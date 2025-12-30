Par imagini plăsmuite din alte lumi, dar există în realitate. Locul în care se întâlnesc un ghețar, un lac și un râu

Stiri Stiinta
30-12-2025 | 11:34
Los Glaciares
Live Science/NASA

O fotografie realizată de astronauți în 2021 arată un sistem de trei văi în Parcul Național Los Glaciares din Argentina, unde un ghețar rezistent la schimbările climatice, un lac turcoaz imaculat și un râu verde tulbure se întâlnesc într-un singur punct.

autor
Cristian Anton

Această fotografie incredibilă realizată de astronauți arată punctul neobișnuit în care un ghețar masiv, care nu se retrage, un lac turcoaz imaculat și un râu verde tulbure converg perfect la intersecția a trei văi din Argentina, scrie Live Science.

Trioul de elemente hidrologice - Ghețarul Perito Moreno, Lago Argentino și Brazo Rico - se află în inima Parcului Național Los Glaciares, care acoperă o suprafață de aproximativ 6.000 de kilometri pătrați în provincia Santa Cruz din sudul Argentinei, în apropierea graniței țării cu Chile.

Fotografia aeriană nu prezintă doar aceste trei entități apoase într-un singur cadru; dacă te uiți cu atenție, dezvăluie și punctul în care trioul se ating într-un canal subțire de-a lungul marginii vestice a Peninsulei Magallanes - aflorimentul stâncos care se află între lac și râu, potrivit Observatorului Pământului al NASA.

Citește și
curatenie pestera
Aproape 10.000 de kg de deșeuri au fost scoase din Peștera Scărișoara, care adăpostește cel mai mare ghețar subteran din lume

În această fotografie, apele din Lago Argentino și Brazo Rico sunt probabil în contact direct una cu cealaltă. Însă apele lor nu se amestecă ușor deoarece au densități diferite, din cauza concentrațiilor respective de particule în suspensie, conform unui studiu din 2022.

Printre ultimii ghețari din lume aflați încă în ”neretragere”

Însă, la fiecare 4 până la 5 ani, limba ghețarului se extinde înainte, ciocnindu-se cu Peninsula Magallanes și barând temporar Brazo Rico. Când se întâmplă acest lucru, suprafața corpului tulbure de apă se ridică cu până la 30 de metri, până când o acumulare de presiune provoacă o „ruptură” spectaculoasă a barajului de gheață, a relatat anterior Observatorul Pământului.

Perito Moreno este cel mai mare ghețar din Patagonia, care include părți din Argentina și Chile. Are aproximativ 30 km lungime, cu gheață cu o grosime de până la 60 m. În total, ghețarul conține aproximativ aceeași cantitate de apă ca 360.000 de piscine olimpice, conform unor calcule aproximative.

Ghețarul este „neretragere”, ceea ce înseamnă că nu se micșorează în ciuda creșterii temperaturilor atmosferice declanșate de schimbările climatice cauzate de om. Acest lucru este extrem de rar în zilele noastre, iar Perito Moreno este frecvent citat ca fiind unul dintre „ultimii ghețari majori în neretragere din lume”. Cu toate acestea, un studiu recent sugerează că ar putea începe în cele din urmă să se micșoreze.

Lago Argentino este cel mai mare lac cu apă dulce din Argentina, acoperind o suprafață totală de aproximativ 1.425 km pătrați. Secțiunea vizibilă în fotografia astronauților este brațul cel mai sudic al lacului. Acesta conține apă provenită din topirea ghețarilor, umplută cu particule de rocă eliberate de mișcările constante ale ghețarilor, cunoscute colectiv sub numele de „lapte de ghețar”, ceea ce conferă apei culoarea izbitoare de turcoaz.

Brațul lacului care se comportă precum un râu datorită ghețarului

Brațul cel mai nordic al lacului se conectează și la ghețarul Upsala, care este în prezent în retragere completă.

Brazo Rico, care înseamnă „braț bogat” în spaniolă, face parte, din punct de vedere tehnic, din Lago Argentino. Cu toate acestea, a devenit din ce în ce mai izolat de restul lacului din cauza barajelor repetate construite de ghețarul Perito Moreno, ceea ce îl face să se comporte mai mult ca un râu decât ca o parte a unui lac.

Obstrucția frecventă cauzată de gheață este, de asemenea, responsabilă pentru culoarea insipidă a râului Brazo Rico, care este rezultatul sedimentelor dislocate de mișcările sale.

Creșterea și coborârea continuă a suprafeței râului a sculptat, de asemenea, o graniță în jurul marginilor sale, unde nu pot crește copaci.

Cei cu ochi de vultur ar fi putut observa și drumul îngust care șerpuiește peste Peninsula Magallanes și de-a lungul marginii nordice a râului Brazo Rico (chiar deasupra liniei copacilor): Nu ne putem decât imagina priveliștile extraordinare pe care le-am avea conducând pe acolo.

Ghețarul de la Scărișoara, printre cei mai mari din lume, se topește într-un ritm accelerat

Sursa: StirilePROTV

Etichete: râu, nasa, lac, ghetar, argentina, fotografie,

Dată publicare: 30-12-2025 11:34

Articol recomandat de sport.ro
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“
Citește și...
Un ghețar din Antarctica a înregistrat cea mai rapidă retragere din istoria modernă. Care ar putea si urmările devastatoare
Stiri Stiinta
Un ghețar din Antarctica a înregistrat cea mai rapidă retragere din istoria modernă. Care ar putea si urmările devastatoare

Gheţarul Hektoria din estul Peninsulei Antarctice a înregistrat în anul 2022 cel mai rapid ritm de retragere din istoria modernă, conform unui studiu publicat luni, citat marţi de agenţia DPA.

Aproape 10.000 de kg de deșeuri au fost scoase din Peștera Scărișoara, care adăpostește cel mai mare ghețar subteran din lume
Stiri Diverse
Aproape 10.000 de kg de deșeuri au fost scoase din Peștera Scărișoara, care adăpostește cel mai mare ghețar subteran din lume

Aproximativ 10.000 de kilograme de deșeuri au fost scoase din Peștera Scărișoara - care adăpostește cel mai mare ghețar subteran din lume.  

Ghețarul de la Scărișoara, printre cei mai mari din lume, se topește într-un ritm accelerat | GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Ghețarul de la Scărișoara, printre cei mai mari din lume, se topește într-un ritm accelerat | GALERIE FOTO

Ghețarul de la Scărișoara, din Munții Apuseni, cel mai mare ghețar subteran din țară și printre cei mai mari din lume, se topește într-un ritm accelerat.

Gheaţa care s-a format în aproximativ 2.000 de ani pe cel mai înalt punct de pe Pământ s-a topit în doar 25 de ani
Stiri Diverse
Gheaţa care s-a format în aproximativ 2.000 de ani pe cel mai înalt punct de pe Pământ s-a topit în doar 25 de ani

Un nou studiu arată că cel mai înalt gheţar situat pe cel mai înalt munte din lume pierde anual gheaţa formată în zeci de ani din cauza schimbărilor climatice provocate de om.

Un gheţar din Islanda s-a micşorat cu aproape 300 de metri în ultimele patru decenii
Stiri externe
Un gheţar din Islanda s-a micşorat cu aproape 300 de metri în ultimele patru decenii

Gheţarii se topesc încet, dar sigur. Un exemplu vine din Islanda.

Recomandări
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea
Stiri Economice
După un an dificil, economia României ar putea accelera în 2026. Fondurile europene și investițiile pot relansa creșterea

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.

Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”
Stiri actuale
Alertă de vreme rea în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate, mii de oameni afectați. ”E dezastru!”

Mai multe zone din centrul țării se află sub cod galben de vreme rea, până marți seară. Vântul năprasnic a făcut pagube și luni. Pe unele șosele din nordul Moldovei, câțiva șoferi au derapat și au rămas blocați în zăpadă.  

Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol
Stiri externe
Reacția lui Zelenski după ce Putin i-a spus lui Trump că Ucraina i-ar fi atacat reședința. Negocierile de pace, în pericol

Acordul dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța ieri ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame înainte de a fi început.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 30 Decembrie 2025

03:54:48

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28