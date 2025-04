Festivalul de la Cannes 2025. Lista celor 21 de filme care luptă pentru celebrul Palme d'Or

Cu doar 20 de zile înainte de decernare, în competiția pentru Palme d'Or au fost adăugate un thriller cu Jennifer Lawrence şi Robert Pattinson şi primul film al actriţei Kristen Stewart în secţiunea paralelă.

Lista filmelor nominalizate la Palme d'Or 2025

► "A Simple Accident", de Jafar Panahi. Misterul rămâne total în jurul acestui nou film al regizorului iranian, care nu a dorit să dezvăluie nimic, a explicat Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, la începutul lunii aprilie.

► "The Phoenician Scheme", al americanului Wes Anderson. O comedie cu spioni, avându-i în distribuţie pe Benicio Del Toro, Tom Hanks, Bill Murray, Scarlett Johansson şi Mia Threapleton, fiica actriţei Kate Winslet.

► "Jeunes meres", de Jean-Pierre şi Luc Dardenne. Cei doi fraţi belgieni, câştigători ai două Palme d'Or ("Rosetta" în 1999 şi "L'Enfant" în 2005), spun povestea a cinci femei găzduite într-o casă maternală care le sprijină în viaţa lor de tinere mame.

► "Alpha", de Julia Ducournau. La patru ani după Palme d'Or-ul pentru "Titane", regizoarea franceză revine cu un nou film, avându-i în distribuţie pe Golshifteh Farahani şi pe Tahar Rahim, despre o adolescentă care se confruntă cu epidemia de SIDA din anii 1980.

► "Sentimental Value", al norvegianului Joachim Trier, cu Renate Reinsve ("The Worst Person in the World") şi Stellan Skarsgard, în rolul unui regizor care încearcă să se reconecteze cu fiicele sale.

► "Romería", de Carla Simón. Regizoarea spaniolă revine asupra copilăriei sale traumatizante cu această călătorie a unei tinere catalane în Galicia în încercarea de a-şi găsi familia biologică după ce şi-a pierdut părinţii din cauza SIDA.

► "Sound of falling", semnat de regizoarea germană Mascha Schilinski. O dramă care reuneşte patru femei din patru generaţii diferite la aceeaşi fermă din Germania.

► "Eagles of the Republic", al suedezo-egipteanului Tarik Saleh. Pe punctul de a pierde tot, cel mai adorat actor din Egipt acceptă să joace rolul preşedintelui într-un film biografic laudativ, cu riscurile de rigoare.

► "The Mastermind", al americancei Kelly Reichardt. Povestea unui jaf de opere de artă pe fundalul războiului din Vietnam şi al naşterii mişcării de emancipare a femeilor.

► "Dossier 137", semnat de francezul Dominik Moll. În acest film, Léa Drucker interpretează o anchetatoare a IGPN, Inspecţia Generală a Poliţiei Naţionale, după o manifestaţie tensionată în care un tânăr a fost rănit.

► "The Secret Agent", al brazilianului Kleber Mendonça Filho. Un thriller politic plasat la sfârşitul anilor 1970, în timpul ultimilor ani ai dictaturii militare din Brazilia.

► "Fuori", de italianul Mario Martone. Un film biografic despre actriţa şi scriitoarea italiană Goliarda Sapienza, cu Valeria Golino în distribuţie.

► "Two Prosecutors", de ucraineanul Sergei Loznitsa. Un film plasat în URSS-ul anilor 1930, în timpul epurărilor staliniste.

► "Nouvelle Vague", de americanul Richard Linklater. O peliculă despre filmările pentru "A bout de souffle", de Jean-Luc Godard.

► "Sirat", al spaniolului Oliver Laxe. Un "road movie" despre "oameni aflaţi în afara societăţii", după cum a explicat Frémaux.

► "La petite derniere", de Hafsia Herzi. Actriţa şi regizoarea franceză adaptează liber romanul omonim al Fatimei Daas, despre viaţa unei tinere musulmane lesbiene.

► "The History of Sound", de sud-africanul Oliver Hermanus. În timpul Primului Război Mondial, doi tineri decid să înregistreze vocile, vieţile şi muzica compatrioţilor americani. Un film cu Paul Mescal şi Josh O'Connor în rolurile principale.

► "Renoir", de japoneza Chie Hayakawa. O dramă despre maturizare, rezilienţă, puterea vindecătoare a imaginaţiei şi o familie traumatizată care luptă să se regăsească.

► "Eddington", de americanul Ari Aster. Noul rege al filmului de gen ("Midsommar") prezintă confruntarea dintre un şerif şi un primar în New Mexico, într-o peliculă în care îi reîntâlnim pe Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone şi Austin Butler.

► "Die, my love", de britanica Lynne Ramsay. Un thriller despre o tânără mamă care alunecă în depresie şi angoasă, cu Jennifer Lawrence şi Robert Pattinson în distribuţie.

► "Mother and Child", de iranianul Saeed Roustayi. După "Leila's Brothers", regizorul revine cu o dramă de familie despre o infirmieră văduvă care se confruntă cu fiul său rebel, având-o pe Parinaz Izadyar, cunoscută din "Law of Tehran", în rolul principal.

Festivalul Internaţional de Film de la Cannes va proiecta de asemenea, într-o sesiune de la miezul nopţii, al doilea film realizat de Ethan Coen fără fratele său Joel, cu Margaret Qualley, care s-a remarcat în 2024 cu "The Substance".

Omagiu pentru regizorul Pierre Richard

De asemenea, Cannes îi va aduce un omagiu unuia dintre decanii cinematografiei franceze, actorul şi regizorul de comedii Pierre Richard, în vârstă de 90 de ani, prin proiecţia ultimului său film, primul pe care îl regizează de aproape treizeci de ani, "L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme", care va fi lansat la sfârşitul lunii septembrie, relatează News.ro.

Cea de-a 78-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va deschide în 13 mai, iar Palme d'Or va fi decernat în 24 mai. Cântăreaţa franceză Mylene Farmer va oferi o "performanţă excepţională" în seara de deschidere, potrivit Brut, partenerul oficial al festivalului.

Printre vedetele aşteptate: actriţa Scarlett Johansson în faţa şi în spatele camerei pentru primul său film, Denzel Washington pe scări pentru un film de Spike Lee şi Robert de Niro pentru un omagiu şi un Palme d'Or onorific. Tom Cruise urmează să prezinte filmul "Misiune: Imposibilă", în afara competiţiei.

Festivalul nu a anunţat încă componenţa detaliată a juriului, prezidat de vedeta franceză Juliette Binoche.

