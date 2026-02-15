Fructul exotic care combină portocala, grapefruitul și mandarina. Se mai numește fructul de Jamaica. Ce gust are

Fructul poartă acest nume din cauza aspectului său urât, cu coaja zbârcită. Iată ce trebuie să știi despre acest fruct exotic extrem de interesant.

Cum a apărut fructul de Jamaica ugli

Ugli este un fruct hibrid, care a fost descoperit din greșeală. Inițial descoperit ca răsad spontan care creștea în sălbăticie, acesta a fost plantat prima oară în 1914, de către un bărbat pe nume F. G. Sharp.

Până în 1934, fiul său, G. G. R. Sharp, a exportat primul lot comercial de fructe ugli, cunoscute atunci drept tangelo exotic din Jamaica, prin compania Cabel Hall Citrus Limited, singurul exportator al acestor fructe la acea vreme.

Pe măsură ce cererea a crescut, un importator a cerut familiei Sharp „mai multe dintre acele fructe urâte” (ugly fruit), făcând referire la coaja zbârcită și pătată.

Denumirea „ugly” a fost modificată în „ugli”, iar noul nume a fost înregistrat ca marcă comercială, devenind atât numele fructului, cât și al brandului care îl comercializa. În ciuda aspectului, fructul ugli este mult mai gustos decât sugerează numele, conform foodrepublic.

Ce este fructul ugli

Fructele ugli își datorează numele aspectului lor și pot fi recunoscute ușor datorită cojii zbârcite. Sunt citrice mari, cu coajă groasă, aspră și pieloasă, departe de aspectul neted al altor citrice.

Coaja prezintă denivelări, cute, cicatrici și pete în nuanțe de verde, galben și portocaliu. Puțin mai mari decât grepfrutul, pot ajunge la aproximativ 15 cm diametru și, spre deosebire de portocalele sau mandarinele rotunde, au formă de lacrimă, cu partea superioară ovală și baza ușor turtită.

Deși coaja este neregulată și pătată, interiorul este complet diferit. Fructul conține de obicei 10–12 segmente de culoare galben-portocalie, învelite într-o membrană albă densă, cu foarte puține semințe. Fructele ugli sunt și foarte aromate, emanând un parfum delicat, ușor citric.

Ce gust are și cum se consumă

Gustul contrastează puternic cu aspectul: este o combinație a aromelor citricelor din care provine hibridul: dulce, fructat, cu o notă acrișoară. Este dulce ca o mandarină, cu o ușoară aromă asemănătoare mierii, mai acru decât portocala și mai puțin amar decât grepfrutul.

Datorită acestui echilibru dulce-acrișor, poate fi folosit atât în preparate dulci, cât și sărate.

Pulpa este moale, suculentă și foarte delicată, destrămându-se ușor în timpul consumului. De aceea, fructul este adesea tăiat în jumătate și consumat cu lingura, la fel ca grepfruit-ul, conform sursei menționate.

Coaja se desprinde ușor și poate fi consumat și ca orice alt fruct citric. Este potrivit și pentru sucuri, cocktailuri sau băuturi răcoritoare și poate fi combinat cu vinuri aromate ori caramelizat cu zahăr și condimente.