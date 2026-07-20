Celebrul actor Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida, unde a făcut atmosferă împreună cu trupa lui de muzică rock.

Actorul canadian nu e cunoscut doar pentru rolurile de la Hollywood, ci și pentru talentul lui în muzică – pe care l-a demonstrat și la Bonțida, în fața a zeci de mii de oameni, în calitate de basist al trupei de rock alternativ „Dogstar”.

Și britanicii de la „The Cure” au făcut spectacol.

În centrul atenției au fost și cei trei jurați de la MasterChef, pentru că, în mijlocul festivalului, a fost organizată o cină exclusivistă.

Sorin Bontea: Pentru mine este prima dată când vin la festival.

Cătălin Scărlătescu: La vârsta ta e prima oară?

Sorin Bontea: Da.

Florin Dumitrescu: Mai vii?

Sorin Bontea: Să știi că mai vin.

Cătălin Scărlătescu: Eu abia aștept să ies la festival.

Gina Pistol: E frumos să avem muzică bună, oameni cu care ne reîntâlnim aici, în Cluj.

Florin Dumitrescu, chef: Trebuie să mergem să mâncăm kebab și mici. E prima oară când avem efectiv timp să venim toți în această formulă la Electric Castle și asta datorită MasterChef.

Și petrecăreții au făcut turul tonetelor cu mâncare.

„Avem o pizza marinara. Am luat boba, am luat taco, am luat paste. Cred că am fost la toate de aici. Cred că vreo 250 de lei ne-au ajuns amândurora.”

„Eu mănânc niște paste și el mănâncă burger. Cam 50-60 de lei de persoană. Mi-ar fi plăcut mai multă mâncare asiatică, mai spicy.”

Cei mai mulți au pornit deja spre case. Biletele pentru ediția din 2027 au fost deja puse în vânzare.