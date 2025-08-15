Filmul „Barbie”, interzis într-un orăşel din Franţa. Ce s-a întâmplat

15-08-2025 | 16:42
Un eveniment cultural programat să aducă voie bună locuitorilor din Noisy-le-Sec s-a transformat într-o dispută publică aprinsă.

Proiecția în aer liber a filmului „Barbie”, prevăzută pentru vinerea trecută, a fost anulată în ultimul moment după ce autoritățile locale au primit amenințări din partea unui grup restrâns de persoane. Motivul invocat de aceștia: filmul ar „ataca integritatea femeilor” și ar „promova homosexualitatea” — acuzații respinse ferm de primarul orașului și criticate dur de ministrul francez de interne.

Vinerea trecută, locuitorii din Noisy-le-Sec trebuiau să se bucure de o seară de film în aer liber, însă planurile au fost spulberate după ce autoritățile au decis anularea proiecției „Barbie”. Motivul: amenințări cu violență venite din partea unui grup de indivizi, care au acuzat pelicula că dăunează integrității femeilor și promovează homosexualitatea.

Ce a declarat primarul

Primarul Olivier Sarrabeyrouse a condamnat vehement aceste „argumente false”, pe care le-a pus pe seama unei „minorități extreme de derbedei”. Într-un comunicat, acesta a subliniat că nu va tolera astfel de presiuni și a anunțat că va depune plângere împotriva autorilor, chiar dacă identitatea lor nu este încă cunoscută.

La rândul său, ministrul francez de interne, Bruno Retailleau, a reacționat ferm la adresa celor responsabili, denunțând „presiunile inacceptabile” exercitate de o minoritate violentă. „În Franța nu există poliția moralității sau a virtuții, iar orice cedare în fața unor astfel de revendicări comunitare este inadmisibilă”, a spus acesta la BFMTV.

Sursa: www.bfmtv.com

