venit. Există și o atenționare legată de sănătate, în special pentru sinusuri, ochi, vedere, dureri de cap sau migrene. Pot apărea și semne firești de îmbătrânire, pentru care sunt recomandate îngrijirea adecvată, eventuale proceduri cosmetice și suplimente naturale pentru tonifiere.

Horoscop Săgetător – 9–15 februarie 2026 Pentru Săgetător începe o etapă de maturizare afectivă și emoțională, atât în dragoste, cât și în relațiile cu copiii. Indiferent de vârstă, nativii sunt chemați să urce o treaptă în responsabilitatea emoțională. Se conturează și o maturizare creativă. Chiar dacă inspirația apare, rezultatele nu vor veni peste noapte — influența lui Saturn cere răbdare, structură și consecvență, în ciuda impulsului berbecian de a obține totul imediat. Horoscop Capricorn – 9–15 februarie 2026 Pentru Capricorn, perioada poate aduce reveniri în țară pentru cei plecați. Mulți nativi se pot apuca de construcții, renovări sau mutări de locuință. Se intensifică preocuparea față de părinți și familie, iar unii Capricorni descoperă activități pe care le pot desfășura de acasă sau în mediul domestic. Horoscop Vărsător – 9–15 februarie 2026 Vărsătorul poate deveni un adevărat „om-orchestră” în sfera comunicării. Există potențial pentru scris, predare, creație de conținut, promovare sau discurs public. Dacă au idei valoroase, Vărsătorii sunt încurajați să nu aștepte o echipă care să le pună în practică, ci să acționeze singuri și să-și gestioneze propria vizibilitate. Horoscop Pești – 9–15 februarie 2026 Pentru Pești începe o etapă de maturizare financiară. Nativii trec la un nivel superior în gestionarea banilor, fiind îndemnați să investească cu prudență și să evite deciziile impulsive sau riscante.

