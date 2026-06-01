Horoscop 1 iunie 2026. Mercur, planeta comunicării, intră în Rac

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
horoscop
Shutterstock

Horoscop 1 iulie 2026. Mercur, planeta comunicării, intră în zodia Rac și aduce o perioadă în care emoțiile, sensibilitatea și nevoia de siguranță vor influența toate relațiile.

autor
Laura Ianculescu

Din 1 iunie, Mercur părăsește zodia Gemeni și se instalează în Rac. Tranzitul lui aici se va prelungi până pe 9 august, interval care include și mișcarea retrogradă în perioada 29 iunie-23 iulie 2026.

Această mutare astrologică aduce o cu totul altă atmosferă în modul de a interacționa. Avalanșa de informații și viteza din ultima perioadă sunt înlocuite de nevoia de liniște. Accentul nu mai cade pe cantitatea cuvintelor, ci pe emoția din spatele lor, pe tonul vocii și pe atitudine. Este o etapă în care logica face un pas în spate pentru a lăsa loc empatiei și înțelegerii.

Sub influența zodiei Rac, subiectele principale de discuție se vor învârti în jurul casei, familiei și nevoii de siguranță. Revin în actualitate amintirile, poveștile din trecut și legăturile de suflet, creând contextul perfect pentru a clarifica și repara relații vechi.

Pe de altă parte, tranzitul vine la pachet cu o sensibilitate crescută. Cuvintele capătă o greutate mai mare, iar o simplă observație riscă să fie percepută ca un atac personal. Astfel, din dorința de protecție, reacția de apărare cea mai frecventă în această perioadă va fi tăcerea și retragerea din conversație.

Citește și
Programul „Legume în spații protejate” oferă sprijin fermierilor. „Era mai bine în anii trecuți”

Impactul lui Mercur în Rac pentru fiecare zodie:

Berbec/Ascendent în Berbec

Pentru Berbeci, centrul atenției se mută acasă. Discuțiile vor viza spațiul de locuit și relațiile cu părinții. Fie că plănuiesc o reparație, fie că readuc în discuție întâmplări din trecut, au acum ocazia să lămurească eventualele tensiuni din familie. Există, însă, și un avertisment: să evite deciziile majore legate de tranzacții imobiliare atunci când sunt copleșiți de emoții.

Taur/Ascendent în Taur

În discuțiile de zi cu zi, Taurii se vor baza pe intuiție. Atitudinea empatică îi va face pe cei din jur să lase garda jos și să li se confeseze cu ușurință. Mercur le dă un talent aparte de a intui adevăratele intenții ale interlocutorilor, ajutându-i să înțeleagă exact ce nu se rostește cu voce tare.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni, banii devin subiectul principal de conversație. Deoarece Mercur este planeta care îi guvernează, ei își vor concentra toată atenția pe obținerea unei siguranțe financiare. Este o etapă excelentă pentru a negocia un salariu mai bun sau pentru a găsi variante sigure de a economisi. Marea provocare a acestei perioade este, însă, să reziste tentației de a face cumpărături atunci când trec prin stări emoționale fluctuante.

Rac/Ascendent în Rac

Odată cu intrarea lui Mercur în zodia lor, Racii prind curajul de a vorbi mult mai deschis despre ceea ce simt. Felul în care se exprimă transmite căldură și încredere, motiv pentru care îi pot convinge destul de ușor pe cei din jur. Pentru a avea liniște în relații, este esențial să spună lucrurilor pe nume, în loc să se retragă în tăcere sperând că ceilalți le vor ghici nemulțumirile.

Leu/Ascendent în Leu

Pentru Lei, acest tranzit aduce o nevoie de liniște. Vor prefera să facă un pas în spate din agitația zilnică, să vorbească mult mai puțin și să își țină noile planuri doar pentru ei. Este o etapă excelentă pentru a lua o pauză și pentru a lăsa instinctul să găsească răspunsuri la probleme care îi frământă de ceva timp.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Pentru Fecioare, prietenii și viața socială trec pe primul loc. Discuțiile din grupul de apropiați devin plăcute, bazate în primul rând pe empatie și sprijin reciproc. Este un moment excelent pentru a face puțină ordine în cercul social, astfel încât să păstreze aproape doar pe cei cu care rezonează cu adevărat. Totodată, vor fi dispuse să își împărtășească planurile de viitor persoanelor cu care se simt în siguranță.

Balanță/Ascendent în Balanță

Pentru Balanțe, cariera și imaginea publică devin principalele subiecte de interes. Orice decizie pe care o iau acum la locul de muncă este dictată de o nevoie de stabilitate și siguranță. Este o perioadă excelentă pentru discuții sau negocieri cu șefii, pe care îi pot convinge destul de ușor folosindu-și abilitățile.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Pentru Scorpioni, crește dorința de a învăța și de a explora subiecte cu totul noi. Vor asimila cu adevărat, însă, doar acele informații care au o rezonanță profundă pentru ei. Discuțiile cu persoane aflate la distanță decurg excelent, fiind o perioadă ideală pentru a pune la cale o călătorie.Tot acum, Scorpionii se pot dovedi niște sfătuitori excelenți, ajutându-i pe cei din jur să vadă imaginea de ansamblu atunci când se pierd în detalii.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Pentru Săgetători, discuțiile se vor învârti în jurul banilor, dar mai ales al celor la comun: fie că este vorba despre bugetul cuplului, un credit, o investiție sau bani pe care trebuie să îi recupereze. În această perioadă, intuiția funcționează foarte bine, așa că își vor da seama imediat în cine merită să aibă încredere. Dincolo de calcule și strategii financiare, o discuție sinceră cu partenerul de viață despre nesiguranțe și nevoi emoționale îi va apropia mai mult.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Pentru Capricorni, comunicarea în relația de cuplu și în colaborările profesionale trece în prim-plan. Această perioadă îi ajută să lase deoparte atitudinea rigidă, să fie mult mai receptivi la nevoile partenerului și să rezolve eventualele neînțelegeri printr-o abordare mult mai blândă. În plus, în plan profesional, este un moment excelent pentru a renegocia anumite contracte, cu scopul de a obține acea stabilitate de care au nevoie pe termen lung.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Pentru Vărsători, atenția se îndreaptă către organizarea rutinei zilnice și mediului de lucru. Vor găsi soluții practice pentru a-și ușura sarcinile, reușind să transforme locul de muncă într-un loc mult mai confortabil. Totodată, comunicarea deschisă și calmă le va îmbunătăți vizibil relația cu colegii. Este, de asemenea, un moment excelent pentru a se documenta despre un stil de viață sănătos care să îi ajute să își mențină echilibrul fizic și mental.

Pești/Ascendent în Pești

Pentru Pești, este o perioadă excelentă pentru a da frâu liber imaginației și pentru a se reconecta cu lucrurile care îi pasionează cu adevărat. În dragoste, cuvintele vin de la sine, iar comunicarea curge natural, fiind un moment perfect pentru discuții sincere. Totodată, dialogul deschis îi ajută să se apropie mai mult de persoana iubită sau de copii, dacă sunt părinți, și să caute metode noi de a petrece timpul împreună.

 

Etichete: horoscop, zodii, planete, astre,

Articol recomandat de sport.ro
Noul Dacia Duster i-a lăsat ”mască” pe francezi: ”Continuă să surprindă”
Noul Dacia Duster i-a lăsat ”mască” pe francezi: ”Continuă să surprindă”
Citește și...
Stiri Diverse
Programul „Legume în spații protejate” oferă sprijin fermierilor. „Era mai bine în anii trecuți”

Tarabele sunt pline de roșii, iar prețurile au scăzut față de începutul sezonului. Apar însă și alte legume autohtone, cum ar fi ardeii, pe care fermierii îi cultivă acum tot cu subvenție de la stat.
Stiri Diverse
„Înstruțatul boului”, obiceiul vechi din Bistrița Năsăud, de Rusalii. Arată care dintre fetele din sat își găsesc alesul

Recoltele bogate și prosperitatea depind, într-un sat din Bistrița-Năsăud, de respectarea unui obicei vechi de secole. „Înstruțatul boului”, în ziua de Rusalii, mai are un rol - să arate care dintre fetele nemăritate își va găsi alesul.
Stiri Diverse
Mahmureala are o nouă „rețetă” pe internet. Metoda „dungi de zebră”, tot mai populară în rândul tinerilor

De la a bea shoturi de zeamă de murături până la a-și freca axilele cu lămâi, mulți britanici pasionați de băutură sunt dispuși să încerce aproape orice pentru a evita mahmureala. 

Recomandări
Știri Actuale
Ce ar însemna expulzarea ambasadorului rus din România. „Rusiei i s-a trimis un avertisment. Se face că nu înțelege”

România nu exclude să-l expulzeze pe ambasadorul Federației Ruse de la București, dacă drone care aparțin acestei țări vor mai ajunge pe teritoriul nostru. Asta a declarat președintele Nicușor Dan pentru BBC.

Stiri Economice
Concluziile după primele consultări pe legea salarizării. Pîslaru: Unele grile nu sunt încă aşezate corect

Ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru a explicat că primele consultări privind noua lege a salarizării au scos la iveală unele probleme și că toate observaţiile primite vor fi analizate şi, acolo unde este cazul, vor fi corectate.

Vremea
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Vremea va fi în general instabilă în următoarea săptămână, cu averse, descărcări electrice şi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a ţării, în timp ce temperaturile se vor menţine apropiate de normalul perioadei, potrivit ANM.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 Mai 2026

30:04

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15

21:12

Alt Text!
Superspeed
S10E17

22:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Denis Alibec a ales între FCSB și Farul: ”Inima mea este aici, chiar dacă suporterii nu îmi mai strigă numele!”

Sport

”Rămâneți la Farul?”. Flavius Stoican a dat răspunsul, după salvarea de la retrogradare