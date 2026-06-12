Ultima serie cuprinde 53 de documente și 10 imagini provenite de la CIA, FBI, NASA, Departamentul Apărării și alte agenții nespecificate, alături de șase înregistrări video și trei înregistrări audio ale NASA. Videoclipurile arată obiecte asemănătoare unor sfere pe cer, în timp ce o serie de imagini și clipuri oferă „interpretări artistice” ale observațiilor raportate, transmite CBS News.

Mai multe dintre documentele desecretizate despre OZN detaliază întâlniri raportate de ofițeri federali de aplicare a legii în 2023, în care cinci agenți au raportat că au văzut sfere ciudate la orizont. Un agent a povestit că partenerul său l-a întrebat: „Vezi asta?”, în timp ce o sferă strălucitoare lumina cerul.

Ce conțin cele mai recente fișiere?

Pentagonul a încărcat fișierele pe site-ul său dedicat OZN-urilor. Patru dintre videoclipuri prezintă imagini filmate de martori oculari ai unor întâlniri ciudate, ceea ce reprezintă o schimbare față de materialele publicate anterior, care erau dominate de imagini militare. Noile videoclipuri, colectate de FBI, includ detalii din interviurile cu martorii.

Una dintre întâlniri a avut loc în iulie 2025. Videoclipul, intitulat „Northeastern Orb Sighting”, arată două lumini strălucitoare care se deplasează pe cer.

„Martorii au descris mișcarea sferelor ca fiind silențioasă și lină, și ca mișcându-se în tandem, de parcă ar fi zburat în formație sau ar fi fost legate între ele”, se arată în descrierea videoclipului, citând interviurile FBI-ului.

Un alt videoclip, intitulat „Orbs Over the Pond”, prezintă o întâlnire din octombrie 2024, care a avut loc la mai puțin de 40 de kilometri de locul observării din nord-est. Imaginile arată „o sursă de lumină sub orizont, care plutea deasupra unui iaz la o distanță estimată de 823 de metri”, se arată în descrierea Pentagonului.

„Obiectul luminos semăna cu o «sferă asemănătoare plasmei» care își schimba intermitent forma și luminozitatea. Uneori, sursa principală de lumină părea să se separe în puncte luminoase mai mici”, a declarat Pentagonul. „Un punct luminos sub sursa principală plutea chiar deasupra apei și nu părea să fie o reflexie la suprafață. Obiectul a rămas în general staționar timp de aproximativ 45 de minute înainte de a dispărea.”

Investigații și din anii 50

Unul dintre dosare conține documente provenind de la un grup de experți convocat de CIA în anii 1952 și 1953, denumit „Grupul consultativ științific privind obiectele zburătoare neidentificate”. Comisia a concluzionat că farfuriile zburătoare nu reprezentau o amenințare fizică, dar a recomandat o politică oficială de „demistificare” a problemei pentru a „elimina misterul din jurul subiectului OZN”. Grupul a avertizat că o „psihologie națională morbidă” în jurul OZN-urilor ar putea fi exploatată de adversari.

O altă dezvăluire intrigantă se referă la o serie de evenimente ciudate petrecute în vestul Statelor Unite, care au avut loc pe parcursul a două zile în octombrie 2023. Cinci „agenți speciali ai forțelor de ordine federale” și-au prezentat relatările către Biroul de Rezolvare a Anomaliilor din Toate Domeniile al Pentagonului, iar fiecare dintre aceste relatări este inclusă în dosare.

Un agent a spus că observațiile au început cu „lumini ciudate care se deplasau în grupuri la kilometri distanță”. Altul a spus că luminile roșii „au accelerat instantaneu și au manevrat cu o coordonare perfectă și lină într-o formație orizontală”. O persoană identificată ca Martorul 4 a descris sfere mai mici „care ieșeau din lumina portocalie foarte strălucitoare” de mai multe ori, pierzând numărul „după cinci apariții”. Martorul 3 a spus că sferele eliberate erau ca „struguri expulzați dintr-o minge de baschet” și și-a amintit că partenerul său a spus: „Vezi asta?”

FBI-ul a realizat randări digitale ale relatărilor agenților pentru a recrea observațiile. Pentagonul a declarat că randările au fost pregătite în 2026.

OZN-ul din Zimbabwe

Dosarele includ, de asemenea, un raport al CIA din iulie 2008 privind o observație OZN deasupra Aeroportului Internațional Harare din Zimbabwe, care a fost transmis Căminului de Criză al Casei Albe și comunității de informații. Persoanele la curent cu incidentul nu știau dacă obiectul care plutea în aer, care părea să emită „raze”, era un dispozitiv de recunoaștere al unui guvern străin sau de natură extraterestră.

Potrivit observatorilor, „obiectul avea forma unui disc cu centrul gol și avea o serie de lumini rotative pe partea inferioară a fuselajului”. Prezența sa a pus zona în stare de alertă maximă.

O observație mai recentă, din 2022, în apropiere de Colorado Springs, Colorado, descrie un obiect în formă de „cartof” care părea vopsit într-o „culoare opalescentă cremoasă/albicioasă”, care era „oarecum translucidă, cu o ușoară strălucire”. FBI-ul a creat o interpretare artistică pe baza descrierii:

După ce obiectul a fost semnalat Departamentului Apărării, un partener din domeniul informațiilor a efectuat o analiză care a concluzionat, cu un grad de „încredere redus”, că observația ar fi putut fi atribuită „retrodifuziei luminii solare”, fenomen prin care lumina soarelui reflectată de zăpada de pe Muntele Cheyenne a iluminat partea inferioară a norilor aflați la altitudine joasă. Chiar și în urma acestei analize, cazul rămâne nerezolvat până în prezent.

Publicarea recentă a dosarelor a fost determinată de un ordin executiv semnat de președintele Trump la începutul acestui an, prin care Pentagonul a fost obligat să dezvăluie mai multe documente legate de OZN-uri. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că această măsură „demonstrează angajamentul sincer al administrației Trump față de o transparență fără precedent”.