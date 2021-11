Fermierii se confruntă cu o situație dificilă, în prag de iarnă. Ce ajung să facă cu roșiile din solarii

În timp ce în magazine găsim în mare parte legume din import, roșiile crescute în pământ românesc ajung să se strice în solarii.

Unii fermieri se plâng că nu au cui să le vândă la prețul pe care îl vor ei și tomatele ajung îngrășământ în sere. Alții, în schimb, nu mai încălzesc solariile și vând roșiile necoapte, pentru murături.

În bazinul legumicol Vidra, de lângă București, roșiile zac, pe jos, în solarii. Fermierii se plâng că nu fac față concurenței tomatelor din import și prețul pe care îl primesc ei nu le acoperă cheltuielile. Așa că, în loc să le vândă ieftin, preferă să le țină până se strică.

Mihai Flămânzeanu, fermier: "Cu 50 de bani am dat ultima oara roșii copte. Abia ne scoatem ce am cheltuit. Un sfert din marfă cred că am aruncat-o la groapa de gunoi."

Mariana Tuță, fermier: "Nu am avut unde să le valorificăm."

Mariana Cobac, fermier: "O să le scoatem să le aruncam, așa cum le-am abandonat pentru că nu putem să le vindem."

Pe de altă parte, în Olt, fermierii au oprit încălzirea serelor, ca să mai scadă din cheltuieli. Nu mai aruncă, în acest fel roșiile, dar legumele nici nu mai apucă să se coacă.

Fermierii încearcă să vândă roșiile necoapte pentru murături. Speră ca în acest fel să reușească să dea în piață cantitatea pe care au promis-o ca să primească ajutorul de la stat.

Ion Nicolaescu, fermier: "Greu la luna asta să coci roșiile, e aproape decembrie și eu cred că trebuia pus programul mai înainte puțin, cu o lună măcar să aibă omul să poată să facă producție."



Laurențiu Mălăescu, fermier: "Vor să vând roșii necoapte, adică gogonele să facă cantitatea de 3200 kg s-o vândă ca roșie necoaptă. E pe lângă lege, așa este, dar dacă e loc de interpretare, românul așa e inventiv și a speculat."

Peste 14 mii de fermieri din toată țara sunt înscriși în program și au la dispoziție o lună să vândă cantitățile de legume cerute de lege, adică până pe 2 decembrie.