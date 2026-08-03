Alan Daniels, în vârstă de 48 de ani, și Andy Crammond, de 34 de ani, din Kilwinning, Ayrshire, au găsit obiectele vechi de aproximativ 3.000 de ani într-un câmp agricol, potrivit The Sun.

Andy a descoperit prima brățară din aur, iar Alan a continuat să caute în aceeași zonă, în Blackford, lângă Carlisle, unde a găsit a doua brățară câteva minute mai târziu. Cei doi au alertat imediat un organizator al evenimentului, iar zona a fost delimitată pentru ca detectoriștii să poată continua căutările. La aproximativ șase metri de primele două obiecte, ei au descoperit și a treia brățară.

Alan a declarat: „Cred că au fost lovite de lama unui plug, care le-a adus mai aproape de suprafață. Aurul nu se oxidează deloc, iar obiectele au ieșit din pământ aproape la fel cum au fost îngropate în urmă cu peste 3.000 de ani.”

Brățările au fost datate în jurul anului 1100 î.Hr. și sunt realizate din aur de cel puțin 22 de karate. Împreună cântăresc 518 grame.

Potrivit specialiștilor, acestea ar fi aparținut unui proprietar bogat și influent, care fie le-a îngropat ca ofrandă pentru zei, în speranța unei recolte bogate, fie le-a ascuns de teama unui atac asupra așezării sale.

Descoperirea ar putea aduce o recompensă importantă

Andy, tehnician în instalații de gaze, a spus: „Detectoriștii visează la asemenea descoperiri și încă simt că este doar un vis. Aștept să apară cineva și să spună că nu sunt reale. Este descoperirea unei vieți... ba chiar a mai multor vieți.”

Cele trei brățări se află acum la Muzeul Britanic, unde sunt analizate. Specialiștii vor stabili dacă acestea se încadrează în categoria comorilor, conform legislației britanice, sau dacă pot rămâne în proprietatea descoperitorilor. Dacă vor fi declarate comoară, un muzeu sau o altă instituție va avea posibilitatea să le cumpere la valoarea de piață, iar Alan și Andy vor primi o parte din sumă.

Dacă niciun muzeu nu va fi interesat să le achiziționeze, obiectele vor fi returnate celor doi, care le vor putea vinde la licitație, urmând să împartă încasările cu proprietarul terenului.

„Credeam că va fi o pierdere de timp”

Alan a povestit că practică această pasiune împreună cu Andy de câțiva ani. „Nu facem asta pentru bani, ci pentru partea socială. Până acum nu am găsit niciodată nimic valoros și de fiecare dată plecam acasă dezamăgiți. În ziua aceea am decis în ultimul moment să mergem. Credeam că va fi o pierdere de timp. După aproape două ore găsisem doar bucăți de doze din aluminiu. Am schimbat câmpul. Mai erau câțiva participanți răspândiți prin zonă, dar nici ei nu găsiseră nimic. Eu am plecat într-o direcție, iar Andy în alta. La un moment dat l-am văzut apropiindu-se de mine. Ținea mâinile împreunate și mi-a spus: «Cred că o să fac infarct». Când și-a desfăcut palmele, am recunoscut imediat ce găsise.”

Muzeul Britanic urmează să finalizeze în următoarele luni un raport privind cele trei brățări, după care o comisie de evaluare le va stabili valoarea.

În 2024, hoții au furat de la Muzeul Ely, din Cambridgeshire, o brățară similară din aur, datând din Epoca Bronzului, evaluată la 220.000 de lire sterline (aproximativ 255.000 de euro).