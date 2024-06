Festival de artă contemporană în București. 200 de artiști și-au expus operele. „Mi le-aș dori pe câteva”

200 de artiști - din toate colțurile lumii - și-au expus lucrările într-un spațiu circular de 22.000 de metri pătrați: de la pictură, desen și sculptură, până la design și instalații. Lucrările au fost și de vânzare, prețurile pornind de la câteva sute de euro, până la sute de mii.

O galerie a strâns laolaltă artiști din generații diferite, ai universității de artă și design din Cluj-Napoca și ai universității de arte din București. Cel mai tânăr dintre ei este sculptorul Alexandru Ranga, de 29 de ani.

Alexandru Ranga, sculptor: „La ora actuala mă ocup cu creaturi ușor mai SF. Am pornit de la șobolani și albine. Sunt niște creaturi de care eu mă folosesc să arăt cum văd niște tipologii de oameni, predominante la ora actuală pe planetă. Partea șobolanului și a albinei, partea muncitoare și gânditoare, partea liberă și constrânsă”.

Gilda Ghinoiu, curator galerie: „Avem și seniori, între ghilimele, Simion Cernica, născut în 1973 născut în LA, și juniori, respectiv, vârful școlii de pictură din Cluj-Napoca Ema Pavaloaia, care a făcut sold out. În funcție de cotație, generație și valoarea semnăturii, variază cu prețurile între 1.500 de euro și 20.000.”

Și Iulia Gaga Ștefan, un artist vizual contemporan, și-a expus o parte dintre lucrări la târgul de artă.

Iulia Gaga Ștefan, artist vizual: „Toate personajele au aripi, tocmai pentru că eu am ales să văd partea cea mai bună și cea mai frumoasă în oameni. Lucrările sunt realizate în ulei și poate dura și până la 3 luni, jumătate de an, am lucrări la care am lucrat și un an”.

Aproximativ 200 de artiști din 10 țări și-au expus operele într-un spațiu circular de 22.000 de metri pătrați. Pasionații sau curioșii au trecut pragul târgului și au putut să achiziționeze lucrări.

Vizitator: „Foarte frumos, mi le-aș dori pe câteva”.

Vizitator: „Pentru noi mai puțin cunoscători e puțin mai greu de înțeles, dar interesant de privit”.

Demetra Arapu, Directorul târgului de artă contemporană: „Prețurile încep de la câteva sute de euro, la câteva mii, zeci de mii sau sute de mii de euro. Cu siguranță că observ plăcerea, îi văd că se interesează, sunt oameni care au revenit pentru a treia zi”.

Târgul de artă contemporană își închide porțile duminică.

