Festivalul Sighișoara Medievală nu va avea loc anul acesta. Care este motivul

Nu s-a ținut cont nici măcar de faptul că unitățile de cazare sunt ocupate în proporție de peste 90% pentru sfârșitul lunii iulie, perioada festivalului. Turiști din toate colțurile țării, dar și din străinătate, aveau programate trei zile de poveste cu domnițe și cavaleri, în legendara cetate.

În această perioadă, la Sighișoara, pregătirile pentru festivalul care i-a adus faima de aproape trei decenii, ar fi fost în plină desfășurare. În schimb, autoritățile au anunțat recent că evenimentul s-a anulat.

Iulian Sârbu, primarul din Sighișoara: „A fost supus spre aprobare în Consiliul Local de patru ori anul acesta. A fost respins tot de atâtea ori, astfel că am ajuns în situația în care, din punct de vedere legal, nu s-au putut face achizițiile publice. S-a stabilit de la începutul anului suma pentru organizarea festivalului medieval, de 450.000 de lei”.

Pe de altă parte, consilierii locali susțin că nu au fost convinși de agenda neclară, prezentată pentru festival, motiv pentru care au preferat să voteze împotriva acestui proiect, pe care îl consideră costisitor.

Ovidiu Matei, consilier local: „Tot ce am cerut executivului este un desfășurător cu dovada cheltuielilor acestuia pentru acest festival, lucru care nu s-a întâmplat, am votat în consecință. De patru ori am cerut această listă, niște cheltuieli. E vorba de întreaga agendă culturală, nu doar festivalul medieval, nu s-a întâmplat, fiind vorba de banul public, unde suntem foarte atenți, am procedat în consecință”.

Însă cei care au votat împotrivă par a nu se fi gândit la impactul negativ în ceea ce privește tursimul regional și ce câștiguri ar fi adus festivalul, și nici la ajutorul pentru comunitatea locală.

Pentru că autoritățile nu au ajuns la un numitor comun și nu s-au înțeles, cei care au de suferit sunt proprietarii de pensiuni din Sighișoara, dar și turiștii care aveau deja plănuită o vacanță în bătrâna cetate, animată de trubaduri și cavaleri.

Nicolae Tescula, directorul Muzeului de Istorie din Sighișoara: „Anul trecut au fost peste 20.000 de turiști în timpul festivalului medieval, iar totalizând numărul turiștilor de anul trecut, a fost de 250.000”.

Alisa Olar, proprietarul unei pensiuni: „Festivalul medieval este foarte cunoscut nu doar în țară, ci și în străinătate. Mulți și au făcut rezervări pentru aceea perioadă special pentru festival”.

Localnic: „Nu e în regulă, s-a ținut în fiecare an”.

Festivalul „Sighișoara medievală” are deja tradiție și fiecare ediție împărțea orașul în zone pentru parade, ateliere sau meșteșugari. Organizarea edției trecute a costat aproape 400.000 de lei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 13-06-2023 17:10