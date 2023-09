Festivalul baloanelor cu aer cald. S-a umplut cerul de culoare în vecinătatea Craiovei

O astfel de experiență poate fi trăită doar de câteva ori pe an și numai în anumite locuri din România.

Baloanele cu aer cald se montează înainte să se crape de ziuă. Este momentul în care curenții de aer sunt prietenoși. Au aflat asta și Georgiana și Mircea care au venit din București dornici să trăiască această experiență. Au plătit fiecare câte 800 de lei.

Mircea și Georgiana: „Suntem foarte curioși și foarte entuziasmați să vedem cum o să se simtă. De abia aștept.”

Odată cu răsăritul, baloanele s-au desprins pe rând de la sol.

Mihai Ilie, pilot de balon: „Dacă vrem să coborâm sau să urcăm trebuie să schimbăm ritmul de ardere. Balonul este propulsat de aerul cald care se încalzește de la arzatorul pe care îl auziți.”

În acest caz, zborul a durat mai puțin de o oră. Iată și impresiile de după:

Mircea și Georgiana: „Experiența a fost foarte plăcută. Poate că puțin prea scurtă, impresionant că au fost mai multe baloane o dată. E altceva când vezi cum se mișcă pe cer toate odată.”

Zborul cu balonul cu aer cald depinde de condițiile meteo. Vântul trebuie să bată cu cel mult trei metri pe secundă. În acela încap între 4 și 6 persoane.

Silviu Bratu, organizator: „Costurile de operare sunt foarte scumpe. Vedeți și dumneavoastră câți oameni sunt angrenați pentru a pune în mișcare un balon cu aer cald."

Irina Hărău, prima femeie pilot de balon din România: „Balonul cu aer cald este cea mai sigură aeronavă, așa că le recomand tuturor să încerce această experiența măcar o dată-n viața, sentimentul este așa unul de plutire. Se pare că și cei care au rău de înălțime nu se activează atunci când zboară cu balonul tocmai că desprinderea de sol e lină și urcarea este lină."

Mădălina: „Pentru prima dată am urcat într-un balon și chiar voiam să urcam la o altitudine mai mare decât am urcat astăzi, dar nu ne-a permis vântul, dar chiar și așa a fost ok, ne-am simțit bine, am făcut poze.”

Tată și fiu: „Este ceva frumos, liniștitor."

Festivalul de la lacul Geormane continuă pe tot parcursul weekendului. Astfel de zboruri mai sunt organizate în București, Timișoara, Hunedoara, Baia Mare, Sibiu și Târgu Secuiesc.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 01-09-2023 19:26