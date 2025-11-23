Expert: Cei mai fericiți oameni au 3 tipuri de prieteni pe care se pot baza

23-11-2025 | 09:01
Cei mai fericiți oameni au trei tipuri de prieteni „esențiali” în viața lor, spune un cercetător.

Mulți dintre noi ne măsurăm prieteniile în funcție de profunzime sau cantitate: Am destui prieteni apropiați? Îmi răspund la mesaje? Mă plac?

Dar, după ce a petrecut ultimii 15 ani studiind fericirea, Jessica Weiss a învățat că atunci când îți evaluezi prieteniile doar pe baza acestor parametri, devii mai singur.

Relațiile puternice sunt cheia fericirii și a sănătății, potrivit Studiului Harvard privind Dezvoltarea Adulților. Dar „relațiile puternice” nu înseamnă o prietenie profundă cu cel mai bun prieten sau o listă lungă de prieteni care sunt imposibil de distins unul de celălalt. Înseamnă să ai combinația potrivită, spune Weiss, speaker motivațional și coach executiv, care învață oameni și companii cum să se bucure de mai multă fericire, împlinire și satisfacție la locul de muncă.

