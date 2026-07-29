În opinia noastră, evaluarea Consiliului Concurenței nu reflectă în mod corect faptele și este eronată cu privire la existența încălcărilor și interpretarea angajamentelor, inclusiv cu privire la modul de calcul. Pe parcursul aplicării angajamentelor, am acționat cu bună-credință, iar practicile noastre comerciale au respectat în totalitate normele legale. Ne menținem încrederea în integritatea modelului nostru de afaceri și în legalitatea și corectitudinea conduitei noastre.

În plus, considerăm că orice evaluare a condițiilor de concurență ar trebui să țină seama de contextul mai larg al pieței, în special de consolidarea puterii de piață a unor operatori telecom majori care distribuie canalele TV în România, inclusiv o structură de distribuție care controlează peste 75% din piață și care influențează în mod semnificativ condițiile concurențiale la nivelul întregii industrii.

Din aceste motive, ne vom exercita drepturile legale și vom contesta decizia Consiliului Concurenței în fața instanței competente, unde considerăm că poziția noastră va fi evaluată corect și obiectiv.