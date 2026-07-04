Alimentația joacă un rol esențial în controlul tensiunii arteriale, iar legumele bogate în nitrați, precum sfecla roșie, spanacul sau varza kale, sunt cunoscute pentru efectele lor benefice asupra funcției vaselor de sânge.

Un studiu realizat de cercetători de la King’s College London sugerează că mestecarea unei gume care conține zahăr după consumul unor astfel de legume poate amplifica temporar mecanismul prin care organismul transformă nitrații alimentari în compuși care favorizează relaxarea vaselor de sânge și reducerea tensiunii arteriale. Autorii subliniază însă că rezultatele nu reprezintă o recomandare de a consuma gumă cu zahăr ca metodă de tratament.

Cum funcționează nitrații în organism

Nitrații sunt compuși prezenți în mod natural în numeroase legume. Pentru ca organismul să îi poată utiliza, aceștia trebuie transformați mai întâi în nitriți de către bacteriile care trăiesc în cavitatea bucală. Ulterior, nitriții sunt convertiți în oxid nitric, o moleculă care relaxează și dilată vasele de sânge, îmbunătățind circulația și contribuind la scăderea tensiunii arteriale.

Pornind de la această etapă esențială, cercetătorii au vrut să afle dacă modificarea acidității salivei poate influența eficiența acestui proces. Ei au emis ipoteza că o salivă mai acidă ar putea favoriza conversia nitraților în nitriți.

Studiul a inclus voluntari sănătoși care au consumat câte o doză de suc de sfeclă roșie, recunoscut pentru conținutul ridicat de nitrați. Participanții au fost repartizați aleatoriu să mestece, timp de trei până la șase ore, fie o gumă cu zahăr, fie o gumă fără zahăr.

Cercetătorii au măsurat periodic tensiunea arterială și au analizat probe de sânge și salivă. După cel puțin o săptămână, fiecare participant a repetat experimentul folosind celălalt tip de gumă.

Rezultate: efecte asupra salivei și tensiunii arteriale

Rezultatele au arătat că guma cu zahăr a redus mai mult pH-ul salivei, făcând-o mai acidă. În aceste condiții, concentrația de nitriți din salivă a fost cu 45% mai mare decât după mestecarea gumei fără zahăr. Totodată, nivelul nitriților din sânge a crescut cu 25%.

Aceste modificări au fost însoțite de o reducere suplimentară a tensiunii arteriale.

Comparativ cu guma de mestecat fără zahăr, guma cu zahăr a determinat o scădere medie de aproape 3 mmHg a tensiunii arteriale sistolice, valoarea măsurată în timpul contracției inimii, și de aproximativ 2 mmHg a tensiunii arteriale diastolice, măsurată între două bătăi ale inimii.

Medicul Andrew Webb, lector la Facultatea de Medicină Cardiovasculară și Metabolică din cadrul King’s College London, a explicat că influența acidității salivei asupra transformării nitraților alimentari în nitriți a fost foarte puțin studiată până în prezent.

„Efectele observate au fost doar temporare și au durat câteva ore. Consumul pe termen lung al produselor care conțin zahăr nu este recomandat din cauza efectelor asupra sănătății dentare. Totuși, rezultatele sugerează că un desert dulce, de exemplu un fruct consumat după o masă bogată în legume cu conținut ridicat de nitrați, ar putea intensifica temporar efectele acestora asupra tensiunii arteriale și performanței fizice”, a declarat acesta, citat într-un comunicat.

Rolul bacteriilor din cavitatea bucală

Dr. Charlotte Mills, cercetător la University of Reading și coautor al studiului, a subliniat că bacteriile din cavitatea bucală au un rol esențial în valorificarea nitraților din alimentație.

„Nu recomandăm oamenilor să înceapă să mestece în mod regulat gumă cu zahăr. Consumul frecvent de zahăr afectează sănătatea dentară și, în exces, are efecte negative și asupra sănătății cardiometabolice. Rezultatele demonstrează însă că există posibilitatea de a îmbunătăți modul în care organismul procesează nitrații alimentari. Următorul pas este identificarea unor metode care să ofere același beneficiu fără dezavantajele consumului de zahăr”, a precizat cercetătoarea.

Autorii consideră că aceste rezultate ar putea avea aplicații și în medicina sportivă, deoarece nitrații din sfecla roșie sunt utilizați deja de numeroși sportivi pentru îmbunătățirea performanței fizice.

Ei intenționează să desfășoare un studiu de dimensiuni mai mari pentru a evalua dacă această strategie poate influența conversia nitraților, tensiunea arterială și performanța la efort în rândul sportivilor.

Studiul are însă mai multe limitări. Cercetarea a fost realizată pe voluntari sănătoși, iar efectele observate au fost de scurtă durată. De asemenea, autorii nu recomandă utilizarea gumei cu zahăr ca metodă de reducere a tensiunii arteriale și subliniază că sunt necesare strategii mai sigure pentru utilizarea pe termen lung.

Rezultatele oferă o dovadă de concept că mediul din cavitatea bucală poate influența eficiența cu care organismul valorifică nitrații din alimentație. Cercetările viitoare vor urmări dezvoltarea unor metode care să stimuleze acest mecanism fără efectele nedorite asociate consumului frecvent de zahăr.

Studiul a fost publicat în British Journal of Clinical Pharmacology.