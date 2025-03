Cei doi astronauţi blocaţi nouă luni pe ISS au ajuns pe Terra. Drumul a durat 17 ore. GALERIE FOTO & VIDEO

Drumul a durat 17 ore.

Butch Wilmore şi Sunita Williams au făcut călătoria de întoarcere la bordul unei capsule Crew Dragon, construită de compania SpaceX a miliardarului Elon Musk, după o şedere în spaţiu care s-a prelungit unor defecţiuni detectate la nivelul capsulei Starliner, fabricată de grupul Boeing şi care îi adusese pe ISS.

În pofida celor peste 280 de zile consecutive petrecute pe orbita Pământului, cei doi americani sunt însă departe de stabili un nou record de ședere în spațiu. În anii 1990, cosmonautul rus Valeri Poliakov a petrecut peste 400 de zile la bordul stației spațiale MIR. Mai recent, astronautul american Frank Rubio a rămas 371 de zile pe ISS, tot din cauza unor probleme tehnice ale vehiculului care îl adusese pe laboratorul spațial.

