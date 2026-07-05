Un studiu realizat de cercetători de la University of Georgia evidențiază potențialul gălbenelelor de a fi folosite în industria alimentară, într-un context în care cererea pentru proteine de origine vegetală este în continuă creștere.

Cercetătorii au descoperit că florile de gălbenele conțin o cantitate de proteine comparabilă cu cea a unor surse vegetale consacrate, precum quinoa, dar prezintă și câteva avantaje suplimentare.

Extractele proteice din gălbenele își păstrează stabilitatea la temperaturi mai ridicate decât proteinele din năut sau mazăre, ceea ce le-ar putea face potrivite pentru produse de panificație și patiserie.

Totodată, compoziția aminoacizilor din unele dintre proteinele florii poate conferi alimentelor gustul umami, iar proprietățile lor emulsionante ar putea contribui la omogenizarea preparatelor, precum sosurile pentru salate.

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