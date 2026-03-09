Iedera englezească, o plantă ușor de întreținut. Cum să o folosești ca să faci din curtea ta un adevărat paradis verde

Iedera englezească, pe numele ei științific hedera helix, este planta ideală pentru decorul rustic, chiar dacă în general este subevaluată într-o lume în care plantele tropicale atrag cea mai mare parte a atenției.

Iederă este adesea trecută cu vederea, însă este accesibilă și face din casa sau curtea ta un adevărat paradis.

Hedera helix (Iedera englezească) - tot ce trebuie să știi despre ea

Iedera este originară din Europa, Asia de vest și nordul Africii. Probabil vei recunoaște cum arată iedera engleză, deoarece este cea mai frecvent întâlnită varietate. Frunzele sale au trei sau cinci lobi și se întind pe tulpini lemnoase.

Deși parte o plantă obișnuită, ea poate fi toxică pentru animalele de companie. În contact cu ele, câinii pot suferi un stop cardiac. Mare atenție așadar dacă dețineți animale de companie și aveți această plantă acasă.

Mare atenție și la plantele care nu trebuie niciodată ținute în dormitor. Acestea pot provoca alergii puternice.

Lăsată în voia ei, iedera crește pe solul pădurilor și pe arbori. Are un aspect foarte romantic atunci când frunzișul acoperă clădirile, dar poate contribui la putrezirea și deteriorarea vopselei. Și fiind o plantă veșnic verde invazivă, crește destul de expansiv, capabilă să se răspândească pe o distanță de până la 30 de metri.

Iedera englezească nu este o plantă pretențioasă, dar ținând cont de câteva reguli generale îi vei putea oferi îngrijire de înaltă calitate.

Lumină

Plantele de iederă adoră lumina indirectă și strălucitoare. Poți arde frunzele cu prea multă lumină, așa că pune-le în umbră parțială dacă lași planta afară.

Iedera poate deveni fragilă dacă nu primește suficientă lumină pentru a produce energie. Deci apreciază lumina soarelui, ele nu iubesc temperaturile extrem de ridicate. Aceeași regulă se aplică și temperaturilor extrem de scăzute - în timp ce majoritatea plantelor de iederă pot tolera înghețul, ele se descurcă cel mai bine la temperatura camerei.

Apă

Iedera apreciază umiditatea, dar nu este un mare fan să stea în apă. Preferă să rămână pe partea uscată, așa că udă planta când primii 2 centimetri din sol s-a uscat. În timpul iernii, este o idee bună să reduci și mai mult udarea, făcând-o doar atunci când jumătatea de sus a ghiveciului s-a uscat.

Fertilizare

În timpul primăverii și verii, poți folosi îngrășăminte cu eliberare lentă bogate în azot.

Controlul dăunătorilor

Dacă lași iedera într-o cameră caldă și nu o uzi suficient, poate deveni susceptibilă la acarieni roșii. Pulverizează abundent și aplică peroxid de hidrogen diluat sau ulei de neem pe suprafața afectată.

Pentru a încuraja o creștere mai rapidă, îngrijește iederă conform recomandărilor și folosește îngrășăminte pentru a stimula o creștere rapidă.

În timp ce planta este tânără, menține solul umed. Odată ce devine mai bine înrădăcinată, lasă solul să se usuce înainte de a o uda din nou.

Ce trebuie să știi despre această plantă

Ai putea fi surprins să afli că iedera englezească, o plantă pe care probabil ai văzut-o crescând pe zidurile exterioare ale unor clădiri, poate fi folosită ca supliment pe bază de plante. De asemenea, poate fi cultivată în interior ca plantă de apartament.

Beneficiile potențiale ale iederii englezești includ purificarea aerului, îmbunătățirea problemelor respiratorii și proprietățile antiinflamatorii și antioxidante.

Multe persoane apreciază planta deoarece rămâne verde tot timpul anului și constituie un acoperiș atractiv pentru grădinile decorative.

Reproducere, înmulțire și control

Iedera englezească se răspândește vegetativ în exterior prin lăstarii săi lungi care se prind de sol la noduri și se urcă peste orice obstacol.

Poate să dureze mulți ani pentru ca iedera să ajungă la maturitate, dar atunci când o face, trece la formarea de ramuri mature care produc fructe.

Semințele din fructe sunt distribuite în principal de păsări. Cu toate acestea, s-a raportat că fructele sunt otrăvitoare pentru unele păsări.

Deoarece iedera englezească tolerează foarte bine umbra și este adaptată la o gamă largă de soluri, ea încolțește ușor aproape oriunde cad semințele.

Control

Îndepărtarea fizică a lăstarilor și a rădăcinilor de iederă este adesea metoda cea mai eficientă de control. Tulpinile sunt robuste, iar rădăcinile sunt, de asemenea, puternice și nu prea adânci.

Aceste caracteristici fac ca iedera să fie relativ ușor de smuls fără a lăsa fragmente de tulpină și rădăcină în urmă.

Smulgerea manuală combinată cu slăbirea solului cu o lopată va funcționa în majoritatea cazurilor.

Plantele mai vechi au tulpini și rădăcini groase și lemnoase și vor necesita mai mult efort pentru a fi îndepărtate. Cu toate acestea, tulpinile mai vechi nu se vor mai reface la fel de mult, astfel încât dacă lași rădăcini vechi în urmă nu este o problemă.

Iedera care crește pe trunchiurile copacilor poate fi controlată prin îndepărtarea tuturor lăstarilor de pe trunchiul inferior al copacului.

Îndepărtează tulpinile cu o șurubelniță mare sau cu unelte de grădină. Asigură-te că îndepărtezi tulpinile de pe toată circumferința trunchiului.

Tulpinile mari pot fi tăiate folosind un topor sau un ferăstrău de tăiat ramuri. Tulpinile superioare vor muri dacă nu sunt înrădăcinate în pământ, deși acest lucru poate dura câteva luni. Elimină iedera de la baza copacului sau se va reînnoi rapid pe trunchi.

După ce iedera este îndepărtată, asigură-te că împrospătezi zona cu mulci pentru a rezista reinvaziei de iederă și alte buruieni.

Pentru suprafețe mari, este util să plantezi plante native sau alte plante pentru a ajuta la reducerea eroziunii și a problemelor de buruieni pe termen lung.

Înainte de plantare, este o idee bună să aștepți cel puțin câteva luni sau până în primăvară pentru a observa lăstarii noi sau locurile necultivate, ca să vezi exact de unde să smulgi.

Tulpinile și rădăcinile de iederă pot fi rulate sau strânse și lăsate să putrezească. Rotirea mormanului la câteva luni poate ajuta la menținerea tulpinilor fără să se prindă din nou. Poți pune iedera pe o pânză sau pe o altă suprafață ca să fie mai puțin riscantă, dar va putrezi mai lent.

Dacă acest lucru nu este practic, iedera poate fi eliminată ca deșeuri de grădină.

Alte metode de control, inclusiv controlul chimic, nu sunt la fel de ușoare ca îndepărtarea fizică și adesea rezultatele nu sunt la fel de bune.

Cu toate acestea, pentru suprafețe mari sau în cazul în care smulgerea nu este o opțiune, poate fi rentabil să se ia în considerare alte opțiuni.

