Momentul în care un băiat de 9 ani este aruncat în aer zeci de metri, într-o minge gonflabilă. Copilul a fost grav rănit

În imaginile surprinse de unul dintre martori se observă doi copii care se joacă în mingi de zorbing și ulterior o a treia minge apare în peisaj. În aceasta se afla copilul de 9 ani care a fost aruncat 20 de metri în aer și care s-a prăbușit apoi, sub privirile îngrozite ale celor din jur. În imagini se vede și un angajat care, panicat, aleargă către băiețel pentru a-i oferi ajutor.

Martorii au sunat imediat la serviciile de urgență, iar copilul a fost transportat imediat cu elicopterul la spital. Victima a suferit răni grave în urma incidentului, dar este în stare stabilă.

Horrifying moment boy, nine, flies through the air in inflatable 'zorb' ball at food and drink festival https://t.co/xJGfZ6oQSR pic.twitter.com/22pVD66ugX

Unii martori au spus că mingea a fost măturată de un „fenomen meteorologic ciudat”.

Poliția din Merseyside face apel la oricine a surprins imagini cu acest incident să ofere informații pentru a îi ajuta pe oamenii legii să stabilească circumstanțele în care s-a produs totul.

În acest caz a fost deschisă o anchetă.

A nine-year-old boy was 'significantly injured' after an inflatable zorb ball he was in was 'raised into the air' before landing on the ground https://t.co/qA3iWvzi8g