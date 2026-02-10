Premierul Ilie Bolojan, anunț important: ”Începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat”
Horoscop 10 februarie. Începe tranzitul lui Venus în Pești. Perspective noi în plan sentimental și financiar

Stiri Diverse
62588692
Shutterstock

Horoscopul din 10 februarie, cu tranzitul lui Venus în Pești, aduce o energie blândă, intuitivă și favorabilă schimbărilor. 

autor
Laura Ianculescu

Pe 10 februarie, astrele deschid perspective noi în plan sentimental și financiar, încurajând conexiuni mai profunde, empatie și oportunități neașteptate. Este o zi în care emoțiile și inspirația pot ghida decizii importante pentru viitor.

Sfera afectivă, relațiile interpersonale și gestionarea resurselor materiale sunt guvernate de Venus. Micul benefic dictează modalitățile de interconectare, valorile individuale și mecanismele prin care nativii caută armonia și starea de bine.  Odată cu trecerea planetei într-un semn nou zodiacal, prioritățile financiare și sentimentale suferă modificări, împrumutând din specificul zodiei gazdă.

Pe data de 10 februarie, Venus intră în Pești, context în care atributele sale fundamentale: compasiunea, iubirea necondiționată și spiritul artistic se manifestă cu o forță deosebită. Această etapă se caracterizează printr-o deschidere emoțională sporită, însă poate aduce și o diminuare a laturii pragmatice în cadrul parteneriatelor.

Se recomandă prudență în privința angajamentelor contractuale sau a tranzacțiilor financiare, deoarece vigilența și spiritul critic tind să fie mai scăzute în această perioadă, scopul principal fiind redescoperirea liniștii interioare și trasarea unor bariere protectoare în fața stresului cotidian.

Ce impact are tranzitul lui Venus în Pești pentru fiecare zodie

Berbec / Ascendent în Berbec

Berbecii sunt îndrumați să caute momente de introspecție și să analizeze cu atenție planurile financiare și sentimentale. Ei ar trebui să evite aglomerarea inutilă a programului, prioritizând activitățile care le oferă liniște mentală. Este important, de asemenea, să-și asculte intuiția și să amâne decizii majore până când vor simți caritate mentală.

Taur / Ascendent în Taur

Cu Venus în Pești, nativii Taur tind să își reevalueze legăturile sociale și grupurile din care fac parte. Nativii sunt sfătuiți să identifice relațiile care le consumă energia fără a le oferi nimic constructiv în schimb. Taurii ar trebui să evite să devină suportul moral al altora, concentrându-se mai degrabă pe conservarea echilibru lui lor emoțional și material. Pe de altă parte, există șansa ca cei singuri să-și găsească partener prin intermediul prietenilor.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni intrarea lui Venus în Pești pune accentul pe reputație și succesul profesional. Este recomandat ca Gemenii să găsească o formulă prin care să își ducă la bun sfârșit sarcinile de serviciu fără a neglija viața privată. Succesul lor va depinde de organizarea eficientă a muncii și de evitarea epuizării prin setarea unor ținte prea ambițioase.

Rac / Ascendent în Rac

Nativii Rac parcurg o etapă ideală pentru a stabili direcțiile de viitor. Deși sunt încurajați să facă strategii pe termen lung, Racii ar trebui să rămână ancorați în realitate. Li se sugerează să nu se lase dominați de iluzii și să verifice orice detaliu înainte de a investi timp sau resurse în idei noi. Specializarea și studiul vor aduce satisfacții, mai ales dacă vizează domenii practice.

Leu / Ascendent în Leu

Leii sunt chemați să monitorizeze cu strictețe bugetul comun sau eventualele datorii. Este vital ca acești nativi să impună reguli clare în gestionarea banilor la comun cu partenerii, prevenind astfel dependența financiară. Succesul lor va depinde de prudență, fiind necesară o analiză riguroasă a fiecărui document semnat în această perioadă.

Fecioară / Ascedent în Fecioară

Odată cu activarea sectorului relațional, nativii Fecioară pot întâlni persoane noi. Totuși, sunt îndemnați să examineze echilibrul din cadrul acestor legături. Este esențial ca Fecioarele să nu mai preia responsabilitățile celor din jur și să solicite o implicare egală, astfel încât relațiile lor să se bazeze pe un schimb echitabil de efort.

Balanță / Ascendent în Balanță

Prioritățile nativilor Balanță se mută către sănătate și optimizarea rutinei zilnice. Nativii vor simți nevoia de a integra mai mult confort în mediul de lucru, încercând să armonizeze sarcinile profesionale cu nevoile fizice. Disciplina în îngrijirea personală și respectarea programului de odihnă vor fi instrumentele principale pentru menținerea unei stări generale bune.

Scorpion / Ascedent în Scorpion

Scorpionii se bucură de un tranzit favorabil în sfera creativității și vieții sentimentale. Este un moment oportun pentru a transpune imaginația în rezultate palpabile și pentru a aduce mai multă relaxare în timpul liber. În relații, ei sunt sfătuiți să fie selectivi și să investească afecțiunea doar acolo unde există stabilitate, evitând legăturile incerte.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Interesul Săgetătorilor se concentrează pe liniștea domestică și pe consolidarea spațiului locativ. Ei sunt invitați să își transforme casa într-un refugiu emoțional unde se pot deconecta complet de exterior. Se recomandă gestionarea interacțiunilor cu familia prin calm și empatie, menținând în același timp limite clare față de orice influență care le-ar putea tulbura liniștea.

Capricorn / Ascedent în Capricorn

Comunicarea empatică devine pilonul central pentru Capricorni cu tranzitul lui Venus în Pești. Nativii ar trebui să refuze participarea la dezbateri sau conflicte care nu le aduc beneficii profesionale. Prioritatea lor este păstrarea unei minți clare, alegând cu grijă informațiile utile și vorbind cu diplomație pentru a preveni orice dispută.

Vărsător / Ascedent în Vărsător

Temele principale ale Vărsătorilor vizează stima de sine și echilibrarea bugetului personal. Aceștia sunt sfătuiți să investească în propria siguranță și să elimine achizițiile făcute pe fond emoțional. O abordare mai conștientă a propriilor nevoi și o evaluare corectă a talentelor personale le vor asigura stabilitatea financiară pe care o caută.

Pești / Ascendent în Pești

Fiind gazdele acestui tranzit, nativii Pești trebuie să fie extrem de atenți la propriile limite. Există tendința de a absorbi problemele altora, fapt care poate duce la surmenaj. O delimitare fermă între propriile obligații și cerințele celor din jur este esențială pentru ca aceștia să își protejeze energia și echilibrul personal.

Dată publicare:

