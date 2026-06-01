Horoscop 1 iunie 2026. Mercur, planeta comunicării, intră în Rac

Din 1 iunie, Mercur părăsește zodia Gemeni și se instalează în Rac. Tranzitul lui aici se va prelungi până pe 9 august, interval care include și mișcarea retrogradă în perioada 29 iunie-23 iulie 2026.

Această mutare astrologică aduce o cu totul altă atmosferă în modul de a interacționa. Avalanșa de informații și viteza din ultima perioadă sunt înlocuite de nevoia de liniște. Accentul nu mai cade pe cantitatea cuvintelor, ci pe emoția din spatele lor, pe tonul vocii și pe atitudine. Este o etapă în care logica face un pas în spate pentru a lăsa loc empatiei și înțelegerii.

Sub influența zodiei Rac, subiectele principale de discuție se vor învârti în jurul casei, familiei și nevoii de siguranță. Revin în actualitate amintirile, poveștile din trecut și legăturile de suflet, creând contextul perfect pentru a clarifica și repara relații vechi.

Pe de altă parte, tranzitul vine la pachet cu o sensibilitate crescută. Cuvintele capătă o greutate mai mare, iar o simplă observație riscă să fie percepută ca un atac personal. Astfel, din dorința de protecție, reacția de apărare cea mai frecventă în această perioadă va fi tăcerea și retragerea din conversație.

Impactul lui Mercur în Rac pentru fiecare zodie:

Berbec/Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci, centrul atenției se mută acasă. Discuțiile vor viza spațiul de locuit și relațiile cu părinții. Fie că plănuiesc o reparație, fie că readuc în discuție întâmplări din trecut, au acum ocazia să lămurească eventualele tensiuni din familie. Există, însă, și un avertisment: să evite deciziile majore legate de tranzacții imobiliare atunci când sunt copleșiți de emoții.

Taur/Ascendent în Taur

În discuțiile de zi cu zi, Taurii se vor baza pe intuiție. Atitudinea empatică îi va face pe cei din jur să lase garda jos și să li se confeseze cu ușurință. Mercur le dă un talent aparte de a intui adevăratele intenții ale interlocutorilor, ajutându-i să înțeleagă exact ce nu se rostește cu voce tare.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni, banii devin subiectul principal de conversație. Deoarece Mercur este planeta care îi guvernează, ei își vor concentra toată atenția pe obținerea unei siguranțe financiare. Este o etapă excelentă pentru a negocia un salariu mai bun sau pentru a găsi variante sigure de a economisi. Marea provocare a acestei perioade este, însă, să reziste tentației de a face cumpărături atunci când trec prin stări emoționale fluctuante.

Rac/Ascendent în Rac

Odată cu intrarea lui Mercur în zodia lor, Racii prind curajul de a vorbi mult mai deschis despre ceea ce simt. Felul în care se exprimă transmite căldură și încredere, motiv pentru care îi pot convinge destul de ușor pe cei din jur. Pentru a avea liniște în relații, este esențial să spună lucrurilor pe nume, în loc să se retragă în tăcere sperând că ceilalți le vor ghici nemulțumirile.

Leu/Ascendent în Leu

Pentru Lei, acest tranzit aduce o nevoie de liniște. Vor prefera să facă un pas în spate din agitația zilnică, să vorbească mult mai puțin și să își țină noile planuri doar pentru ei. Este o etapă excelentă pentru a lua o pauză și pentru a lăsa instinctul să găsească răspunsuri la probleme care îi frământă de ceva timp.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Pentru Fecioare, prietenii și viața socială trec pe primul loc. Discuțiile din grupul de apropiați devin plăcute, bazate în primul rând pe empatie și sprijin reciproc. Este un moment excelent pentru a face puțină ordine în cercul social, astfel încât să păstreze aproape doar pe cei cu care rezonează cu adevărat. Totodată, vor fi dispuse să își împărtășească planurile de viitor persoanelor cu care se simt în siguranță.

Balanță/Ascendent în Balanță

Pentru Balanțe, cariera și imaginea publică devin principalele subiecte de interes. Orice decizie pe care o iau acum la locul de muncă este dictată de o nevoie de stabilitate și siguranță. Este o perioadă excelentă pentru discuții sau negocieri cu șefii, pe care îi pot convinge destul de ușor folosindu-și abilitățile.