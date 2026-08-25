Aici, planeta își manifestă energia la capacitate maximă, aducând în prim-plan nevoia de rigoare, precizie și un puternic spirit analitic.

Comunicarea devine mult mai concisă și la obiect, concentrându-se pe soluții practice și date concrete. Spiritul critic este amplificat, iar procesele mentale sunt direcționate spre organizare și eficiență. Urmează o perioadă de trei săptămâni ideală pentru a structura rutina zilnică, pentru semnarea unor contracte, dar și pentru a îndrepta unele greșeli.

Registrul astral sprijină negocierile, planificările amănunțite și deciziile bine cântărite. Orice demers care cere o concentrare pe detalii și organizare este susținut din plin de acest tranzit până pe 10 septembrie 2026.

Cum influențează acest tranzit fiecare zodie în parte

Berbec / Ascendent în Berbec

Cu Mercur în Fecioară, atenția se mută pe comunicarea la locul de muncă. Discuțiile Berbecilor cu colegii sunt directe și orientate spre rezolvarea problemelor. Este o perioadă favorabilă pentru clarificarea sarcinilor zilnice, eficientizarea timpului și programarea unor investigații medicale.

Taur / Ascendent în Taur

Tranzitul lui Mercur în Fecioară le aduce nativilor Taur pragmatism în viața sentimentală și claritate în proiectele creative. În relații se preferă abordările practice în locul emoțiilor. Cei singuri pot fi atrași de persoane care îi stimulează intelectual, iar ideile creative sau pasiunile sunt puse în practică mult mai bine.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Cu Mercur în Fecioară, atenția Gemenilor se îndreaptă spre casă și viața de familie. Este o etapă excelentă pentru a pune în ordine chestiunile practice ale locuinței, pentru a planifica mici reparații sau pentru a stabili bugetul casei. Eventualele disensiuni familiale se rezolvă prin dialog.

Rac / Ascendent în Rac

Capacitatea de concentrare crește pentru Raci, fiind o perioadă optimă pentru studiu, examene și alegeri importante. Interacțiunile cu frații sau persoanele din anturajul apropiat se îmbunătățesc prin dialoguri sincere și practice. Deplasările sunt planificate eficient, iar demersurile ce implică birocrație sau negocieri se desfășoară cu multă ușurință.

Leu / Ascendent în Leu

Bugetul personal este analizat cu maximă prudență. Este momentul potrivit pentru Lei pentru renegocierea salariului, discutarea termenilor unor contracte noi sau semnarea unor acorduri financiare. Deciziile de cumpărare sunt atent calculate, evitându-se orice cheltuială pe lucruri de care nativii nu au neapărat nevoie.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Cu Mercur în zodia lor, spiritul analitic al Fecioarelor atinge cote maxime. Nativii sunt extrem de convingători în discuții și pot impune reguli clare în orice relație în care se simt constrânși. Este o perioadă ideală pentru decizii și pentru semnarea unor acorduri sau contracte.

Balanță / Ascendent în Balanță

Cu Mercur în Fecioară, Balanțele simt nevoia să facă un pas în spate de la agitația cotidiană. Mintea lor are nevoie de liniște pentru a-și face ordine în gânduri și a pregăti strategiile viitoare. Totodată, nativii evită conversațiile fără sens, preferând să observe din culise. Este un moment oportun pentru a investiga aspectele neclare și pentru a pune punct unor situații din trecut rămase neîncheiate.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Comunicarea în cercul de prieteni sau în cadrul echipei de la locul de muncă devine mult mai pragmatică, iar nativii pot organiza cu ușurință activitățile. Această etapă le este favorabilă Scorpionilor pentru lărgirea cercului de cunoștințe, pentru semnarea unor parteneriate și pentru trasarea obiectivelor pe termen lung.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Odată cu intrarea lui Mercur în Fecioară, interacțiunile profesionale și relațiile cu șefii trec în prim-plan. Comunicarea devine pragmatică, ajutându-i pe nativi să își consolideze poziția la locul de muncă. Este un interval favorabil al Săgetătorilor pentru obținerea unor aprobări, preluarea de noi atribuții și semnarea unor acorduri care vizează cariera.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Cu Mercur în Fecioară, capacitatea de asimilare a informațiilor în cazul nativilor Capricorn este excelentă. Momentul este favorabil pentru studii, începerea unor cursuri și clarificarea unor aspecte birocratice. Interacțiunile cu persoane care împărtășesc aceleași viziuni devin constructive, iar eventualele deplasări pot fi puse la punct cu o organizare desăvârșită.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Cu Mercur în tranzit prin Fecioară, discuțiile Vărsătorilor vizează fondurile deținute la comun, datoriile și banii proveniți din activități extraprofesionale. Nativii Vărsător analizează obiectiv bugetul împreună cu persoana iubită sau asociații, cu scopul de a elimina cheltuielile inutile. Este un moment optim pentru demersuri administrative sau pentru obținerea unei finanțări.

Pești / Ascendent în Pești

Cu Mercur în Fecioară, dialogurile în cuplu sau în asocierile profesionale devin pragmatice. Nativii Pești se bazează exclusiv pe fapte concrete, evitând declarațiile lipsite de substanță. De asemenea, este o etapă excelentă pentru aplanarea tensiunilor, semnarea unor alianțe și stabilirea unor reguli stricte de funcționare.