În astfel de situații, avem tendința de a reacționa impulsiv: putem avea o izbucnire de furie, încercăm să înecăm problema în alcool sau alegem să o ignorăm complet. Dar astfel de reacții rareori rezolvă cauza suferinței.

Psihiatra Shireen Rizvi, specialistă în terapia dialectic-comportamentală (DBT), propune patru tehnici simple și eficiente care ajută la reducerea rapidă a intensității emoționale, astfel încât să putem răspunde mai calm și mai constructiv provocărilor vieții.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.