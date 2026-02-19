Iar în Sinaia, administratorii domeniului schiabil au avertizat că e pericol de avalanșă și pe unele pârtii nu se poate schia deocamdată.

Sute de turiști s-au așezat la coadă înainte să se deschidă instalațiile pe cablu din Poiana Brașov.

Oamenii abia mai încăpeau pe trotuar unde s-a format rândul.

Turist: „Mergem la schi, sperăm!”

Reporter: „Cât credeți că o să stați la coadă?”

Turist: „În jur de 30 de minute. Zapadă multă, nu a mai fost demult așa.”

Femeie: „Vreo 20 de minute, 25, jumătate de oră. Mult!”

Și la prânz, coada se întindea pe sute de metri, iar timpul de așteptare era de zeci de minute.

Odată ajunși în vârf de munte, efortul schiorilor a fost răsplătit.

Cei 50 de centimetri de zăpadă proaspătă din Masivul Postăvaru au transformat pârtiile într-un paradis.

Turist: „Aglomerat, dar nu mai contează când avem zăpadă și pârtiile astea sunt perfecte.”

Turist: „Nu anticipam să fie atât de aglomerat, dar putem face abstracție.”

Turist: „Am venit cu toată grădinița după noi. Am profitat că e vacanță cu copiii, am fugit de la muncă.”

Instructorii de schi au agenda plină.

Alex Mititean, coordonator școală de schi: „Ziua e plină pentru toată lumea, suntem toți pe pârtie.”

Reporter: „Dacă mai sună cineva pentru o lecție astăzi?”

Alex Mititean, coordonator școală de schi: „Aaa, săptămâna viitoare!”

Gabriel Roșca, administratorul unui hotel: „Vorbim de o cerere foarte mare, explozia a venit după ce a venit zăpada asta.”

Zăpada proaspătă nu este însă lipsită de riscuri, mai ales că mulți sunt tentați să iasă în afara pârtiilor amenajate. Această tânără abia a reușit să-și scoată schiurile din zăpadă.

Cătălin Petrescu, salvator montan: „Acest strat de zăpadă poate ascunde multe pericole: bușteni, cioate, gropi, pe care nu pot să le observe. Riscă foarte ușor să se rătăcească și să rămână blocați.”

La Sinaia, stratul de zăpadă măsoară pe alocuri chiar și doi metri. Se schiază în condiții excelente în zona golului alpin, pe Valea Dorului și Valea Soarelui.

În schimb, rămân închise pârtiile între cota 2000 și 1400, unde este risc uriaș de avalanșă.