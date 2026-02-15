Fructul exotic care combină portocala, grapefruitul și mandarina. Se mai numește fructul de Jamaica. Ce gust are

Fructul hibrid ugli a fost descoperit accidental ca un răsad spontan care creștea în sălbăticie lângă Brown’s Town, în Jamaica, și a fost plantat pentru prima dată de un bărbat pe proprietatea sa Trout Hall, în 1914.
Fructul poartă acest nume din cauza aspectului său urât, cu coaja zbârcită. Iată ce trebuie să știi despre acest fruct exotic extrem de interesant.
Cum a apărut fructul de Jamaica ugli
Ugli este un fruct hibrid, care a fost descoperit din greșeală. Inițial descoperit ca răsad spontan care creștea în sălbăticie, acesta a fost plantat prima oară în 1914, de către un bărbat pe nume F. G. Sharp.
Până în 1934, fiul său, G. G. R. Sharp, a exportat primul lot comercial de fructe ugli, cunoscute atunci drept tangelo exotic din Jamaica, prin compania Cabel Hall Citrus Limited, singurul exportator al acestor fructe la acea vreme.
Pe măsură ce cererea a crescut, un importator a cerut familiei Sharp „mai multe dintre acele fructe urâte” (ugly fruit), făcând referire la coaja zbârcită și pătată.
Denumirea „ugly” a fost modificată în „ugli”, iar noul nume a fost înregistrat ca marcă comercială, devenind atât numele fructului, cât și al brandului care îl comercializa. În ciuda aspectului, fructul ugli este mult mai gustos decât sugerează numele, conform foodrepublic.
Ce este fructul ugli
Fructele ugli își datorează numele aspectului lor și pot fi recunoscute ușor datorită cojii zbârcite. Sunt citrice mari, cu coajă groasă, aspră și pieloasă, departe de aspectul neted al altor citrice.
Coaja prezintă denivelări, cute, cicatrici și pete în nuanțe de verde, galben și portocaliu. Puțin mai mari decât grepfrutul, pot ajunge la aproximativ 15 cm diametru și, spre deosebire de portocalele sau mandarinele rotunde, au formă de lacrimă, cu partea superioară ovală și baza ușor turtită.
Deși coaja este neregulată și pătată, interiorul este complet diferit. Fructul conține de obicei 10–12 segmente de culoare galben-portocalie, învelite într-o membrană albă densă, cu foarte puține semințe. Fructele ugli sunt și foarte aromate, emanând un parfum delicat, ușor citric.
Ce gust are și cum se consumă
Gustul contrastează puternic cu aspectul: este o combinație a aromelor citricelor din care provine hibridul: dulce, fructat, cu o notă acrișoară. Este dulce ca o mandarină, cu o ușoară aromă asemănătoare mierii, mai acru decât portocala și mai puțin amar decât grepfrutul.
Datorită acestui echilibru dulce-acrișor, poate fi folosit atât în preparate dulci, cât și sărate.
Pulpa este moale, suculentă și foarte delicată, destrămându-se ușor în timpul consumului. De aceea, fructul este adesea tăiat în jumătate și consumat cu lingura, la fel ca grepfruit-ul, conform sursei menționate.
Coaja se desprinde ușor și poate fi consumat și ca orice alt fruct citric. Este potrivit și pentru sucuri, cocktailuri sau băuturi răcoritoare și poate fi combinat cu vinuri aromate ori caramelizat cu zahăr și condimente.
Cum crește și unde se găsește
Fructele ugli cresc în zone tropicale, pe arbori veșnic verzi de aproximativ 5–6 metri înălțime, care necesită multă apă și sol bine drenat. Nu tolerează temperaturile scăzute. Deși pot fi cultivate din semințe, pentru a păstra caracteristicile hibridului se folosesc de obicei metode de altoire.
Fructul ugli este marcă înregistrată a companiei Trout Hall Ltd., care cultivă aceste citrice pe o parte din domeniul său din Jamaica și le exportă în Europa, Marea Britanie, SUA și Canada. Deși se cultivă și în alte regiuni, Jamaica rămâne principalul producător.
Valori nutriționale
Fructele ugli sunt bogate în vitamina C, aproximativ jumătate de fruct (100 g) poate furniza circa 90% din necesarul zilnic recomandat. Au aproximativ 47 de calorii per jumătate de fruct și conțin cantități mici de fibre, acid folic, potasiu și calciu.
Conțin și flavonoide, precum naringenina, un antioxidant cu proprietăți antiinflamatoare. Deoarece provin parțial din grepfrut, pot conține compuși care interacționează cu anumite medicamente (de exemplu, unele tratamente pentru inimă sau anxietate), astfel că persoanele aflate sub tratament ar trebui să consulte un medic înainte de consum.
Beneficii pentru sănătate
Poate ajuta la scăderea în greutate
Fructul ugli are un conținut caloric scăzut și nu conține grăsimi, fiind o opțiune potrivită pentru persoanele care doresc să slăbească, în combinație cu o alimentație echilibrată și activitate fizică.
Nu doar numărul redus de calorii contribuie la acest efect. Conținutul de fibre este, de asemenea, important pentru controlul greutății. Dietele bogate în fibre ajută la menținerea unei greutăți sănătoase sau la pierderea în greutate, deoarece fibrele mențin senzația de sațietate pentru mai mult timp și pot reduce absorbția toxinelor la nivel intestinal, influențând și secreția hormonilor implicați în digestie.
Un tip de fibră specific citricelor, pectina, are beneficii demonstrate, inclusiv sprijinirea procesului de slăbire. Unele cercetări au arătat că pectina poate reduce apetitul și crește senzația de sațietate chiar și în cantități mici.
Susține funcționarea sistemului imunitar
Ca majoritatea citricelor, fructul ugli este o sursă bună de antioxidanți, inclusiv vitamina C. Antioxidanții protejează organismul împotriva deteriorării provocate de radicalii liberi, care pot contribui la apariția unor boli precum cancerul, bolile cardiovasculare sau accidentul vascular cerebral, conform draxe.
Consumul regulat de alimente bogate în antioxidanți, precum legumele cu frunze verzi, fructele și ceaiurile, ajută organismul să își mențină mecanismele naturale de apărare. O jumătate de fruct ugli poate furniza aproximativ 70% din doza zilnică recomandată de vitamina C, contribuind la producerea globulelor albe și la protejarea lor împotriva oxidării.
Fibrele alimentare contribuie și ele la sănătatea sistemului imunitar, deoarece susțin sănătatea intestinală. Un aport adecvat de fibre ajută la eliminarea toxinelor din organism și la absorbția eficientă a nutrienților, aspect important având în vedere că o mare parte a sistemului imunitar este localizată la nivelul intestinului.
Poate ajuta în controlul diabetului
Fructul ugli are un indice glicemic scăzut și nu conține grăsimi sau colesterol, fiind potrivit în alimentația persoanelor cu diabet. Fibrele contribuie la menținerea nivelului stabil al glicemiei, iar pectina din citrice poate încetini descompunerea amidonului și absorbția zaharurilor, reducând variațiile glicemice.
Beneficii pentru inimă
Fructul ugli susține sănătatea cardiovasculară datorită conținutului ridicat de antioxidanți, fibre și pectină. Fibrele și pectina pot contribui la reducerea colesterolului și la menținerea unor valori normale ale trigliceridelor, ceea ce scade riscul de boli cardiace și hipertensiune arterială.
Poate reduce riscul unor tipuri de cancer
Pe lângă antioxidanți, fructul ugli conține nutrienți precum pectina, care în anumite condiții poate contribui la declanșarea morții programate a celulelor canceroase de colon. De asemenea, conține cumarină și terpene — compuși naturali studiați pentru potențialul lor efect protector împotriva mai multor tipuri de cancer.
Poate contribui la dizolvarea pietrelor la rinichi și a calculilor biliari
Anumiți compuși terpene prezenți în fructul ugli, în special limonenul, au fost studiați pentru potențialul lor de a ajuta la dizolvarea calculilor biliari și renali.
Poți consuma fructul ugli în mai multe moduri. Dacă vrei să adaugi un fruct dulce în smoothie-ul de dimineață, poți încerca un smoothie cu fruct ugli, care îți oferă un aport de antioxidanți și potasiu, alături de o aromă plăcută. Alternativ, dacă îl găsești proaspăt, consumă-l ca atare pentru beneficiile lui multiple pentru sănătate. Acest fruct poate fi greu de găsit în România, însă îl poți găsi online la magazine care importă fructe exotice.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Articol recomandat de sport.ro