Fotografii nemaivăzute până acum, color, cu victimele de la Auschwitz

Fotograful Marina Amaral s-a implicat într-un proiect care vrea să readucă în atenția oamenilor ororile Holocaustului. Acesta se numește ”Fețele Auschwitz-ului” și prezintă prizonierii taberelor de exterminare într-o nouă perspectivă, cea a fotografiilor color.

”Cea mai mare provocare a acaestui proiect este de a adăuga culori acestor imagini, respectând valorile lor istorice, dar și ale victimelor. Iar pentru asta, Muzeul Memorial Auschwitz mă asistă în acest proces, trimițându-mi toate informațiile necesare, astfel încât fotografiile să fie restaurate corespunzător, iar textele care le însoțesc să fie corecte din punctul de vedere al informațiilor.” - a spus Amaral pentru Russia Today.

În 2016, cu ajutorul tehnologiei digitale, Amaral a colorat imaginea unui prizonier în vârstă de 14 ani de la Auschwitz.

Czesława Kwoka a murit în lagărul nazist în 1943.

”Uitându-se direct în cameră, ochii ei spun o poveste de groază și orori pe care puțini dintre noi, în aceste timpuri moderne, o pot înțelege sau o pot asocia cu ceva. Expresia feței nu m-a mai părăsit, după ce am văzut-o prima dată.” - a spus Amaral pe blogul ei.

În martie, prima sa fotografie restaurată în culori a fost expus la Auschwitz Memorial Museum, iar Amaral a obținut acces la 40.000 de fotografii similare, cu ajutorul unei echipe de cercetători.

DELIANA RADEMAKERS was a Jehovah’s Witness, arrested while performing house-to-house ministry. After her initial incarceration in the occupied Netherlands, she was deported to Auschwitz via the Ravensbrück concentration camp. #FacesOfAuschwitz pic.twitter.com/uEffaP0boY