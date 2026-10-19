''Mi-am dat demisia din funcția de prefect al județului Vrancea. Este o decizie asumată și firească, în contextul în care Partidul Național Liberal a hotărât să intre în opoziție. Am ajuns în funcțiile de subprefect și, ulterior, de prefect datorită încrederii pe care colegii mei din PNL mi-au acordat-o. Le mulțumesc pentru această încredere și pentru șansa de a reprezenta județul Vrancea'', a transmis Liviu Macovei, într-o postare pe pagina sa de Facebook, relatează Agerpres.

Macovei a precizat că își încheie mandatul după aproape un an și două luni în funcția de subprefect și aproape șase luni ca prefect, perioadă în care, susține acesta, a încercat să își exercite atribuțiile ''cu seriozitate, corectitudine și respect față de oameni''.

În mesajul său, acesta le-a mulțumit angajaților Instituției Prefectului și conducerilor instituțiilor din Colegiul Prefectural pentru colaborare, adresând mulțumiri speciale reprezentanților ISU Vrancea și Inspectoratului de Jandarmi Județean.

''Nu am pretenția că am făcut totul bine. Au fost lucruri care puteau fi făcute mai bine și probleme pe care mi-aș fi dorit să le rezolvăm mai repede. Dar am încercat să fiu corect, să ascult și să nu uit niciodată că în spatele fiecărei decizii sunt oameni. Dincolo de funcții, rămân oamenii pe care i-am cunoscut, relațiile construite și respectul câștigat prin muncă. Acestea sunt lucrurile pe care le iau cu mine'', a mai afirmat el.

Liviu Macovei a fost numit prefect al județului Vrancea în aprilie 2026. Fostul prefect a anunțat că va continua să se implice în viața comunității și în activitatea PNL.

Demisia acestuia vine în contextul deciziei conducerii PNL ca demnitarii susținuți de partid să își depună mandatele, odată cu intrarea formațiunii în opoziție.