Pompierii au intervenit rapid și au reușit să limiteze extinderea incendiului. În zonă, a fost emis și un mesaj RO-Alert.

Angajații fabricii de cherestea din comuna Hemeiuș, județul Bacău, au dat alarma, după au văzut cum fumul gros se ridică de sub acoperișul mai multor hale.

Imediat, la fața locului au sosit pompierii, dar și voluntari din zonă. În acest timp, autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert.

Cătălin Vătămanu, comandant detașament de pompieri Bacău: „Ne-am deplasat cu 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, un echipaj SMURD, 30 de cadre militare”.

Constantin Sava, primar Hemeiuș: „Focul arde mai mult la interior. Am reuşit să localizăm, dar mai e foarte mult de muncă”.

Cinci ore s-au luptat militarii cu vâlvătaia, care a făcut pagube mari. Momentan, nu se știe de la ce a pornit incendiul, dar polițiștii și pompierii fac cercetări.