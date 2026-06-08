Cetățenii din Marea Britanie au fost sfătuiți să nu își mai partajeze datele fiscale online, după această descoperire. Schema ar fi implicat persoane care publicau anunțuri pe populara rețea socială, atrăgând utilizatorii cu promisiuni de câștiguri financiare ușoare.

Avertismentul vine după ce doi bărbați români, în vârstă de 22 și 25 de ani, au fost reținuți de ofițerii autorității fiscale în estul Londrei, pe 23 aprilie, în legătură cu această presupusă fraudă, relatează The Independent.

Cum funcționa schema

În schimb, victimelor li se cerea să ofere informații fiscale sensibile, inclusiv detalii de înregistrare TVA pentru afaceri sau datele personale pentru declarația de venit. Aceste informații ar fi fost apoi utilizate pentru a depune cereri frauduloase de rambursare a taxelor.

Instituția îndeamnă acum publicul să fie extrem de precaut în privința oricăror postări online care promit „câștiguri fără risc” în schimbul furnizării de informații personale. Ancheta este în desfășurare, însă sistemele de detectare a fraudei au identificat și blocat cereri de rambursare în valoare de 153 de milioane de lire sterline.

Se crede că au fost detectate și oprite mai multe cereri provenite de la mai multe companii care ar fi fost recrutate de cei doi bărbați.

Victimele care își oferă datele fiscale riscă să le fie furată identitatea sau să le fie blocate conturile bancare. De asemenea, acestea pot fi obligate să returneze sumele primite sau chiar să fie urmărite penal, potrivit instituției fiscale.

Cei doi bărbați români implicați în presupusa schemă de fraudă pe TikTok au fost audiați sub avertisment și eliberați pe cauțiune, în așteptarea continuării anchetei. Aceștia au fost arestați sub suspiciunea mai multor infracțiuni, inclusiv fraudă prin reprezentare falsă, acces neautorizat cu intenția de a comite infracțiuni și spălare de bani.