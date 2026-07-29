De unde poți vedea eclipsa totală de Soare din 12 august. Cinci locuri spectaculoase pentru a surprinde fenomenul rar

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Eclipsa totala de soare
Getty

Dacă sunteți în căutarea unei experiențe de călătorie unice în această vară, aveți noroc: urmează să fim martorii unei eclipse de Soare.

autor
Claudia Alionescu

Pe 12 august, acest fenomen va avea loc atunci când Luna trece direct între Pământ și Soare și acoperă complet suprafața luminoasă a Soarelui, relatează METRO.

Deși poate credeți că eclipsele sunt întâlnite cel mai des în apropierea Cercului Arctic, luna viitoare puteți schimba frigul cu sudul Europei.

Pentru prima dată în peste 100 de ani, o eclipsă totală va traversa anumite regiuni ale Spaniei.

Aceasta va acoperi zone nordice precum Galicia - supranumită „Caraibele Spaniei” - apoi se va îndrepta spre interiorul țării, către Castilia și León, înainte de a ajunge pe coasta de est.

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Localnicii și turiștii din Insulele Baleare vor putea, de asemenea, să urmărească spectacolul de pe Mallorca, Menorca, Ibiza și Formentera.

Ce este, de fapt, o eclipsă de Soare

Înainte să vedem unde poate fi observată, Jamie Carter, autorul cărții Complete Guide to the Total Solar Eclipse 2026 și expert în eclipse pentru New Scientist Discovery Tours, a explicat ce este acest eveniment astronomic.

La urma urmei, 55% dintre călători spun că minunile naturii influențează activ alegerea destinațiilor de vacanță.

O eclipsă de Soare este un fenomen natural în care Luna trece direct între Pământ și Soare, blocând o parte sau toată lumina acestuia să ajungă la noi.

Jamie explică pentru METRO că precizia unei eclipse este posibilă deoarece Soarele și Luna par să aibă aproape aceeași dimensiune pe cerul nostru.

Totuși, poate fi o experiență pe care o ratezi într-o clipă, deoarece o eclipsă totală durează doar câteva minute în perioada numită „totalitate”.

Jamie spune că este, totuși, o „experiență extraordinară”.

„Ziua se transformă în noapte în câteva secunde, temperaturile scad, iar coroana slab vizibilă a Soarelui — atmosfera sa exterioară cu aspect de raze albe — devine vizibilă ca un halou în jurul siluetei Lunii.”, a precizat el.

Cele mai bune locuri pentru a vedea eclipsa de Soare

Jamie ne-a oferit lista celor mai bune locuri pentru a urmări fenomenul.

Un sfat important: pentru cea mai clară vizibilitate posibilă, el recomandă folosirea aplicației The Eclipse App, a instrumentului Eclipse Horizon Checker și a Institutului Geografic Național.

Castilia și León (Burgos, Palencia și Valladolid), Spania

Castilia și León, în Peninsula Iberică, este alegerea ideală pentru o experiență completă.

Asta deoarece această regiune combină o perioadă relativ lungă de totalitate (până la aproximativ 1 minut și 45 de secunde, la ora 20:28 CEST), condiții meteorologice în general favorabile și peisaje largi, deschise.

Dar regiunea oferă mult mai mult decât un simplu avantaj astronomic.

În Burgos, puteți admira arhitectura gotică, inclusiv impresionanta catedrală din secolul al XIII-lea, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO — singura catedrală din Spania care are acest statut.

Burgos face parte și din celebrul traseu de pelerinaj Camino de Santiago și este un Oraș Creativ UNESCO pentru Gastronomie.

Scena culinară combină istoria medievală bogată cu preparate inovatoare și este cunoscută pentru mielul de lapte gătit lent, sângeretele condimentat și brânza proaspătă din lapte de oaie.


@spainhiddengems In Spain, this hidden gem in Castile and León is a medieval walled village featuring ancient stone ramparts, Romanesque churches, and panoramic views of a surrounding deep blue reservoir. #spain #spain🇪🇸 #spaintravel #spainhiddengems #travel ♬ suono originale - azuu

În Palencia, puteți face o plimbare sau o tură cu bicicleta de-a lungul Canalului Castilia, o cale navigabilă istorică din secolul al XVIII-lea care traversează orașul.

Sau puteți opri pentru tapas pe Calle Mayor, o stradă cu arcade construită în secolul al XIX-lea.

În cele din urmă, dacă alegeți Valladolid ca loc pentru eclipsă, nu ratați scena sa excelentă de tapas și pinchos.

Orașul are piețe renascentiste fermecătoare și este considerat o destinație ascunsă pentru iubitorii de vin.

În general, nordul Spaniei va avea unele dintre cele mai bune priveliști, însă autoritățile din regiune recomandă momentan evitarea anumitor zone din cauza incendiilor de vegetație.

Delta Ebrului, Spania

În Delta Ebrului, pe coasta de est, eclipsa va avea loc la ora 20:30 CEST și va dura aproximativ un minut și 30 de secunde.

Aici, în Catalonia, veți găsi zone umede, lagune, câmpuri de orez și plaje-barieră la vărsarea râului Ebru.

Jamie spune că plajele oferă priveliști neobstrucționate către nord-vest, direcția în care va avea loc eclipsa.

În plus, Delta Ebrului este principalul producător de orez al Cataloniei și este renumită pentru preparate locale precum arroz a banda (orez cu fructe de mare).

Fructele de mare sunt atât de importante aici încât puteți face excursii cu barca către ferme plutitoare de midii și stridii, unde puteți savura produse proaspete direct din golfuri.

Plaja S’Arenal, Mallorca

Eclipsa va avea loc chiar înainte de apus în Mallorca, ceea ce înseamnă că orașul Palma de Mallorca nu va putea vedea fenomenul.

Sfatul lui Jamie este să mergeți la plaja S’Arenal, o zonă lungă cu nisip alb și palmieri, pentru o vedere clară.

Eclipsa este programată pentru ora 20:31 CEST și va dura un minut și 36 de secunde.

Guvernul Insulelor Baleare și AstroMallorca au lansat Horizonte Eclipse 2026, un instrument gratuit care permite verificarea vizibilității eclipsei totale din orice locație.

Scoresby Sund, estul Groenlandei

Aproximativ 15 nave de croazieră de expediție pline cu pasionați de eclipse se îndreaptă către cel mai mare sistem de fiorduri din lume, Scoresby Sund, pentru peisajele spectaculoase, urmând să își schimbe poziția în interiorul fiordurilor pentru a găsi ceruri mai clare.

În Groenlanda, Jamie spune că eclipsa va avea loc la ora 16:35 EGST și va dura două minute și 16 secunde.

Fiind cel mai mare și mai adânc sistem de fiorduri din lume, zona oferă multe lucruri de explorat și după terminarea eclipsei.

Regiunea găzduiește numeroase animale sălbatice, inclusiv balene, morse de Atlantic și urși polari.

De asemenea, aici se află așezarea izolată Ittoqqortoormiit. Din 1924, aceasta este singura comunitate permanentă din regiune.

Reykjavík, Islanda

Capitala Islandei, cunoscută pentru arhitectura vulcanică, izvoarele termale și moștenirea vikingă, are planuri pentru amenajarea unor puncte de observare de-a lungul coastei sud-vestice.

Jamie recomandă verificarea sfaturilor și hărților de pe Eclipse2026.is.

Eclipsa va avea loc la ora 17:48 GMT și va dura mai puțin, doar 57 de secunde.

Pentru cei care vor să combine muzica și eclipsa, nu trebuie ratat Echolalia, un festival special de o zi organizat de Björk pentru a coincide cu acest fenomen.

Festivalul va avea loc la doar 10 km sud de centrul orașului Reykjavík, în parcul de sculpturi Víðistaðatún din Hafnarfjörður. Biletele pornesc de la 89 de lire sterline.

De ce este o eclipsă totală de Soare atât de specială

O eclipsă totală de Soare ajunge într-o anumită locație doar o dată la câteva secole.

De aceea, pentru majoritatea oamenilor este o experiență care apare o dată sau de două ori în viață.


@awesomealanna Total solar eclipse turns sky to darkness - Tiktok #solareclipse #eclipse #fyp #foryou #moon #tiktok ♬ original sound - Awesome Alanna

Acesta este motivul pentru care atât de mulți oameni sunt dispuși să călătorească pentru a o vedea. Dar este și motivul pentru care există mereu multă confuzie.”, a precizat Jamie.

Industria turismului este în prezent fascinată de astroturism ca nou trend, însă Jamie spune că urmărirea eclipselor nu este un fenomen nou.

Oamenii au călătorit pentru a vedea eclipse totale de Soare de secole, dar acest hobby a devenit un trend după eclipsele totale de Soare din America de Nord din 2017 și 2024, care au făcut milioane de oameni să descopere pentru prima dată experiența totalității.”, a conchis Jamie.

Ceea ce ajunge zilnic în sistemul de canalizare din Arad se întoarce acum în natură. Reziduurile devin o resursă gratuită pentru fermieri

Sursa: metro.co.uk

Etichete: Eclipsa totala de soare, 12 august, fenomen, destinatii,

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