Pe 24 noiembrie, Luna Plină în Gemeni aduce vești, discuții lămuritoare sau finalizarea unor negocieri începute mai demult, clarificând direcția unor colaborări.

A doua zi, pe 25 noiembrie, opoziția Soare–Uranus complică lucrurile prin modificări de ultim moment în program, reacții surprinzătoare din partea colaboratorilor sau hotărâri luate pe loc. Răbdarea și deciziile cântărite devin importante.

Atmosfera se detensionează spre sfârșitul săptămânii, când aspectul armonios dintre Venus și Jupiter sprijină inițiativele profesionale, discuțiile constructive și câștigurile materiale, transformând ideile noi în rezultate.

Cum influențează aceste tranzite activitatea profesională a nativilor Gemeni, Fecioară, Săgetător și Capricorn.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, săptămâna este intensă, deoarece Luna Plină din 24 noiembrie se formează în semnul lor, în timp ce Mercur, guvernatorul zodiei, le pune accentul pe munca de zi cu zi și pe eforturile profesionale. Nativii pot încheia o sarcină solicitantă sau pot lua o decizie legată de modul în care își împart timpul și energia la serviciu.

Pe 25 noiembrie, opoziția dintre Soare și Uranus aduce situații neprevăzute în relația cu un partener sau un colaborator. O schimbare bruscă de planuri îi obligă să se adapteze din mers, însă momentul le poate da și curajul să renunțe la o înțelegere care nu le mai aduce beneficii.

Spre finalul săptămânii, aspectul armonios dintre Venus și Jupiter le aduce idei inspirate, discuții productive și șansa de a-și pune în valoare abilitățile prin propuneri sau negocieri care le pot crește veniturile.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Eforturile din ultimele luni devin vizibile în jurul datei de 24 noiembrie, când Luna Plină în Gemeni aduce un bilanț în plan profesional. Nativii pot duce la capăt o sarcină solicitantă sau pot primi o confirmare legată de o promovare ori de o schimbare la serviciu, fiind nevoiți să își clarifice planurile de viitor.

A doua zi, pe 25 noiembrie, opoziția dintre Soare și Uranus le dă peste cap programul printr-o situație neprevăzută apărută acasă sau în familie. Împărțirea timpului între treburile personale și cele de la serviciu devine o provocare, însă dacă evită reacțiile pripite, vor trece peste acest moment fără să își afecteze poziția.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Înțelegerile, asocierile și relația cu partenerii din sfera profesională intră în centrul atenției în această săptămână pentru nativii Săgetător.

Pe 24 noiembrie, Luna Plină în Gemeni aduce lămuriri într-o colaborare sau provoacă o discuție despre condițiile unui contract, arătându-le nativilor ce parteneriate merită păstrate.

Pe 25 noiembrie, opoziția dintre Soare și Uranus poate schimba brusc cursul unei negocieri, mai ales dacă un asociat își modifică poziția. Chiar dacă momentul creează disconfort, el ajută la deblocarea unor situații care nu mai evoluau.

Spre finalul săptămânii, legătura favorabilă dintre cei doi benefici, Venus și Jupiter, le aduce sprijin din partea unor persoane cu influență și șansa de a atrage proiecte mai bine plătite.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, săptămâna începe cu nevoia de a face ordine în treburile curente.

Luna Plină în Gemeni din 24 noiembrie încheie o perioadă aglomerată la serviciu și aduce vești sau clarificări care le simplifică programul.

Ziua de 25 noiembrie le testează flexibilitatea: opoziția dintre Soare și Uranus aduce urgențe la serviciu, care le dau peste cap programul stabilit și îi obligă să se adapteze din mers.

Spre sfârșitul săptămânii, lucrurile se așază în favoarea lor. Astfel, legătura favorabilă dintre Venus și Jupiter le aduce apreciere din partea șefilor și șansa de a negocia venituri mai bune ori de a primi sprijin financiar pentru un proiect nou.