Par imagini plăsmuite din alte lumi, dar există în realitate. Locul în care se întâlnesc un ghețar, un lac și un râu

O fotografie realizată de astronauți în 2021 arată un sistem de trei văi în Parcul Național Los Glaciares din Argentina, unde un ghețar rezistent la schimbările climatice, un lac turcoaz imaculat și un râu verde tulbure se întâlnesc într-un singur punct.

Această fotografie incredibilă realizată de astronauți arată punctul neobișnuit în care un ghețar masiv, care nu se retrage, un lac turcoaz imaculat și un râu verde tulbure converg perfect la intersecția a trei văi din Argentina, scrie Live Science.

Trioul de elemente hidrologice - Ghețarul Perito Moreno, Lago Argentino și Brazo Rico - se află în inima Parcului Național Los Glaciares, care acoperă o suprafață de aproximativ 6.000 de kilometri pătrați în provincia Santa Cruz din sudul Argentinei, în apropierea graniței țării cu Chile.

Fotografia aeriană nu prezintă doar aceste trei entități apoase într-un singur cadru; dacă te uiți cu atenție, dezvăluie și punctul în care trioul se ating într-un canal subțire de-a lungul marginii vestice a Peninsulei Magallanes - aflorimentul stâncos care se află între lac și râu, potrivit Observatorului Pământului al NASA.

NASA

În această fotografie, apele din Lago Argentino și Brazo Rico sunt probabil în contact direct una cu cealaltă. Însă apele lor nu se amestecă ușor deoarece au densități diferite, din cauza concentrațiilor respective de particule în suspensie, conform unui studiu din 2022.

Printre ultimii ghețari din lume aflați încă în ”neretragere”

Însă, la fiecare 4 până la 5 ani, limba ghețarului se extinde înainte, ciocnindu-se cu Peninsula Magallanes și barând temporar Brazo Rico. Când se întâmplă acest lucru, suprafața corpului tulbure de apă se ridică cu până la 30 de metri, până când o acumulare de presiune provoacă o „ruptură” spectaculoasă a barajului de gheață, a relatat anterior Observatorul Pământului.

Perito Moreno este cel mai mare ghețar din Patagonia, care include părți din Argentina și Chile. Are aproximativ 30 km lungime, cu gheață cu o grosime de până la 60 m. În total, ghețarul conține aproximativ aceeași cantitate de apă ca 360.000 de piscine olimpice, conform unor calcule aproximative.

Ghețarul este „neretragere”, ceea ce înseamnă că nu se micșorează în ciuda creșterii temperaturilor atmosferice declanșate de schimbările climatice cauzate de om. Acest lucru este extrem de rar în zilele noastre, iar Perito Moreno este frecvent citat ca fiind unul dintre „ultimii ghețari majori în neretragere din lume”. Cu toate acestea, un studiu recent sugerează că ar putea începe în cele din urmă să se micșoreze.

Lago Argentino este cel mai mare lac cu apă dulce din Argentina, acoperind o suprafață totală de aproximativ 1.425 km pătrați. Secțiunea vizibilă în fotografia astronauților este brațul cel mai sudic al lacului. Acesta conține apă provenită din topirea ghețarilor, umplută cu particule de rocă eliberate de mișcările constante ale ghețarilor, cunoscute colectiv sub numele de „lapte de ghețar”, ceea ce conferă apei culoarea izbitoare de turcoaz.

Brațul lacului care se comportă precum un râu datorită ghețarului

Brațul cel mai nordic al lacului se conectează și la ghețarul Upsala, care este în prezent în retragere completă.

Brazo Rico, care înseamnă „braț bogat” în spaniolă, face parte, din punct de vedere tehnic, din Lago Argentino. Cu toate acestea, a devenit din ce în ce mai izolat de restul lacului din cauza barajelor repetate construite de ghețarul Perito Moreno, ceea ce îl face să se comporte mai mult ca un râu decât ca o parte a unui lac.

Obstrucția frecventă cauzată de gheață este, de asemenea, responsabilă pentru culoarea insipidă a râului Brazo Rico, care este rezultatul sedimentelor dislocate de mișcările sale.

Creșterea și coborârea continuă a suprafeței râului a sculptat, de asemenea, o graniță în jurul marginilor sale, unde nu pot crește copaci.

Cei cu ochi de vultur ar fi putut observa și drumul îngust care șerpuiește peste Peninsula Magallanes și de-a lungul marginii nordice a râului Brazo Rico (chiar deasupra liniei copacilor): Nu ne putem decât imagina priveliștile extraordinare pe care le-am avea conducând pe acolo.

